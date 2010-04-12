Добре,хоч Микола Вересень,а не співак - Борис Квітень.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:52
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:52
Ребятки, глядя на панику на ветке, я аж не удержался и напишу. Вы тут все такие супер валютные спекулянты, а за азами не следите. Умные люди о 27 на конец июля писали еще месяц назад.
Судя по тому, что экспортеры активно заводили выручку сегодня и выровняли баланс на межбанке, то навес от нерезов должен уйти. Могут, конечно, сохранится остаточные конвульсии, но пока можно выдохнуть. Самое интересное начнется попозже, а пока запасаемся попкорном и зеленью.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 18:53
А откат на 26,5-26,7 будет, или замрём на 27?
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:54
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:01
Крипта в данном случае инструмент трансграничного движения ценности, но никак не инвестиция.
Можно вообще хранить доллары в биткоине.
На битфинексе котлета делится на 3.3 части. Из них 1 часть остается на битфинексе для шорта, на остальные 2.3 части покупается биткоин и выводится на собственный кошелек.
Итого риск только той частью (30.3%) которая останется на битфинексе.
Периодически конечно нужно следить за уровнем, чтоб не попасть на маржин кол (и то его исполнение не приведет к значительным убыткам, т.к. остальные 2.3 части выросли в цене на соответствующий уровень).
В любом случае вариантов оперировать долларом не имея курсовых криптовалютных рисков есть.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 26 лип, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:01
Срамота.(с)
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:02
А есть обменники кошель-биток-нал в Киеве? Или невыгодные?
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:03
tea
Догадался, молодец) Тут уж кто как понимает, ты так "знаки расставил".
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 26 лип, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:05
Есть
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:08
А из них пробовал, проверенные есть?
Я нал люблю выводить. Жалко маниполо накрылся. Хорошая была система.
С кракена кидала евро через СЕПА на реквизиты маниполоаккаунта. Затем, с маниполо делала денежный перевод в Евро в киевский офис грузинского интелэкспресса (всего 1,2% потерь получалось). И так нал забирала, продав на кракене биток.
Сейчас маниполо закрыли "на ремонт"(это чешская система переводов и офшорных карточек, но за ними по-моему мордорцы стоят завуалированно).
Сепа - это очень выгодная системе европереводов для жителей ЕС или лиц, у которых есть сепа-аккаунт. Маниполо даёт такую возможность. СЕПА-перевод обходился в 5 евро от кракена и 1 от маниполо, или наоборот, уже подзабыла...
Короче, продав крипту на бирже кракен (амерская) на евро, далее евро переводила на маниполо-аккаунт (всего 6 евро от любой суммы), а потом под 1,2% перевод этой евры в Киев через денежный перевод с маниполоаккаунта (кошелька) в банк, который обслуживал интелэкспресс или тайм, который прикрыли за соучастие в рос. переводах. Сейчас маниполо работает с приватом по переводам живых евро.
Никто спасибо не напишет, понимаю. Но, делюсь по-дружески.
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