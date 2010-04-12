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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55515552555355545555>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:21

  Oleg_Sa написав:В таблиці фінанс.уа вже дві київські обмінки виставили курс продажу 27.00.

Если завтра папа не успокоит у нас на туче на выходные возможно по 27.3-27.5 будут парить.[/quote]

Вполне вероятно.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:24

  Antidaf написав:
  tea написав:Зебра Вам біткоїнів не "парив"? :mrgreen:

Та ну, рассказывает.
Если с карты 300 к гривен вывести за раз
А виртоигры, то такэ...

Зебра тут всім,хто не встиг дешево купити долари і застряг у гривні,пропонує біткоїни.
Каже - вигідна інвестиція. :mrgreen: Каже - буде зростати. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:25

Re: Валютный рынок в контексте

Ребята, отставить панику. Глубоко вдохнули и выдохнули. Всем всего хватит. А как вы хотели ? Полгода не следить за рынком и войти на низах ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:25

  Antidaf написав:Вопрос же в нале. А виртоигры, то такэ...

А Лібо ложки срібні не "парив"? :mrgreen:
Каже - кризу краще в ложках пересидіти. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:30

  AGK написав:В Укргаз если закинуть на депозит на 7 дней то интересно в конце срока отдадут, кто-то сотрудничал с ними с валютой?


Отдадут. А вы сталкивались с банками, которые не отдают?.. Есть примеры?..
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:32

  tea написав:
  Antidaf написав:
  tea написав:Зебра Вам біткоїнів не "парив"? :mrgreen:

Та ну, рассказывает.
Если с карты 300 к гривен вывести за раз
А виртоигры, то такэ...

Зебра тут всім,хто не встиг дешево купити долари і застряг у гривні,пропонує біткоїни.
Каже - вигідна інвестиція. :mrgreen: Каже - буде зростати. :mrgreen:

Та, читала.
Ерунду пише.

Чтобы набрать пару битков по 225000 грн. надо отдать за 1 биток.
225000 / 26,85 = 8380 долларов США

А зачем, если мировой курс 8207 доллара США на моменте, а через час или 2 вообще рухнет на 7800-7500.
Туфта всё это, риск того не стоит, а пока перекинешь гривны на укр биржу, биток с биржи на долларовую биржу, пока продашь за бакс, упадёшь ниже и по битку, и по процентам, и по курсу. Это всё за секунду не делается.
А как снимать нал с биржи, там такие потери, и мониторинг тут.


Ерунда.

Криптоигры и ообмен валют - это совершенно разные вещи, можно просто погореть.
Лучше уже в глупые депозиты лезть в надежде догать курс, но и это уже нереально.

Надо было брать и всё. По 26,4. А сейчас поезд уехал.
Надежда на короткий откат и быстро надо брать. Если получится.
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 26 лип, 2018 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:33

  tea написав:
  Antidaf написав:Вопрос же в нале. А виртоигры, то такэ...

А Лібо ложки срібні не "парив"? :mrgreen:
Каже - кризу краще в ложках пересидіти. :mrgreen:


От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки, а Зебра биток, и троллишь меня))))
Шутник.
За что люблю тебя, за твой юмор.
Ты очень хороший парень, очень добрый.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:33

  Antidaf написав:Далее, с вводом ладно, а вывод? Большими партиями гривну не выведешь, попадёшь под мониторинг, а доллара с иностранной биржи как вывести? только через надёжный криптообменник (и то кинут на нале), продав биток на пике, а будет ли пик.


Цена битка значения не имеет. Просто при выводе USD надо будет купить биток, перевести его на нужную биржу, сразу продать, и вывести деньгу.
Мало того, можно даже не покупать биток, а одолжить его на бирже под свои USD, продать, а затем закрыть позицию.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:35

  Antidaf написав:мониторинг


вы под мониторинг хоть раз попадали или слышали краем уха?
заводил и выводил много денег и ни разу
ваши копейки до 10-20 куе никому нах не интересны, при обьемах банковской системы в сотни миллионов куе в день
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 26 лип, 2018 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:36

  Antidaf написав:
  tea написав:А Лібо ложки срібні не "парив"? :mrgreen:
Каже - кризу краще в ложках пересидіти. :mrgreen:


От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки, а Зебра биток, и троллишь меня))))
Шутник.
За что люблю тебя, за твой юмор.
Ты очень хороший парень, очень добрый.

А Юрій61 акції Фейсбука не "парив"?Каже по індексу Біг-мака акції Фейсбука зараз на дні. :wink: Треба брати. :roll:
tea
 
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