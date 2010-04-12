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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:02
Antidaf написав: Вело написав:Antidaf
27/26,4=1,023. Такой шум из-за 2,5%?
Какой шум?
Знаете ли, мы не печатаем эти 2,5%. Тяжко даются. Особенно, если глаз привык к 26.
Тем, что тяжко даётся, не рискуйте. Можно потерять не 2,5 а 25 процентов.
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Вело
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:03
Antidaf Благодарю Вас , что отписались по ситуации за финмониторинг, будем знать какие наказания бывают.
Думаю дивиденды выведут и курс чуть просядет, 26,50-26,80, еще ничего ужасного для стремительного роста не свершилось, до прихода парламента с каникул вернемся к этим пределам.
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Tatkaumnihka
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:07
Zebra написав: Antidaf написав:
Вот ты говоришь досидеть до зимы, а если ЭТФ не примут и полетит биток в бездну?
Зачем ты людей тут подставляешь?
Ты ванга?
Биткоин продать сразу, СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ БИРЖЕ. Зафиксировавшись в долларе.
Зебра, пока заведу гривну (карток 2 всего), наберу нужное кол-ва битка или другого мусора, выведу на кракен или битфайнекс, солью, поседею.
То надо было до девала делать.
Дальше, обратный вывод крипты и продажа на укрбирже - минус проценты, выводимая гривнав будет иметь уже другой курс.
Тут по-любасу успех возможен ТОЛЬКО ПРИ ВЫРОСШЕМ БИТКЕ.
Это другое. Тогда надо писать просто, "играйте в биток, может повезёт, а может и нет".
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:09
Вело написав: Antidaf написав: Вело написав:Antidaf
27/26,4=1,023. Такой шум из-за 2,5%?
Какой шум?
Знаете ли, мы не печатаем эти 2,5%. Тяжко даются. Особенно, если глаз привык к 26.
Тем, что тяжко даётся, не рискуйте. Можно потерять не 2,5 а 25 процентов.
Нет, риск только по голове получить в обменнике, в основном.
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:12
Tatkaumnihka написав:Antidaf
Благодарю Вас , что отписались по ситуации за финмониторинг, будем знать какие наказания бывают.
Думаю дивиденды выведут и курс чуть просядет, 26,50-26,80, еще ничего ужасного для стремительного роста не свершилось, до прихода парламента с каникул вернемся к этим пределам.
Желательно вводит и выводить в месяц не более 150 к гривен, причём, как можно мелкими траншами.
Благодарю Вас, как просядет на 26,7, возьму однозначно.
Всю эту неделю была очень занята, не было времени следить за курсом.
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:18
Antidaf написав: Zebra написав:
Поставь на бирже заявку 210 000 и тебе за час нальют 10 биткоинов.
СХЕМА РАБОЧАЯ.
то биток снова уронят на 6000-5000 уев.
Сколько ты потерял на битке за эти 3 года, что сидишь тут и пропагандируешь ложную инфу за виртуалку?
Напишіть Зебрі,що біткоїн по 20000 - це історія.(с)
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tea
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:22
Zebra написав: Antidaf написав: Zebra написав:
Поставь на бирже заявку 210 000 и тебе за час нальют 10 биткоинов.
В любом случае это будет ниже мира и покроет все комиссии. Так что наглое вранье не надо распространять. СХЕМА РАБОЧАЯ.
Схема глупа. Уже разжевала.
Биток - это не не инвестиция, а тупой казиношный риск.
В чем риск купить биткоин и тут же его продать на международной бирже? Курс стоит на месте - купил биток за гривну, продал на доллар. Подождать зимы и слить дороже.
Рисков попасть на фальшивый/ветхий наличный доллар значительно больше.
Основная проблема:
быстрый ввод большой суммы через банк. карточки на укрбиржу, далее, откуп хорошего объёма битка.
Далее, после перевода на кракен или битфинекс нужна форта, чтобы продать дороже, тут как карта ляжет.
До зимы пересидеть тоже стрёмно, а если сценарий другой пойдёт и биток не будет расти, а упадёт на 3000 баксов?
Далее, гиморно обратно (после завода битка с кракена на укробиржу) продать и вывести снова ту гриыну, а потом купить бакс уже по 30.
Тут однозначно нужен рост битка (про крипту пока молчу).
Биток - это рисковая иныестиция, обмен валют того не стоит.
А играть ли в биток, каждый сам решает.
Как там говорят, не пытайся влезть в крипту настолько, насколько не жалко потерять.
Мне жалко. Точка.
Идея теоретически красивая, я много раз думала в прошлом. Но, тут без фарты никак.
Не злись. Я уважаю тебя. Ты умный парень.
А какие успехи у тебя? Поднимался на крипте? Я в январе поднялась и слила вовремя кое-какие какахи. Дальше выскочила из этого и не жалею.
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:22
Antidaf написав: tea написав:
Лібо - розвідник,Казанова,диверсант,мисливець.Йому не потрібні доступні.
Йому потрібно добитись даму.Він же - мисливець.
Наступного разу він сподівається добитись.
Ну, обычно все, кто туда попали по еврейской эмиграции, такие вот охотники
.
Мы тут трудимся в основном, друг мой Чай.
Ну давайте вже зовсім Лібо не принижувати.
А раптом Оксана другий раз дасть.
Лібо писав,що чистокровний українець,потомок гетьмана Мазепи.Каже - селянський син.
Каже - заведу поросят і корів біля хатинки на Полтавщині.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:24
tea написав: Antidaf написав: Zebra написав:
Поставь на бирже заявку 210 000 и тебе за час нальют 10 биткоинов.
СХЕМА РАБОЧАЯ.
то биток снова уронят на 6000-5000 уев.
Сколько ты потерял на битке за эти 3 года, что сидишь тут и пропагандируешь ложную инфу за виртуалку?
Напишіть Зебрі,що біткоїн по 20000 - це історія.(с)
А он итак, думаю, в курсе.
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Antidaf
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:27
Antidaf написав: tea написав: Antidaf написав:
то биток снова уронят на 6000-5000 уев.
Сколько ты потерял на битке за эти 3 года, что сидишь тут и пропагандируешь ложную инфу за виртуалку?
Напишіть Зебрі,що біткоїн по 20000 - це історія.(с)
А он итак, думаю, в курсе.
Зебра оптиміст.
Каже - у біткоїна ще є потенціал до значного зростання.Каже - у біткоїна "ще є порох в порохівницях і ягоди в ягодицях".
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