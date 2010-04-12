Antidaf
27/26,4=1,023. Такой шум из-за 2,5%?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:38
Биток дорого продают уже на укрбирже. Переплата получается.
Как вывести деньгу, например 16 кусков зелени в нал с инобиржи, расскажи.
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:38
ЛАД
Начнём с малого,всё таки вы 100500 лет на форуме,вы зимой слились по 28.85,запрыгнули на 4-х месячный депо и откупились по 26.05? Уточните,сколько получилось процентов чистыми? Вы же применяете свои знания на практике,хоть и институтов не кончали(с)
Рост экономики,инфляция и детенизация не вызвали даже у МВФ вопросов,что за экспертов вы слушаете,те что с сайтов страна или курс ком уа?Ну да,там дорога всегда в одну сторону,но вам нравится,близкие по духу,детальней отвечу ниже.
Представляете,есть наблюдения метеорологов за снежным покровом и состоянием озимых,вы не слышали про такое,может пора бы подтянуть матчасть?
Все официальные лица заявляли о том,как важно выполнить условия МВФ до ЛЕТНИХ каникул Рады,но я так понял,что для пожилых людей плюс минус год\два,это как семечки,подумаешь)))
400 мио долларов было влито в гривневые ОВГЗ,конечно мелочь,для такой песочницы как наша,но почему-то НБУ по 2 раза в день аукционы объявлял,зачем? Ведь сущие копейки для Лада
Прогнозы??? Но ведь вы только на факты опираетесь,что вам прошлые прогнозы,что гривна крепчает всегда к лету,вы постоянно твердили с курса 27,что дно было или вчера,или сегодня ,в топку их,вы же верите свершившемуся!!!
Но важна динамика,те все факторы которые я привёл и ухудшат коеф. покрытия экспортом импортом с 0.91(те что были в январе\феврале),до скорее всего 0.85-.86,хотя при удачном раскладе мы могли бы хотя бы держаться на 0.9 и стал бы вопрос к лету о 25,а не о преждевременном росте курса.
СП2 именно весной разрешила строить Германия,хотя США до сих пор активно против,до этого это был просто пиар ход Газпрома для пугалок,ровно как и турецкий поток,или вам как всегда всё равно,строят или не строят,ведь его влияние где-то далеко,а ваша слепая вера в роиссю не вызывает у вас никаких вопросов,наверное все договора,в т.ч. и Будапештский меморандум они выполняют безукоризненно?Точно знаете,что транзиту через Неньку ещё 1.5 года быть?
Я понимаю,что для вас последние 27 лет это сплошная боль и разочарование,для вас плюс минус километр в экономике,это стат.погрешность,и почему курс погулял за полгода в пределах 10+% для вас тоже загадка без ответов))
У нас в институте долго растолковывали,что не всем дана экономика,не у всех есть чутьё экономики,не у всех будет понятие что да как сообщается в экономике даже после получения диплома,но то что у вас есть монотонное чувство ностальгии и нытья, по славным временам при которых не было никакой рыночной экономики, ЭТО ТОЧНО!!!
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:39
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:40
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:40
Писали что у Укргазбанка часто нету валюти в кассе оно то и понятно у них самый низкий курс среди всех банков. Интересно за депозит, то можна заказать наверное как и в привате например
Востаннє редагувалось AGK в Чет 26 лип, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:41
Читала.
Нашел у кого, что просить.
Там наташ разве не хватает доступных?)))
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:42
Наглое вранье. На btc-trade биток от 205 000 грн за штуку, при курсе 26.85 это $7 635 при мировой цене в $8200
такая разница покрывает любые комиссии, да еще и в прощелканный курс 26 дает возможность заскочить
тут же продаем на битфинекс за USD/EUR/GBP/JPN и ЖДЕМ зимы.
Я не предлагаю покупать биткоин, а лишь советую вариант как можно войти в доллар по старому курсу, пока народ не расчехлился. В прошлом году в августе была та же самая ситуация. Уже осенью курсы в гривне и долларе сравнялись, а в январе за биткоин давали на 20% больше гривен, чем в мире.
Каждый сам решает - или покупать в обменке курс по 26.85 или рискнуть купить по 26 через крипторынок.
Если человек не рискует, ему нечего делать на финансовом форуме. Пойти в обменку и купить бакс по 26.85 много ума не надо.
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:45
Вангую,що ЛАД до півночі додасть у підпис ще одного форумчанина.
Додано: Чет 26 лип, 2018 17:45
Попала в прошлом году. За раз на 155000 грн вывела, позвонили с привата, в марте брала справку с налоговой о доходе, указали доход от инвестиции, впарили 18% налога с физ лиц, и 1,5 вийскового, заставили в декларацию вписать и дали квитанцию.
На фига 20% терять?
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