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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5552555355545555>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:36

Antidaf
27/26,4=1,023. Такой шум из-за 2,5%?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:38

  sryvkin написав:
  Antidaf написав:Далее, с вводом ладно, а вывод? Большими партиями гривну не выведешь, попадёшь под мониторинг, а доллара с иностранной биржи как вывести? только через надёжный криптообменник (и то кинут на нале), продав биток на пике, а будет ли пик.


Цена битка значения не имеет. Просто при выводе USD надо будет купить биток, перевести его на нужную биржу, сразу продать, и вывести деньгу.
Мало того, можно даже не покупать биток, а одолжить его на бирже под свои USD, продать, а затем закрыть позицию.


Биток дорого продают уже на укрбирже. Переплата получается.

Как вывести деньгу, например 16 кусков зелени в нал с инобиржи, расскажи.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:38

ЛАД

Я не гуру, но диплом по экономике (так же, как и по др. специальностям) не гарантия знаний и, тем более, умения применять их на практике


Начнём с малого,всё таки вы 100500 лет на форуме,вы зимой слились по 28.85,запрыгнули на 4-х месячный депо и откупились по 26.05? Уточните,сколько получилось процентов чистыми? Вы же применяете свои знания на практике,хоть и институтов не кончали(с)

В начале года, естественно, не было не только существенного, но и вообще никакого дефицита. Но был запланированный дефицит + оценки и мнения достаточно грамотных людей, что в реальности он будет выше


Рост экономики,инфляция и детенизация не вызвали даже у МВФ вопросов,что за экспертов вы слушаете,те что с сайтов страна или курс ком уа?Ну да,там дорога всегда в одну сторону,но вам нравится,близкие по духу,детальней отвечу ниже.

Какие "виды" на урожай могут быть в начале года? Разве что надежды, но это совсем разные вещи.


Представляете,есть наблюдения метеорологов за снежным покровом и состоянием озимых,вы не слышали про такое,может пора бы подтянуть матчасть?

"Закон про антикоррупционный суд" принят, правда, с опозданием, но тем не менее. Но это всё же не единственное требование.
Не менее важное - цены на газ. А это далеко не простое решение и согласие с МВФ до сих пор не достигнуто. Только что услышал в новостях, что Кабмин принял решение продлить действие старых цен ещё на месяц до 1 сентября.

Все официальные лица заявляли о том,как важно выполнить условия МВФ до ЛЕТНИХ каникул Рады,но я так понял,что для пожилых людей плюс минус год\два,это как семечки,подумаешь)))

Это на каком? На рынке ОВГЗ при курсе около 29? И то не такие уж сумасшедшие суммы. На мировых рынках, вроде, размещений не было.


400 мио долларов было влито в гривневые ОВГЗ,конечно мелочь,для такой песочницы как наша,но почему-то НБУ по 2 раза в день аукционы объявлял,зачем? Ведь сущие копейки для Лада :lol:
Ограничения пока никак не сказались, цены тоже. А прогнозы о заметном снижении цен во втором полугодии были. Я то ли в феврале, то ли в марте приводил сообщение о прогнозе правительства Австралии.

Прогнозы??? Но ведь вы только на факты опираетесь,что вам прошлые прогнозы,что гривна крепчает всегда к лету,вы постоянно твердили с курса 27,что дно было или вчера,или сегодня ,в топку их,вы же верите свершившемуся!!! :lol:

Торгбаланс у нас отрицательный практически всегда и чем дольше держится "стабильный" курс, тем сильнее разбалансировка.


Но важна динамика,те все факторы которые я привёл и ухудшат коеф. покрытия экспортом импортом с 0.91(те что были в январе\феврале),до скорее всего 0.85-.86,хотя при удачном раскладе мы могли бы хотя бы держаться на 0.9 и стал бы вопрос к лету о 25,а не о преждевременном росте курса.

По СП-2 суперечки шли, но было практически понятно, что это разговоры, а дело идёт своим ходом. И отразится на нас, даже если всё произойдёт наихудшим для нас образом (в чём на 100% до сих пор не уверен), в лучшем случае через 1,5 года.


СП2 именно весной разрешила строить Германия,хотя США до сих пор активно против,до этого это был просто пиар ход Газпрома для пугалок,ровно как и турецкий поток,или вам как всегда всё равно,строят или не строят,ведь его влияние где-то далеко,а ваша слепая вера в роиссю не вызывает у вас никаких вопросов,наверное все договора,в т.ч. и Будапештский меморандум они выполняют безукоризненно?Точно знаете,что транзиту через Неньку ещё 1.5 года быть?

