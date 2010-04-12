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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5555555655575558

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:52

  Antidaf написав:
  tea написав:Дочка - давайте зав"язувати тут з біткоїнами.Червоні букви вийшли з відпустки,зараз повечеряють,зайдуть на форум,а тут 15 сторінок біткоїнів. :mrgreen:


ОК, як говорить Микола Вересень.

Добре,хоч Микола Вересень,а не співак - Борис Квітень. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:52

Ребятки, глядя на панику на ветке, я аж не удержался и напишу. Вы тут все такие супер валютные спекулянты, а за азами не следите. Умные люди о 27 на конец июля писали еще месяц назад.
http://finance.liga.net/ekonomika/article/minus-7-milliardov-ugrojaet-li-grivne-ottok-deneg-inostrantsev
Судя по тому, что экспортеры активно заводили выручку сегодня и выровняли баланс на межбанке, то навес от нерезов должен уйти. Могут, конечно, сохранится остаточные конвульсии, но пока можно выдохнуть. Самое интересное начнется попозже, а пока запасаемся попкорном и зеленью.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:53

  rusich написав:Ребятки, глядя на панику на ветке, я аж не удержался и напишу. Вы тут все такие супер валютные спекулянты, а за азами не следите. Умные люди о 27 на конец июля писали еще месяц назад.
http://finance.liga.net/ekonomika/article/minus-7-milliardov-ugrojaet-li-grivne-ottok-deneg-inostrantsev
Судя по тому, что экспортеры активно заводили выручку сегодня и выровняли баланс на межбанке, то навес от нерезов должен уйти. Могут, конечно, сохранится остаточные конвульсии, но пока можно выдохнуть. Самое интересное начнется попозже, а пока запасаемся попкорном и зеленью.


А откат на 26,5-26,7 будет, или замрём на 27?
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:54

  tea написав:Добре,хоч Микола Вересень,а не співак - Борис Квітень. :mrgreen:


О то 100%.

Вже співачка Зіанджа називається))))
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:01

  Faceless написав:
  Zebra написав:тут же продаем на битфинекс за USD/EUR/GBP/JPN и ЖДЕМ зимы.

Это не USD/EUR/GBP/JPN, это просто циферки на битфинексе. USD/EUR/GBP/JPN вы оттуда не вытащите, только обратно через крипту

Крипта в данном случае инструмент трансграничного движения ценности, но никак не инвестиция.

Можно вообще хранить доллары в биткоине.

На битфинексе котлета делится на 3.3 части. Из них 1 часть остается на битфинексе для шорта, на остальные 2.3 части покупается биткоин и выводится на собственный кошелек.

Итого риск только той частью (30.3%) которая останется на битфинексе.
Периодически конечно нужно следить за уровнем, чтоб не попасть на маржин кол (и то его исполнение не приведет к значительным убыткам, т.к. остальные 2.3 части выросли в цене на соответствующий уровень).

В любом случае вариантов оперировать долларом не имея курсовых криптовалютных рисков есть.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 26 лип, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:01

  Antidaf написав:Оксана умная девчёнка, она кончит хорошо Либо
Запятые поставьте сами)))

Срамота.(с) :oops: :oops: :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=v4uLnie_JyQ
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:02

  Zebra написав:
  Faceless написав:
  Zebra написав:тут же продаем на битфинекс за USD/EUR/GBP/JPN и ЖДЕМ зимы.

Это не USD/EUR/GBP/JPN, это просто циферки на битфинексе. USD/EUR/GBP/JPN вы оттуда не вытащите, только обратно через крипту

Крипта в данном случае инструмент трансграничного движения ценности, но никак не инвестиция.

Можно вообще хранить доллары в биткоине.

На битфинексе котлета делится на 3.3 части. Из них 1 часть остается на битфинексе для шорта, на остальные 2.3 части покупается биткоин и выводится на собственный кошелек.

Итого риск только той частью (30.3%) которая останется на битфинексе.
Периодически конечно нужно следить за уровнем, чтоб не попасть на маржин кол, но в любом случае вариантов оперировать долларом не имея курсовых криптовалютных рисков есть.


А есть обменники кошель-биток-нал в Киеве? Или невыгодные?
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:03

tea

:wink:

Догадался, молодец) Тут уж кто как понимает, ты так "знаки расставил". :D
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 26 лип, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:05

  Antidaf написав:А есть обменники кошель-биток-нал в Киеве? Или невыгодные?

Есть

https://www.bestchange.ru/dollar-cash-to-bitcoin.html
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:08

  Zebra написав:
  Antidaf написав:А есть обменники кошель-биток-нал в Киеве? Или невыгодные?

Есть

https://www.bestchange.ru/dollar-cash-to-bitcoin.html


А из них пробовал, проверенные есть?

Я нал люблю выводить. Жалко маниполо накрылся. Хорошая была система.
С кракена кидала евро через СЕПА на реквизиты маниполоаккаунта. Затем, с маниполо делала денежный перевод в Евро в киевский офис грузинского интелэкспресса (всего 1,2% потерь получалось). И так нал забирала, продав на кракене биток.
Сейчас маниполо закрыли "на ремонт"(это чешская система переводов и офшорных карточек, но за ними по-моему мордорцы стоят завуалированно).

Сепа - это очень выгодная системе европереводов для жителей ЕС или лиц, у которых есть сепа-аккаунт. Маниполо даёт такую возможность. СЕПА-перевод обходился в 5 евро от кракена и 1 от маниполо, или наоборот, уже подзабыла...

Короче, продав крипту на бирже кракен (амерская) на евро, далее евро переводила на маниполо-аккаунт (всего 6 евро от любой суммы), а потом под 1,2% перевод этой евры в Киев через денежный перевод с маниполоаккаунта (кошелька) в банк, который обслуживал интелэкспресс или тайм, который прикрыли за соучастие в рос. переводах. Сейчас маниполо работает с приватом по переводам живых евро.

Никто спасибо не напишет, понимаю. Но, делюсь по-дружески.
Antidaf
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