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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5552555355545555> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 815 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 115 5. более 75% 63% 512 Всього голосів : 815 Додано: Чет 26 лип, 2018 17:36 Antidaf

27/26,4=1,023. Такой шум из-за 2,5%? Вело Повідомлень: 52 З нами з: 03.03.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 17:38 sryvkin написав: Antidaf написав: Далее, с вводом ладно, а вывод? Большими партиями гривну не выведешь, попадёшь под мониторинг, а доллара с иностранной биржи как вывести? только через надёжный криптообменник (и то кинут на нале), продав биток на пике, а будет ли пик. Далее, с вводом ладно, а вывод? Большими партиями гривну не выведешь, попадёшь под мониторинг, а доллара с иностранной биржи как вывести? только через надёжный криптообменник (и то кинут на нале), продав биток на пике, а будет ли пик.



Цена битка значения не имеет. Просто при выводе USD надо будет купить биток, перевести его на нужную биржу, сразу продать, и вывести деньгу.

Мало того, можно даже не покупать биток, а одолжить его на бирже под свои USD, продать, а затем закрыть позицию. Цена битка значения не имеет. Просто при выводе USD надо будет купить биток, перевести его на нужную биржу, сразу продать, и вывести деньгу.Мало того, можно даже не покупать биток, а одолжить его на бирже под свои USD, продать, а затем закрыть позицию.



Биток дорого продают уже на укрбирже. Переплата получается.



Как вывести деньгу, например 16 кусков зелени в нал с инобиржи, расскажи. Биток дорого продают уже на укрбирже. Переплата получается.Как вывести деньгу, например 16 кусков зелени в нал с инобиржи, расскажи. Antidaf

Повідомлень: 542 З нами з: 22.10.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 17:38 ЛАД



Я не гуру, но диплом по экономике (так же, как и по др. специальностям) не гарантия знаний и, тем более, умения применять их на практике



Начнём с малого,всё таки вы 100500 лет на форуме,вы зимой слились по 28.85,запрыгнули на 4-х месячный депо и откупились по 26.05? Уточните,сколько получилось процентов чистыми? Вы же применяете свои знания на практике,хоть и институтов не кончали(с)



В начале года, естественно, не было не только существенного, но и вообще никакого дефицита. Но был запланированный дефицит + оценки и мнения достаточно грамотных людей, что в реальности он будет выше



Рост экономики,инфляция и детенизация не вызвали даже у МВФ вопросов,что за экспертов вы слушаете,те что с сайтов страна или курс ком уа?Ну да,там дорога всегда в одну сторону,но вам нравится,близкие по духу,детальней отвечу ниже.



Какие "виды" на урожай могут быть в начале года? Разве что надежды, но это совсем разные вещи.



Представляете,есть наблюдения метеорологов за снежным покровом и состоянием озимых,вы не слышали про такое,может пора бы подтянуть матчасть?



"Закон про антикоррупционный суд" принят, правда, с опозданием, но тем не менее. Но это всё же не единственное требование.

Не менее важное - цены на газ. А это далеко не простое решение и согласие с МВФ до сих пор не достигнуто. Только что услышал в новостях, что Кабмин принял решение продлить действие старых цен ещё на месяц до 1 сентября.

Все официальные лица заявляли о том,как важно выполнить условия МВФ до ЛЕТНИХ каникул Рады,но я так понял,что для пожилых людей плюс минус год\два,это как семечки,подумаешь)))



Это на каком? На рынке ОВГЗ при курсе около 29? И то не такие уж сумасшедшие суммы. На мировых рынках, вроде, размещений не было.



400 мио долларов было влито в гривневые ОВГЗ,конечно мелочь,для такой песочницы как наша,но почему-то НБУ по 2 раза в день аукционы объявлял,зачем? Ведь сущие копейки для Лада

Ограничения пока никак не сказались, цены тоже. А прогнозы о заметном снижении цен во втором полугодии были. Я то ли в феврале, то ли в марте приводил сообщение о прогнозе правительства Австралии.

