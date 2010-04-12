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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5555555655575558>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:28

  tea написав:
  Antidaf написав:
  tea написав:Лібо - розвідник,Казанова,диверсант,мисливець.Йому не потрібні доступні.
Йому потрібно добитись даму.Він же - мисливець.
Наступного разу він сподівається добитись. :oops:


Ну, обычно все, кто туда попали по еврейской эмиграции, такие вот охотники.
Мы тут трудимся в основном, друг мой Чай.

Ну давайте вже зовсім Лібо не принижувати. :roll: А раптом Оксана другий раз дасть. :oops:
Лібо писав,що чистокровний українець,потомок гетьмана Мазепи.Каже - селянський син.
Каже - заведу поросят і корів біля хатинки на Полтавщині. :mrgreen:


Так, ведь, не завёл же))))
Чистокровный украинец про столовое серебро не думает, он думает как корма заготовить на зиму, как вовремя доллара купить, как избежать более худшего сценария (ЮВТ) и т.д.

А он рассказывает, кто кому и что должен. )))
Оксана умная девчёнка, она кончит хорошо либо очень плохо)))
Запятые поставьте сами)))
Вот такой ответ, "украинский".
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:32

  tea написав:Зебра оптиміст. :mrgreen: Каже - у біткоїна ще є потенціал до значного зростання.Каже - у біткоїна "ще є порох в порохівницях і ягоди в ягодицях". :mrgreen:


Я не против.
Но, если быть честной до конца, скажу так.
За криптой ничего нет, это блеф полный.
Просто, кто-то поднимается из-за того, что выходит из игры в момент, когда кто-то, более наивный, наоборот, входит.

Это банальная пирамида чисто на чуйках. Когда начинается эйфория - тут же нужно выскакивать, и наоборот.

Но, мой совет - лучше не играть в это. Можно погореть запросто.
В лучшем случае нужно играть в короткую, на 10-20% и сваливать.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:34

Запорожье вечер 26,85-27,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:40

  Antidaf написав:А какие успехи у тебя? Поднимался на крипте? Я в январе поднялась и слила вовремя кое-какие какахи. Дальше выскочила из этого и не жалею.

С начала года +25 куе на крипте, не покупая саму крипту без инвестиций - арбитражинг, депозиты...
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:43

  Antidaf написав:Оксана умная девчёнка,

Розумна - далі нікуди.
"Ж.о.п.а_в_роліках". :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:46

  Antidaf написав:Я не против.
Но, если быть честной до конца, скажу так.

Дочка - давайте зав"язувати тут з біткоїнами.Червоні букви вийшли з відпустки,зараз повечеряють,зайдуть на форум,а тут 15 сторінок біткоїнів. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:тут же продаем на битфинекс за USD/EUR/GBP/JPN и ЖДЕМ зимы.

Это не USD/EUR/GBP/JPN, это просто циферки на битфинексе. USD/EUR/GBP/JPN вы оттуда не вытащите, только обратно через крипту
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:49

  Zebra написав:
  Antidaf написав:А какие успехи у тебя? Поднимался на крипте? Я в январе поднялась и слила вовремя кое-какие какахи. Дальше выскочила из этого и не жалею.

С начала года +25 куе на крипте, не покупая саму крипту без инвестиций - арбитражинг, депозиты...


Молодец!

Значит, ты специалист.
Респект и удачи тебе.

Подскажи пожалуйста, а есть честные обменники в Киеве. Скажем, если к ним подойти и с кошелька ноута/планшета скинуть крипту в обмен на кешовый доллар.

Я как-то выводила с бирж доллар на Маниполо (там давали SEPA-аккаунт), а потом, делала сама себе долларовые денежные переводы с маниполо аккаунта под 1,2% (на кшталт манигрэм).

(Офшорную карту тоже заводила, но в поляндиях банкоматы дают евры мелкими траншами и невыгодно получается снятиями).
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 26 лип, 2018 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:49

  tea написав:
  Antidaf написав:Я не против.
Но, если быть честной до конца, скажу так.

Дочка - давайте зав"язувати тут з біткоїнами.Червоні букви вийшли з відпустки,зараз повечеряють,зайдуть на форум,а тут 15 сторінок біткоїнів. :mrgreen:


ОК, як говорить Микола Вересень.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:50

  Faceless написав:
  Zebra написав:тут же продаем на битфинекс за USD/EUR/GBP/JPN и ЖДЕМ зимы.

Это не USD/EUR/GBP/JPN, это просто циферки на битфинексе. USD/EUR/GBP/JPN вы оттуда не вытащите, только обратно через крипту


Я ж о том же...
Antidaf
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