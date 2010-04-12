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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:08
Antidaf написав: jokk написав:
Банк еще продает по 26.63
То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.
Я только купил. Без вопросов
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:08
jokk написав: Antidaf написав: jokk написав:
Банк еще продает по 26.63
То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.
Я только купил. Без вопросов
Это в Киеве?
В личке скажете, никому не скажу))))
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:11
Oleg_Sa написав: Искатель написав:В Киеве уже доллар по 26,85
.
В Харькове, Полтаве и Днепре - уже 27,00.
Хмельницкий 27
В таблиці фінанс.уа вже дві київські обмінки виставили курс продажу 27.00.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:13
tea написав: Oleg_Sa написав: Искатель написав:В Киеве уже доллар по 26,85
.
В Харькове, Полтаве и Днепре - уже 27,00.
Хмельницкий 27
В таблиці фінанс.уа вже дві київські обмінки виставили курс продажу 27.00.
Да, уже 27.
Звонили в пару точек, 27 озвучивают уже.
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:14
jokk написав: Antidaf написав: jokk написав:
Банк еще продает по 26.63
То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.
Я только купил. Без вопросов
К сожалению поздно для кассы. Укргаз два дня продавал по 26.63
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jokk
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:14
jokk написав: Antidaf написав: jokk написав:
Банк еще продает по 26.63
То на табличке, реально никто не отдаст. Дурнів нема.
Я только купил. Без вопросов
А какая филия Укргаза в Киеве и какой объём отпускают?
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:15
Antidaf написав:
Это в Киеве?
В личке скажете, никому не скажу))))
Зебра Вам біткоїнів не "парив"?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:20
tea написав: Oleg_Sa написав: Искатель написав:В Киеве уже доллар по 26,85
.
В Харькове, Полтаве и Днепре - уже 27,00.
Хмельницкий 27
В таблиці фінанс.уа вже дві київські обмінки виставили курс продажу 27.00.
Если завтра папа не успокоит у нас на туче на выходные возможно по 27.3-27.5 будут парить.
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Oleg_Sa
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:20
В Укргаз если закинуть на депозит на 7 дней то интересно в конце срока отдадут, кто-то сотрудничал с ними с валютой?
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AGK
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:20
tea написав: Antidaf написав:
Это в Киеве?
В личке скажете, никому не скажу))))
Зебра Вам біткоїнів не "парив"?
Та ну, рассказывает.
Если с карты 300 к гривен вывести за раз (о чем он выше писал), под мониторинг запросто можно попасть. Тем паче я уже на бтц трейде много раз заносила и знаю, что лучче по 15-ке заносить.
Дальше, с биткоином мараться - прогореть недолго.
Далее, с вводом ладно, а вывод? Большими партиями гривну не выведешь, попадёшь под мониторинг, а доллара с иностранной биржи как вывести? только через надёжный криптообменник (и то кинут на нале), продав биток на пике, а будет ли пик. Год этот не для битка пока. Кто в декабре умный был, слил по 19-20 к зелени.
Вопрос же в нале. А виртоигры, то такэ...
Ради обмена гривны на доллар лезть в виртуальное казино. Глупо.
Даже при успехе затеи, вынос нала из биржи - гемор, потери сумасшедшие, кидалово или мониторинг (на выбор).
То офшор надо регить, и с биржи на офшорный счёт кидать.
но, то удел биткоиновых, точнее, криптомиллионеров.
А мы пересични... Бо бидни.
Востаннє редагувалось Antidaf
в Чет 26 лип, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Antidaf
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