Прогнозы??? Но ведь вы только на факты опираетесь,что вам прошлые прогнозы,что гривна крепчает всегда к лету,вы постоянно твердили с курса 27,что дно было или вчера,или сегодня ,в топку их,вы же верите свершившемуся!!!



Торгбаланс у нас отрицательный практически всегда и чем дольше держится "стабильный" курс, тем сильнее разбалансировка.



Но важна динамика,те все факторы которые я привёл и ухудшат коеф. покрытия экспортом импортом с 0.91(те что были в январе\феврале),до скорее всего 0.85-.86,хотя при удачном раскладе мы могли бы хотя бы держаться на 0.9 и стал бы вопрос к лету о 25,а не о преждевременном росте курса.



По СП-2 суперечки шли, но было практически понятно, что это разговоры, а дело идёт своим ходом. И отразится на нас, даже если всё произойдёт наихудшим для нас образом (в чём на 100% до сих пор не уверен), в лучшем случае через 1,5 года.



СП2 именно весной разрешила строить Германия,хотя США до сих пор активно против,до этого это был просто пиар ход Газпрома для пугалок,ровно как и турецкий поток,или вам как всегда всё равно,строят или не строят,ведь его влияние где-то далеко,а ваша слепая вера в роиссю не вызывает у вас никаких вопросов,наверное все договора,в т.ч. и Будапештский меморандум они выполняют безукоризненно?Точно знаете,что транзиту через Неньку ещё 1.5 года быть?



Так что реально изменилось?



Я понимаю,что для вас последние 27 лет это сплошная боль и разочарование,для вас плюс минус километр в экономике,это стат.погрешность,и почему курс погулял за полгода в пределах 10+% для вас тоже загадка без ответов))

У нас в институте долго растолковывали,что не всем дана экономика,не у всех есть чутьё экономики,не у всех будет понятие что да как сообщается в экономике даже после получения диплома,но то что у вас есть монотонное чувство ностальгии и нытья, по славным временам при которых не было никакой рыночной экономики, ЭТО ТОЧНО!!! Начнём с малого,всё таки вы 100500 лет на форуме,вы зимой слились по 28.85,запрыгнули на 4-х месячный депо и откупились по 26.05? Уточните,сколько получилось процентов чистыми? Вы же применяете свои знания на практике,хоть и институтов не кончали(с)Рост экономики,инфляция и детенизация не вызвали даже у МВФ вопросов,что за экспертов вы слушаете,те что с сайтов страна или курс ком уа?Ну да,там дорога всегда в одну сторону,но вам нравится,близкие по духу,детальней отвечу ниже.Представляете,есть наблюдения метеорологов за снежным покровом и состоянием озимых,вы не слышали про такое,может пора бы подтянуть матчасть?Все официальные лица заявляли о том,как важно выполнить условия МВФ до ЛЕТНИХ каникул Рады,но я так понял,что для пожилых людей плюс минус год\два,это как семечки,подумаешь)))400 мио долларов было влито в гривневые ОВГЗ,конечно мелочь,для такой песочницы как наша,но почему-то НБУ по 2 раза в день аукционы объявлял,зачем? Ведь сущие копейки для ЛадаПрогнозы??? Но ведь вы только на факты опираетесь,что вам прошлые прогнозы,что гривна крепчает всегда к лету,вы постоянно твердили с курса 27,что дно было или вчера,или сегодня ,в топку их,вы же верите свершившемуся!!!Но важна динамика,те все факторы которые я привёл и ухудшат коеф. покрытия экспортом импортом с 0.91(те что были в январе\феврале),до скорее всего 0.85-.86,хотя при удачном раскладе мы могли бы хотя бы держаться на 0.9 и стал бы вопрос к лету о 25,а не о преждевременном росте курса.СП2 именно весной разрешила строить Германия,хотя США до сих пор активно против,до этого это был просто пиар ход Газпрома для пугалок,ровно как и турецкий поток,или вам как всегда всё равно,строят или не строят,ведь его влияние где-то далеко,а ваша слепая вера в роиссю не вызывает у вас никаких вопросов,наверное все договора,в т.ч. и Будапештский меморандум они выполняют безукоризненно?Точно знаете,что транзиту через Неньку ещё 1.5 года быть?Я понимаю,что для вас последние 27 лет это сплошная боль и разочарование,для вас плюс минус километр в экономике,это стат.погрешность,и почему курс погулял за полгода в пределах 10+% для вас тоже загадка без ответов))У нас в институте долго растолковывали,что не всем дана экономика,не у всех есть чутьё экономики,не у всех будет понятие что да как сообщается в экономике даже после получения диплома,но то что у вас есть монотонное чувство ностальгии и нытья, по славным временам при которых не было никакой рыночной экономики, ЭТО ТОЧНО!!! somilitark