Так что реально изменилось?


Я понимаю,что для вас последние 27 лет это сплошная боль и разочарование,для вас плюс минус километр в экономике,это стат.погрешность,и почему курс погулял за полгода в пределах 10+% для вас тоже загадка без ответов))
У нас в институте долго растолковывали,что не всем дана экономика,не у всех есть чутьё экономики,не у всех будет понятие что да как сообщается в экономике даже после получения диплома,но то что у вас есть монотонное чувство ностальгии и нытья, по славным временам при которых не было никакой рыночной экономики, ЭТО ТОЧНО!!! :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:39

  Antidaf написав:
  tea написав:А Лібо ложки срібні не "парив"? :mrgreen:
Каже - кризу краще в ложках пересидіти. :mrgreen:

От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки

То добре,що тільки ложки.Бо Оксані в Нью-Йорку інше пропонував. :oops: :oops:
Каже - не дала. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:40

  Вело написав:Antidaf
27/26,4=1,023. Такой шум из-за 2,5%?


Какой шум?

Знаете ли, мы не печатаем эти 2,5%. Тяжко даются. Особенно, если глаз привык к 26.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:40

  sryvkin написав:
  AGK написав:В Укргаз если закинуть на депозит на 7 дней то интересно в конце срока отдадут, кто-то сотрудничал с ними с валютой?


Отдадут. А вы сталкивались с банками, которые не отдают?.. Есть примеры?..

Писали что у Укргазбанка часто нету валюти в кассе оно то и понятно у них самый низкий курс среди всех банков. Интересно за депозит, то можна заказать наверное как и в привате например
Востаннє редагувалось AGK в Чет 26 лип, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:41

  tea написав:
  Antidaf написав:
  tea написав:А Лібо ложки срібні не "парив"? :mrgreen:
Каже - кризу краще в ложках пересидіти. :mrgreen:

От Чай и шутник, читал же, что предлагал ложки

То добре,що тільки ложки.Бо Оксані в Нью-Йорку інше пропонував. :oops: :oops:
Каже - не дала. :mrgreen:


Читала.
Нашел у кого, что просить.
Там наташ разве не хватает доступных?)))
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:42

  Antidaf написав:Та, читала.
Ерунду пише.

Чтобы набрать пару битков по 225000 грн. надо отдать за 1 биток.
225000 / 26,85 = 8380 долларов США


Наглое вранье. На btc-trade биток от 205 000 грн за штуку, при курсе 26.85 это $7 635 при мировой цене в $8200
такая разница покрывает любые комиссии, да еще и в прощелканный курс 26 дает возможность заскочить

тут же продаем на битфинекс за USD/EUR/GBP/JPN и ЖДЕМ зимы.

Я не предлагаю покупать биткоин, а лишь советую вариант как можно войти в доллар по старому курсу, пока народ не расчехлился. В прошлом году в августе была та же самая ситуация. Уже осенью курсы в гривне и долларе сравнялись, а в январе за биткоин давали на 20% больше гривен, чем в мире.

Каждый сам решает - или покупать в обменке курс по 26.85 или рискнуть купить по 26 через крипторынок.

Если человек не рискует, ему нечего делать на финансовом форуме. Пойти в обменку и купить бакс по 26.85 много ума не надо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:45

  somilitark написав:ЛАД
Я понимаю,что для вас последние 27 лет это сплошная боль и разочарование
,но то что у вас есть монотонное чувство ностальгии и нытья, по славным временам при которых не было никакой рыночной экономики, ЭТО ТОЧНО!!! :mrgreen:

Вангую,що ЛАД до півночі додасть у підпис ще одного форумчанина. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:45

  Zebra написав:
  Antidaf написав:мониторинг


вы под мониторинг хоть раз попадали или слышали краем уха?
заводил и выводил много денег и ни разу
ваши копейки до 10-20 куе никому нах не интересны, при обьемах банковской системы в сотни миллионов куе в день


Попала в прошлом году. За раз на 155000 грн вывела, позвонили с привата, в марте брала справку с налоговой о доходе, указали доход от инвестиции, впарили 18% налога с физ лиц, и 1,5 вийскового, заставили в декларацию вписать и дали квитанцию.

На фига 20% терять?
Antidaf
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