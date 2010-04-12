Antidaf написав:То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.
О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать))) З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель...
Не надоело митинговать? Или на "идеях" ветер бумагу гоняет? Какое отношение имеет народ со 100 баксами в кармане к курсовым "качелям"? И кого вы собрались отучать? Тех кто скупал ещё по 4.88, затем просто по 8, затем по 16 и т.д.? И в чём те, кто тогда скупал - оказались не правы? Никто Вам не виноват, что Вы увидели апсайты на фонде только летом 2017. Покупать надо было в феврале 2016 года.
Ну, не с лета а февраля 2017-го. До того сам в баксе был. С тех пор бакс как был по 27 +/- 1,5 так и есть. И в чём будут правы те кто сейчас скупает (будет)по 27 увидим ... В "идеях" ветер тоже погуляет да и надует... сами знаете как оно бывает. Соре за удалённость от темы, больше не буду!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Похоже, Гройсман в обозримое время что-то согласует с МВФ по газу:
"Наша задача – открыть все геоданные о недрах, дать возможность на основе прозрачных аукционов приходить украинскому и мировому бизнесу добывать украинский газ, чтобы мы вообще отказались от импорта. И как только мы откажемся от импорта, мы сразу же решительно снизим цены на газ и не будем зависеть от мировой конъюнктуры цен на газ", – резюмировал он.