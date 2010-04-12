Додано: Чет 26 лип, 2018 16:45

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 4,37 коп., на торгах четверга просел на 2,45 коп., оказавшись на уровне 26,6514 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 июля с уровней предыдущего закрытия 26,585/26,610 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 09.56, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,61/26,65, а спустя 32 минуты консолидировался в районе 26,61-62/26,65 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.



С 10.40 до 11.40 безналичная пара доллар-гривня на межбанке не покидала более узкий уровень 26,63/26,65 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.



Около 11.40 доллар одномоментно подорожал до 26,64/26,65, однако уже в полдень этот локальный максимум был продан, понизив курс СКВ до 26,63/26,64 UAH/USD.



Новая попытка роста на локальных покупках возобновилась после 12.50, когда поэтапно «порциями» «американец» вырос по состоянию на 13.27 до 26,67/26,68 UAH/USD, не покидая эту отметку до 15.00 Киева.



С указанного часа, уже на малолюдном рынке новые единичные покупки СКВ снова поэтапно подняли цену доллара до 26,72/26,74 UAH/USD на 16.55 Киева.



По сути, до самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень



Торги валютного межбанка 26 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,72/26,74 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6514 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,04% с 28,0672 UAH/USD до 26,6514 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 июля, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон на рост курса, как и накануне, задала выросшая гривневая ликвидность вследствие состоявшегося накануне погашения гривневых ОВГЗ Минфином и пролонгации порционной компенсации НДС Казначейством. Это гривневое изобилие в бюджетный период исключало «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты.



Во-вторых, нерезиденты, получив гривню от погашения ОВГЗ, значительную ее часть продолжали конвертировать в СКВ, выводя ее на родину.



В-третьих, мы не исключаем, что часть вышеозначенного гривневого изобилия «окольными путями» появлялась на межбанке, где конвертировалась в доллар.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса». Более высокие цены наличного рынка могли возобновить траффик более дешевого доллара с межбанка, стимулируя тамошний спрос на него.



Интенсивность «переваривания» гривневой ликвидности подтверждалась упавшими с уровня 52 993,7 млн. грн. к отметке 50 989,0 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Как и накануне, давление гривни на курс безналичного доллара сдерживалось лишь тремя факторами: отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам, бюджетный период, отбирающий на себя часть гривневого изобилия, и рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 июля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, со слов непосредственных участников торгов, в скупке доллара принимали активное участие не только «варяги», но и банки-резиденты.



Во-вторых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, что не только замедлило темп подорожания доллара, но и увеличило его количество на рынке.



В-третьих, повышению ликвидности торгов 26-го способствовал рост относительной сбалансированности спроса и предложения – если накануне средневзвешенный курс СКВ прибавил 4,37 коп., нынче его «привес» составил 2,45 коп.







Дата: 26 июля 2018 г. 17.21



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,85/27,00 UAH/USD (с утра – 26,73/26,80 UAH/USD, к полудню - 26,75/26,83 UAH/USD)

€ – 31,30/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,43 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,45 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,423 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.

По мере неспешного подорожания безналичного доллара на торгах валютного межбанка, наши дилеры постепенно приподнимали котировки наличной «зелени», небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного приподнялись с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,83 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня инициировали динамичный рост. Дилеры были вынуждены поднимать действующие цены, поскольку упали клиентские предложения СКВ. Первоисточником обмеления притока валюты со стороны клиентов стал безоборотный интенсивный рост курса «зеленого» безнала. Это заставило клиентов «придерживать» наличную валюту, формируя «техническое» преобладание спроса и закономерное падение оборотов.



По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение доминирования спроса и снижение ликвидности, заслужившей «тройку» и понизившей показатели предыдущей сессии.



Дата: 26 июля 2018 г. 17.00

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,76/26,85 UAH/USD (с утра 26,65/26,71 UAH/USD, к полудню 26,65/26,75 UAH/USD)

€ 31,30/31,40 UAH/EUR (с утра 31,25/31,35 UAH/EUR, к полудню 31,20/31,30 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики констатировали постепенное повышение действующих цен в паре доллар-гривня, акцентировав рост в менее значимых оферах и стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), которые, ограничились расширением спреда в паре доллар-гривня и некоторым откатом в паре евро-гривня, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены доллара под давлением «зеленых быков» межбанка ускорили рост, сопровождаясь аналогичными тенденциями в паре евро-гривня.



По итогам четверга киевским валютчикам удалось сохранить относительную сбалансированность спроса и предложения, что немного улучшило состояние ликвидности, заслужившей «тройку с плюсом» и символически повысившей показатели предыдущей сессии.



Дата: 26 июля 2018 г. 17.17



рынок Запорожья, опт:



$ - 26,85/27,00 UAH/USD (с утра - 26,75/26,80 UAH/USD, к полудню – 26,75/26,85 UAH/USD)

€ – 31,30/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,40 UAH/EUR)

RUB – 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,423 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,423 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия мелкооптовых сделок в паре доллар-гривня.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение настроения на старте сессии, причем равновесие покупок и продаж приходилось поддерживать некоторым повышением цен.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда действующих цен за счет повышения менее значимых оферов по доллару и евро: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31210/31,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня мелкооптовыми партиями валюты.



После обеда на местном рынке ситуация попала под влияние низколиквидного «зеленого» ралли на межбанке, и динамичный рост курса «безналичного доллара вызвал перебои с клиентским «приносом». Это заставило валютчиков Запорожья в спешном порядке поднимать действующие цены. Особого успеха это мероприятие не имело – по итогам дня сохранилось «техническое» (из-за падения клиентских оферов) преобладание спроса, а обороты, заслужив «тройку с минусом», заметно ухудшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 26 июля 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,85/27,00 UAH/USD (с утра - 26,71/26,80 UAH/USD, к полудню - 26,71/26,80 UAH/USD)

€ – 31,25/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,18/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,18/31,40 UAH/EUR)

RUB 0,419/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,424 UAH/RUB)



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