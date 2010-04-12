Додано: Чет 26 лип, 2018 18:22

Zebra написав: Antidaf написав: Zebra написав: Поставь на бирже заявку 210 000 и тебе за час нальют 10 биткоинов.

В любом случае это будет ниже мира и покроет все комиссии. Так что наглое вранье не надо распространять. СХЕМА РАБОЧАЯ. Поставь на бирже заявку 210 000 и тебе за час нальют 10 биткоинов.В любом случае это будет ниже мира и покроет все комиссии. Так что наглое вранье не надо распространять. СХЕМА РАБОЧАЯ.



Схема глупа. Уже разжевала.

Биток - это не не инвестиция, а тупой казиношный риск. Схема глупа. Уже разжевала.Биток - это не не инвестиция, а тупой казиношный риск.

В чем риск купить биткоин и тут же его продать на международной бирже? Курс стоит на месте - купил биток за гривну, продал на доллар. Подождать зимы и слить дороже.

Рисков попасть на фальшивый/ветхий наличный доллар значительно больше. В чем риск купить биткоин и тут же его продать на международной бирже? Курс стоит на месте - купил биток за гривну, продал на доллар. Подождать зимы и слить дороже.Рисков попасть на фальшивый/ветхий наличный доллар значительно больше.

Основная проблема:быстрый ввод большой суммы через банк. карточки на укрбиржу, далее, откуп хорошего объёма битка.Далее, после перевода на кракен или битфинекс нужна форта, чтобы продать дороже, тут как карта ляжет.До зимы пересидеть тоже стрёмно, а если сценарий другой пойдёт и биток не будет расти, а упадёт на 3000 баксов?Далее, гиморно обратно (после завода битка с кракена на укробиржу) продать и вывести снова ту гриыну, а потом купить бакс уже по 30.Тут однозначно нужен рост битка (про крипту пока молчу).Биток - это рисковая иныестиция, обмен валют того не стоит.А играть ли в биток, каждый сам решает.Как там говорят, не пытайся влезть в крипту настолько, насколько не жалко потерять.Мне жалко. Точка.Идея теоретически красивая, я много раз думала в прошлом. Но, тут без фарты никак.Не злись. Я уважаю тебя. Ты умный парень.А какие успехи у тебя? Поднимался на крипте? Я в январе поднялась и слила вовремя кое-какие какахи. Дальше выскочила из этого и не жалею.