Повідомлень: 9680 З нами з: 30.12.09 Подякував: 239 раз. Подякували: 1609 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 17:39 Antidaf написав: tea написав: А Лібо ложки срібні не "парив"?

Каже - кризу краще в ложках пересидіти. А Лібо ложки срібні не "парив"?Каже - кризу краще в ложках пересидіти.

От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки

То добре,що тільки ложки.Бо Оксані в Нью-Йорку інше пропонував.

Каже - не дала. То добре,що тільки ложки.Бо Оксані в Нью-Йорку інше пропонував.Каже - не дала. tea Повідомлень: 15075 З нами з: 15.11.08 Подякував: 247 раз. Подякували: 1866 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 17:40 Вело написав: Antidaf

27/26,4=1,023. Такой шум из-за 2,5%? 27/26,4=1,023. Такой шум из-за 2,5%?



Какой шум?



Знаете ли, мы не печатаем эти 2,5%. Тяжко даются. Особенно, если глаз привык к 26. Какой шум?Знаете ли, мы не печатаем эти 2,5%. Тяжко даются. Особенно, если глаз привык к 26. Antidaf

Повідомлень: 542 З нами з: 22.10.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 17:40 sryvkin написав: AGK написав: В Укргаз если закинуть на депозит на 7 дней то интересно в конце срока отдадут, кто-то сотрудничал с ними с валютой? В Укргаз если закинуть на депозит на 7 дней то интересно в конце срока отдадут, кто-то сотрудничал с ними с валютой?



Отдадут. А вы сталкивались с банками, которые не отдают?.. Есть примеры?.. Отдадут. А вы сталкивались с банками, которые не отдают?.. Есть примеры?..

Писали что у Укргазбанка часто нету валюти в кассе оно то и понятно у них самый низкий курс среди всех банков. Интересно за депозит, то можна заказать наверное как и в привате например Писали что у Укргазбанка часто нету валюти в кассе оно то и понятно у них самый низкий курс среди всех банков. Интересно за депозит, то можна заказать наверное как и в привате например Востаннє редагувалось AGK в Чет 26 лип, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз. AGK Повідомлень: 21 З нами з: 26.05.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 17:41 tea написав: Antidaf написав: tea написав: А Лібо ложки срібні не "парив"?

Каже - кризу краще в ложках пересидіти. А Лібо ложки срібні не "парив"?Каже - кризу краще в ложках пересидіти.

От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки

То добре,що тільки ложки.Бо Оксані в Нью-Йорку інше пропонував.

Каже - не дала. То добре,що тільки ложки.Бо Оксані в Нью-Йорку інше пропонував.Каже - не дала.



Читала.

Нашел у кого, что просить.

Там наташ разве не хватает доступных?))) Читала.Нашел у кого, что просить.Там наташ разве не хватает доступных?))) Antidaf

Повідомлень: 542 З нами з: 22.10.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 17:42 Antidaf написав: Та, читала.

Ерунду пише.



Чтобы набрать пару битков по 225000 грн. надо отдать за 1 биток.

