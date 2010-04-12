Додано: Чет 26 лип, 2018 17:32

tea написав: Antidaf написав: tea написав: Зебра Вам біткоїнів не "парив"? Зебра Вам біткоїнів не "парив"?

Та ну, рассказывает.

Если с карты 300 к гривен вывести за раз

А виртоигры, то такэ... Та ну, рассказывает.Если с карты 300 к гривен вывести за разА виртоигры, то такэ...

Зебра тут всім,хто не встиг дешево купити долари і застряг у гривні,пропонує біткоїни.

Каже - вигідна інвестиція. Каже - буде зростати. Зебра тут всім,хто не встиг дешево купити долари і застряг у гривні,пропонує біткоїни.Каже - вигідна інвестиція.Каже - буде зростати.

Та, читала.Ерунду пише.Чтобы набрать пару битков по 225000 грн. надо отдать за 1 биток.225000 / 26,85 = 8380 долларов СШАА зачем, если мировой курс 8207 доллара США на моменте, а через час или 2 вообще рухнет на 7800-7500.Туфта всё это, риск того не стоит, а пока перекинешь гривны на укр биржу, биток с биржи на долларовую биржу, пока продашь за бакс, упадёшь ниже и по битку, и по процентам, и по курсу. Это всё за секунду не делается.А как снимать нал с биржи, там такие потери, и мониторинг тут.Ерунда.Криптоигры и ообмен валют - это совершенно разные вещи, можно просто погореть.Лучше уже в глупые депозиты лезть в надежде догать курс, но и это уже нереально.Надо было брать и всё. По 26,4. А сейчас поезд уехал.Надежда на короткий откат и быстро надо брать. Если получится.