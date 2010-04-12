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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:08

  Antidaf написав:
  jokk написав:Банк еще продает по 26.63

То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.

Я только купил. Без вопросов
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:08

  jokk написав:
  Antidaf написав:
  jokk написав:Банк еще продает по 26.63

То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.

Я только купил. Без вопросов

Это в Киеве?
В личке скажете, никому не скажу))))
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:11

  Oleg_Sa написав:
  Искатель написав:В Киеве уже доллар по 26,85.
В Харькове, Полтаве и Днепре - уже 27,00.

Хмельницкий 27

В таблиці фінанс.уа вже дві київські обмінки виставили курс продажу 27.00.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:13

  tea написав:
  Oleg_Sa написав:
  Искатель написав:В Киеве уже доллар по 26,85.
В Харькове, Полтаве и Днепре - уже 27,00.

Хмельницкий 27

В таблиці фінанс.уа вже дві київські обмінки виставили курс продажу 27.00.


Да, уже 27.
Звонили в пару точек, 27 озвучивают уже.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:14

  jokk написав:
  Antidaf написав:
  jokk написав:Банк еще продает по 26.63

То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.

Я только купил. Без вопросов

К сожалению поздно для кассы. Укргаз два дня продавал по 26.63
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:14

  jokk написав:
  Antidaf написав:
  jokk написав:Банк еще продает по 26.63

То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.

Я только купил. Без вопросов


А какая филия Укргаза в Киеве и какой объём отпускают?
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:15

  Antidaf написав:Это в Киеве?
В личке скажете, никому не скажу))))

Зебра Вам біткоїнів не "парив"? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:20

  tea написав:
  Oleg_Sa написав:
  Искатель написав:В Киеве уже доллар по 26,85.
В Харькове, Полтаве и Днепре - уже 27,00.

Хмельницкий 27

В таблиці фінанс.уа вже дві київські обмінки виставили курс продажу 27.00.

Если завтра папа не успокоит у нас на туче на выходные возможно по 27.3-27.5 будут парить.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:20

В Укргаз если закинуть на депозит на 7 дней то интересно в конце срока отдадут, кто-то сотрудничал с ними с валютой?
AGK
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:20

  tea написав:
  Antidaf написав:Это в Киеве?
В личке скажете, никому не скажу))))

Зебра Вам біткоїнів не "парив"? :mrgreen:


Та ну, рассказывает.

Если с карты 300 к гривен вывести за раз (о чем он выше писал), под мониторинг запросто можно попасть. Тем паче я уже на бтц трейде много раз заносила и знаю, что лучче по 15-ке заносить.
Дальше, с биткоином мараться - прогореть недолго.

Далее, с вводом ладно, а вывод? Большими партиями гривну не выведешь, попадёшь под мониторинг, а доллара с иностранной биржи как вывести? только через надёжный криптообменник (и то кинут на нале), продав биток на пике, а будет ли пик. Год этот не для битка пока. Кто в декабре умный был, слил по 19-20 к зелени.

Вопрос же в нале. А виртоигры, то такэ...

Ради обмена гривны на доллар лезть в виртуальное казино. Глупо.
Даже при успехе затеи, вынос нала из биржи - гемор, потери сумасшедшие, кидалово или мониторинг (на выбор).
То офшор надо регить, и с биржи на офшорный счёт кидать.
но, то удел биткоиновых, точнее, криптомиллионеров.
А мы пересични... Бо бидни.
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 26 лип, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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