225000 / 26,85 = 8380 долларов США Та, читала.Ерунду пише.Чтобы набрать пару битков по 225000 грн. надо отдать за 1 биток.225000 / 26,85 = 8380 долларов США



Наглое вранье. На btc-trade биток от 205 000 грн за штуку, при курсе 26.85 это $7 635 при мировой цене в $8200

такая разница покрывает любые комиссии, да еще и в прощелканный курс 26 дает возможность заскочить



тут же продаем на битфинекс за USD/EUR/GBP/JPN и ЖДЕМ зимы.



Я не предлагаю покупать биткоин, а лишь советую вариант как можно войти в доллар по старому курсу, пока народ не расчехлился. В прошлом году в августе была та же самая ситуация. Уже осенью курсы в гривне и долларе сравнялись, а в январе за биткоин давали на 20% больше гривен, чем в мире.



Каждый сам решает - или покупать в обменке курс по 26.85 или рискнуть купить по 26 через крипторынок.



Если человек не рискует, ему нечего делать на финансовом форуме. Пойти в обменку и купить бакс по 26.85 много ума не надо. Наглое вранье. На btc-trade биток от 205 000 грн за штуку, при курсе 26.85 это $7 635 при мировой цене в $8200такая разница покрывает любые комиссии, да еще и в прощелканный курс 26 дает возможность заскочитьтут же продаем на битфинекс за USD/EUR/GBP/JPN и ЖДЕМ зимы.Я не предлагаю покупать биткоин, а лишь советую вариант как можно войти в доллар по старому курсу, пока народ не расчехлился. В прошлом году в августе была та же самая ситуация. Уже осенью курсы в гривне и долларе сравнялись, а в январе за биткоин давали на 20% больше гривен, чем в мире.Каждый сам решает - или покупать в обменке курс по 26.85 или рискнуть купить по 26 через крипторынок.Если человек не рискует, ему нечего делать на финансовом форуме. Пойти в обменку и купить бакс по 26.85 много ума не надо. Zebra

Повідомлень: 5990 З нами з: 21.09.12 Подякував: 411 раз. Подякували: 687 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 17:45 somilitark написав: ЛАД

Я понимаю,что для вас последние 27 лет это сплошная боль и разочарование

,но то что у вас есть монотонное чувство ностальгии и нытья, по славным временам при которых не было никакой рыночной экономики, ЭТО ТОЧНО!!! Я понимаю,что для вас последние 27 лет это сплошная боль и разочарование,но то что у вас есть монотонное чувство ностальгии и нытья, по славным временам при которых не было никакой рыночной экономики, ЭТО ТОЧНО!!!

Вангую,що ЛАД до півночі додасть у підпис ще одного форумчанина. Вангую,що ЛАД до півночі додасть у підпис ще одного форумчанина. tea Повідомлень: 15075 З нами з: 15.11.08 Подякував: 247 раз. Подякували: 1866 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 17:45 Zebra написав: Antidaf написав: мониторинг мониторинг



вы под мониторинг хоть раз попадали или слышали краем уха?

заводил и выводил много денег и ни разу

ваши копейки до 10-20 куе никому нах не интересны, при обьемах банковской системы в сотни миллионов куе в день вы под мониторинг хоть раз попадали или слышали краем уха?заводил и выводил много денег и ни разуваши копейки до 10-20 куе никому нах не интересны, при обьемах банковской системы в сотни миллионов куе в день



Попала в прошлом году. За раз на 155000 грн вывела, позвонили с привата, в марте брала справку с налоговой о доходе, указали доход от инвестиции, впарили 18% налога с физ лиц, и 1,5 вийскового, заставили в декларацию вписать и дали квитанцию.



На фига 20% терять? Попала в прошлом году. За раз на 155000 грн вывела, позвонили с привата, в марте брала справку с налоговой о доходе, указали доход от инвестиции, впарили 18% налога с физ лиц, и 1,5 вийскового, заставили в декларацию вписать и дали квитанцию.На фига 20% терять? Antidaf

Повідомлень: 542 З нами з: 22.10.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5552555355545555> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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