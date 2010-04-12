|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:53
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15075
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 1866 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:56
Proofy написав: Antidaf написав:
Вопрос в другом, откаты будут или нет. Лучше без троллинга, по-люски дельное написать что-нить.
Допусти завтра уронят нал на 27,2, а дальше что?
Да скупятся те кто выводит бабло и упадем еще. По 26.7 откупитесь.
Ну, уже на это рассчитываю.
Я очень не люблю на панике и росте что-либо покупать. Иной раз говорю сама себе, и чёрт с ним (в агонии переплачивать не стану).
Пусть выводят, кто выводит. Народ всё равно обманут, короткий откат может и будет.
А нет, так и фиг с ним, пускай гривна валяется.
-
Antidaf
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 22.10.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 16:57
-
Antidaf
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 22.10.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:00
А тем временем в славном городе Харьков прием .95
По 27 наверное ливану
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1048
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:04
Antidaf написав:
Я очень не люблю на панике и росте что-либо покупать. Иной раз говорю сама себе, и чёрт с ним (в агонии переплачивать не стану).
Аналогично.
И сейчас откупила 20% по 26.2. Теперь жду, когда хорьки-паникеры успокоятся и буду решать, что делать с остальными.
-
Elensk
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:05
Proofy написав:
По 27 наверное ливану
А вот это мысль.
-
Elensk
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:05
Банк еще продает по 26.63
$$$$$$$$$
-
jokk
-
-
- Повідомлень: 497
- З нами з: 21.09.10
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:06
jokk написав:
Банк еще продает по 26.63
То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.
-
Antidaf
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 22.10.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:07
Искатель написав: Antidaf написав: AGK написав:
Вот это ралли межбанк перешагнул 26.7
Значит завтра налик ждите по 26,85 утром в Киеве, а в обед могут и 27 зарядить...
Вы отстали от жизни, Дафна. В Киеве уже доллар по 26,85.
В Харькове, Полтаве и Днепре - уже 27,00.
Хмельницкий 27
Востаннє редагувалось Oleg_Sa
в Чет 26 лип, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 1929
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:07
Proofy написав:
А тем временем в славном городе Харьков прием .95
По 27 наверное ливану
Успехов Вам. Большая просьба, дадите свисток при откупе?
-
Antidaf
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 22.10.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12829
|1422552
|
|
|6339
|1340802
|
Чет 26 лип, 2018 14:08
ЛОБ
|
|158
|242000
|
|