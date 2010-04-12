Додано: Чет 26 лип, 2018 19:08

Zebra написав: Antidaf написав: А есть обменники кошель-биток-нал в Киеве? Или невыгодные? А есть обменники кошель-биток-нал в Киеве? Или невыгодные?

Есть



https://www.bestchange.ru/dollar-cash-to-bitcoin.html Есть

А из них пробовал, проверенные есть?Я нал люблю выводить. Жалко маниполо накрылся. Хорошая была система.С кракена кидала евро через СЕПА на реквизиты маниполоаккаунта. Затем, с маниполо делала денежный перевод в Евро в киевский офис грузинского интелэкспресса (всего 1,2% потерь получалось). И так нал забирала, продав на кракене биток.Сейчас маниполо закрыли "на ремонт"(это чешская система переводов и офшорных карточек, но за ними по-моему мордорцы стоят завуалированно).Сепа - это очень выгодная системе европереводов для жителей ЕС или лиц, у которых есть сепа-аккаунт. Маниполо даёт такую возможность. СЕПА-перевод обходился в 5 евро от кракена и 1 от маниполо, или наоборот, уже подзабыла...Короче, продав крипту на бирже кракен (амерская) на евро, далее евро переводила на маниполо-аккаунт (всего 6 евро от любой суммы), а потом под 1,2% перевод этой евры в Киев через денежный перевод с маниполоаккаунта (кошелька) в банк, который обслуживал интелэкспресс или тайм, который прикрыли за соучастие в рос. переводах. Сейчас маниполо работает с приватом по переводам живых евро.Никто спасибо не напишет, понимаю. Но, делюсь по-дружески.