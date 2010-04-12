Додано: Чет 26 лип, 2018 17:20

tea написав: Antidaf написав: Это в Киеве?

В личке скажете, никому не скажу)))) Это в Киеве?В личке скажете, никому не скажу))))

Зебра Вам біткоїнів не "парив"? Зебра Вам біткоїнів не "парив"?

Та ну, рассказывает.Если с карты 300 к гривен вывести за раз (о чем он выше писал), под мониторинг запросто можно попасть. Тем паче я уже на бтц трейде много раз заносила и знаю, что лучче по 15-ке заносить.Дальше, с биткоином мараться - прогореть недолго.Далее, с вводом ладно, а вывод? Большими партиями гривну не выведешь, попадёшь под мониторинг, а доллара с иностранной биржи как вывести? только через надёжный криптообменник (и то кинут на нале), продав биток на пике, а будет ли пик. Год этот не для битка пока. Кто в декабре умный был, слил по 19-20 к зелени.Вопрос же в нале. А виртоигры, то такэ...Ради обмена гривны на доллар лезть в виртуальное казино. Глупо.Даже при успехе затеи, вынос нала из биржи - гемор, потери сумасшедшие, кидалово или мониторинг (на выбор).То офшор надо регить, и с биржи на офшорный счёт кидать.но, то удел биткоиновых, точнее, криптомиллионеров.А мы пересични... Бо бидни.