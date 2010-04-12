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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5546554755485549

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:57

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:
  Antidaf написав:То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.

О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать)))
З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель...


Не надоело митинговать? Или на "идеях" ветер бумагу гоняет?
Какое отношение имеет народ со 100 баксами в кармане к курсовым "качелям"? И кого вы собрались отучать? Тех кто скупал ещё по 4.88, затем просто по 8, затем по 16 и т.д.?
И в чём те, кто тогда скупал - оказались не правы?
Никто Вам не виноват, что Вы увидели апсайты на фонде только летом 2017. Покупать надо было в феврале 2016 года.

Ну, не с лета а февраля 2017-го. До того сам в баксе был. С тех пор бакс как был по 27 +/- 1,5 так и есть. И в чём будут правы те кто сейчас скупает (будет)по 27 увидим ... В "идеях" ветер тоже погуляет да и надует... сами знаете как оно бывает. Соре за удалённость от темы, больше не буду!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:00

  ЛАД написав:А вообще, мне не очень нравятся посты Qwerty с отзывами о форумчанах - чересчур, скажем так, грубоватые. Точно так же мне не очень понравился его ответ Вам в понедельник

Я з Кверті нормально спілкуюсь,не бачив у його відповіді чогось негативного.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:03

  Yuri_61 написав:ещё будет 26,4 недолго даже в 2019

Як там справи?Заробітчани скоро долари в Балаклею по 25.95 привезуть? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:11

Ось можливий драйвер зростання курса на міжбанку.
Уряд залишив без змін ціну на газ для населення до 1 вересня.Рішення прийняли сьогодні.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43111 ... -izmenenij
А значить транша у вересні не буде.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:12

Похоже, Гройсман в обозримое время что-то согласует с МВФ по газу:
"Наша задача – открыть все геоданные о недрах, дать возможность на основе прозрачных аукционов приходить украинскому и мировому бизнесу добывать украинский газ, чтобы мы вообще отказались от импорта. И как только мы откажемся от импорта, мы сразу же решительно снизим цены на газ и не будем зависеть от мировой конъюнктуры цен на газ", – резюмировал он.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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  #<1 ... 5546554755485549
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