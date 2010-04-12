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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:21
Oleg_Sa написав:
В таблиці фінанс.уа вже дві київські обмінки виставили курс продажу 27.00.
Если завтра папа не успокоит у нас на туче на выходные возможно по 27.3-27.5 будут парить.[/quote]
Вполне вероятно.
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:24
Antidaf написав: tea написав:
Зебра Вам біткоїнів не "парив"?
Та ну, рассказывает.
Если с карты 300 к гривен вывести за раз
А виртоигры, то такэ...
Зебра тут всім,хто не встиг дешево купити долари і застряг у гривні,пропонує біткоїни.
Каже - вигідна інвестиція.
Каже - буде зростати.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:25
Ребята, отставить панику. Глубоко вдохнули и выдохнули. Всем всего хватит. А как вы хотели ? Полгода не следить за рынком и войти на низах ?
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Игорь
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:25
Antidaf написав:
Вопрос же в нале. А виртоигры, то такэ...
А Лібо ложки срібні не "парив"?
Каже - кризу краще в ложках пересидіти.
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tea
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:30
AGK написав:
В Укргаз если закинуть на депозит на 7 дней то интересно в конце срока отдадут, кто-то сотрудничал с ними с валютой?
Отдадут. А вы сталкивались с банками, которые не отдают?.. Есть примеры?..
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sryvkin
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:32
tea написав: Antidaf написав: tea написав:
Зебра Вам біткоїнів не "парив"?
Та ну, рассказывает.
Если с карты 300 к гривен вывести за раз
А виртоигры, то такэ...
Зебра тут всім,хто не встиг дешево купити долари і застряг у гривні,пропонує біткоїни.
Каже - вигідна інвестиція.
Каже - буде зростати.
Та, читала.
Ерунду пише.
Чтобы набрать пару битков по 225000 грн. надо отдать за 1 биток.
225000 / 26,85 = 8380 долларов США
А зачем, если мировой курс 8207 доллара США на моменте, а через час или 2 вообще рухнет на 7800-7500.
Туфта всё это, риск того не стоит, а пока перекинешь гривны на укр биржу, биток с биржи на долларовую биржу, пока продашь за бакс, упадёшь ниже и по битку, и по процентам, и по курсу. Это всё за секунду не делается.
А как снимать нал с биржи, там такие потери, и мониторинг тут.
Ерунда.
Криптоигры и ообмен валют - это совершенно разные вещи, можно просто погореть.
Лучше уже в глупые депозиты лезть в надежде догать курс, но и это уже нереально.
Надо было брать и всё. По 26,4. А сейчас поезд уехал.
Надежда на короткий откат и быстро надо брать. Если получится.
Востаннє редагувалось Antidaf
в Чет 26 лип, 2018 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:33
tea написав: Antidaf написав:
Вопрос же в нале. А виртоигры, то такэ...
А Лібо ложки срібні не "парив"?
Каже - кризу краще в ложках пересидіти.
От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки, а Зебра биток, и троллишь меня))))
Шутник.
За что люблю тебя, за твой юмор.
Ты очень хороший парень, очень добрый.
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:33
Antidaf написав:
Далее, с вводом ладно, а вывод? Большими партиями гривну не выведешь, попадёшь под мониторинг, а доллара с иностранной биржи как вывести? только через надёжный криптообменник (и то кинут на нале), продав биток на пике, а будет ли пик.
Цена битка значения не имеет. Просто при выводе USD надо будет купить биток, перевести его на нужную биржу, сразу продать, и вывести деньгу.
Мало того, можно даже не покупать биток, а одолжить его на бирже под свои USD, продать, а затем закрыть позицию.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:35
Antidaf написав:
мониторинг
вы под мониторинг хоть раз попадали или слышали краем уха?
заводил и выводил много денег и ни разу
ваши копейки до 10-20 куе никому нах не интересны, при обьемах банковской системы в сотни миллионов куе в день
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 26 лип, 2018 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 17:36
Antidaf написав: tea написав:
А Лібо ложки срібні не "парив"?
Каже - кризу краще в ложках пересидіти.
От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки, а Зебра биток, и троллишь меня))))
Шутник.
За что люблю тебя, за твой юмор.
Ты очень хороший парень, очень добрый.
А Юрій61 акції Фейсбука не "парив"?Каже по індексу Біг-мака акції Фейсбука зараз на дні.
Треба брати.
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tea
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