tea написав:Лібо - розвідник,Казанова,диверсант,мисливець.Йому не потрібні доступні. Йому потрібно добитись даму.Він же - мисливець. Наступного разу він сподівається добитись.
Ну, обычно все, кто туда попали по еврейской эмиграции, такие вот охотники. Мы тут трудимся в основном, друг мой Чай.
Ну давайте вже зовсім Лібо не принижувати. А раптом Оксана другий раз дасть. Лібо писав,що чистокровний українець,потомок гетьмана Мазепи.Каже - селянський син. Каже - заведу поросят і корів біля хатинки на Полтавщині.
Так, ведь, не завёл же)))) Чистокровный украинец про столовое серебро не думает, он думает как корма заготовить на зиму, как вовремя доллара купить, как избежать более худшего сценария (ЮВТ) и т.д.
А он рассказывает, кто кому и что должен. ))) Оксана умная девчёнка, она кончит хорошо либо очень плохо))) Запятые поставьте сами))) Вот такой ответ, "украинский".
tea написав:Зебра оптиміст. Каже - у біткоїна ще є потенціал до значного зростання.Каже - у біткоїна "ще є порох в порохівницях і ягоди в ягодицях".
Я не против. Но, если быть честной до конца, скажу так. За криптой ничего нет, это блеф полный. Просто, кто-то поднимается из-за того, что выходит из игры в момент, когда кто-то, более наивный, наоборот, входит.
Это банальная пирамида чисто на чуйках. Когда начинается эйфория - тут же нужно выскакивать, и наоборот.
Но, мой совет - лучше не играть в это. Можно погореть запросто. В лучшем случае нужно играть в короткую, на 10-20% и сваливать.