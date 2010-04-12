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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:53

  Antidaf написав:Одному звякнул

А Ви Дочка чи Синок? :shock: :shock: :shock:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:56

  Proofy написав:
  Antidaf написав:Вопрос в другом, откаты будут или нет. Лучше без троллинга, по-люски дельное написать что-нить.
Допусти завтра уронят нал на 27,2, а дальше что?
Да скупятся те кто выводит бабло и упадем еще. По 26.7 откупитесь.

Ну, уже на это рассчитываю.
Я очень не люблю на панике и росте что-либо покупать. Иной раз говорю сама себе, и чёрт с ним (в агонии переплачивать не стану).
Пусть выводят, кто выводит. Народ всё равно обманут, короткий откат может и будет.
А нет, так и фиг с ним, пускай гривна валяется.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:57

  tea написав:
  Antidaf написав:Одному муж звякнул

А Ви Дочка чи Синок? :shock: :shock: :shock:

Муж звякнул.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:00

Re: Валютный рынок в контексте

А тем временем в славном городе Харьков прием .95
По 27 наверное ливану
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Antidaf написав:Я очень не люблю на панике и росте что-либо покупать. Иной раз говорю сама себе, и чёрт с ним (в агонии переплачивать не стану).


Аналогично.
И сейчас откупила 20% по 26.2. Теперь жду, когда хорьки-паникеры успокоятся и буду решать, что делать с остальными.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Proofy написав:По 27 наверное ливану


А вот это мысль.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:05

Re: Валютный рынок в контексте

Банк еще продает по 26.63
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:06

  jokk написав:Банк еще продает по 26.63

То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:07

  Искатель написав:
  Antidaf написав:
  AGK написав:Вот это ралли межбанк перешагнул 26.7

Значит завтра налик ждите по 26,85 утром в Киеве, а в обед могут и 27 зарядить...

Вы отстали от жизни, Дафна. В Киеве уже доллар по 26,85.
В Харькове, Полтаве и Днепре - уже 27,00.

Хмельницкий 27
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 26 лип, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:07

  Proofy написав:А тем временем в славном городе Харьков прием .95
По 27 наверное ливану


Успехов Вам. Большая просьба, дадите свисток при откупе?
Antidaf
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