Додано: Чет 26 лип, 2018 20:17

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 4,37 коп., на торгах четверга просел на 2,45 коп., оказавшись на уровне 26,6514 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 26 июля с уровней предыдущего закрытия 26,585/26,610 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 09.56, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,61/26,65, а спустя 32 минуты консолидировался в районе 26,61-62/26,65 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.



С 10.40 до 11.40 безналичная пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ не покидала более узкий уровень 26,63/26,65 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.



Около 11.40 доллар одномоментно подорожал до 26,64/26,65, однако уже в полдень этот локальный максимум был продан, понизив курс СКВ до 26,63/26,64 UAH/USD.



Новая попытка роста на локальных покупках возобновилась после 12.50, когда поэтапно «порциями» «американец» вырос по состоянию на 13.27 до 26,67/26,68 UAH/USD, не покидая эту отметку до 15.00 Киева.



С указанного часа, уже на малолюдном рынке новые единичные покупки СКВ снова поэтапно подняли цену доллара до 26,72/26,74 UAH/USD на 16.55 Киева. Вмешательство регулятора, «влившего» в рынок на этом этапе около $30,0 млн. с платформы Matching, не смогло остановить предфинишное «зеленое» ралли.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 26 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,72/26,74 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6514 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,04% с 28,0672 UAH/USD до 26,6514 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 июля, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон на рост курса, как и накануне, задала выросшая гривневая ликвидность вследствие состоявшегося накануне погашения гривневых ОВГЗ Минфином и пролонгации порционной компенсации НДС Казначейством. Это гривневое изобилие в бюджетный период исключало «необязательные» продажи СКВ ради нацвалюты.



Во-вторых, нерезиденты, получив гривню от погашения ОВГЗ, значительную ее часть продолжали конвертировать в СКВ, выводя ее на родину.



В-третьих, мы не исключаем, что часть вышеозначенного гривневого изобилия «окольными путями» появлялась на межбанке, где конвертировалась в доллар.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса». Более высокие цены наличного рынка могли возобновить траффик более дешевого доллара с межбанка, стимулируя тамошний спрос на него.



Интенсивность «переваривания» гривневой ликвидности подтверждалась упавшими с уровня 52 993,7 млн. грн. к отметке 50 989,0 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Как и накануне, давление гривни на курс безналичного доллара сдерживалось лишь тремя факторами: отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам, бюджетный период, отбирающий на себя часть гривневого изобилия, и рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 26 июля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, со слов непосредственных участников торгов, в скупке доллара принимали активное участие не только «варяги», но и банки-резиденты.



Во-вторых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, что не только замедлило темп подорожания доллара, но и увеличило его количество на рынке.



В-третьих, повышению ликвидности торгов 26-го способствовал рост относительной сбалансированности спроса и предложения – если накануне средневзвешенный курс СКВ прибавил 4,37 коп., нынче его «привес» составил 2,45 коп.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 26 июля продемонстрировал динамичное подорожание доллара, которое сопровождалось заметными потерями в ликвидности.



Последнее с одной стороны стало следствием повсеместных «перекосом» рынков в сторону преобладания спроса, с другой, как известно, высокая курсовая динамика с «бычьим» «окрасом» «режет» обороты.



Наличный рынок попал в ловушку, устроенную послеобеденным безоборотным «зеленым» ралли на валютном межбанке. Заметное подорожание СКВ на межбанке, сопровождаемой низкой ликвидностью, встревожило потенциальных клиентов наличного рынка, после обеда прекративших «сдавать валюту». Попытки дилеров «налички» вывести рынок из создавшегося коллапса посредством значительного повышения действующих цен не увенчались успехом. В результате на наличном «неформальном» рынке наличных после обеда четверга случился безоборотный рост цен, который, к слову, так и не избавил рынок от «перекоса» в сторону «спроса» и не реанимировал ликвидность.



В который раз приходится констатировать нежелание потенциальных клиентов наличного рынка более серьезно отнестись к спекулятивному и в большинстве случаев низколиквидному росту или снижению цен на торгах валютного межбанке, где, как мы указывали выше, средневзвешенный курс доллара заметно замедлил темп роста.



В течение четверга позиция спрос наличного «неформального» доллара выросла на 10,0-14,0 коп., офера стали выше на 14,0-20,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 10,0-14,0 коп., офера «потяжелели» на 15,0-20,0 коп.



Как мы указывали выше, за исключением столицы, рынок которой завершил сессию четверга в относительном равновесии и с незначительным прогрессом на участке ликвидности, рынки остальных вышеперечисленных городов констатировали по итогам дня сохранение «перекоса» в сторону спроса на фоне ощутимых потерь в ликвидности.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 июня в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 26 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,85/27,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,50 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.



По мере неспешного подорожания безналичного доллара на торгах валютного межбанка, наши дилеры постепенно приподнимали котировки наличной «зелени», небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного приподнялись с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,83 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня инициировали динамичный рост. Дилеры были вынуждены поднимать действующие цены, поскольку упали клиентские предложения СКВ. Первоисточником обмеления притока валюты со стороны клиентов стал безоборотный интенсивный рост курса «зеленого» безнала. Это заставило клиентов «придерживать» наличную валюту, формируя «техническое» преобладание спроса и закономерное падение оборотов.



По итогам дня мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение доминирования спроса и снижение ликвидности, заслужившей «тройку с плюсом» и понизившей показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 12,0 коп., офера прибавили 20,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 12,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,85/27,00 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре неспешно росла по обеим позициям, реагируя на сдержанное подорожание безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ , сохраняя при этом равновесие покупок и продаж.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 26,75/26,83 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB. На моменте рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра заметно увеличили курсовую «бычью» динамику, безуспешно пытаясь реанимировать упавший клиентский «принос» и выровнять сегмент в баланс спроса и предложения. Это не удалось – по итогам дня в оптовом сегменте сохранилось преобладание спроса, а обороты заметно упали, заслужив «тройку» и констатировав изрядное ухудшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 26 июля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 12,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.



По сравнению с закрытием 25 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 12,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 июля уровнями 31,30/31,50 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечный рост бидов на фоне повышения оферов на 7,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение второй половины четверга приходилось уделять основное внимание наличной паре доллар-гривня, где случились проблемы с клиентским «приносом», и им было не до судеб евронала. Хотя, разумеется, «за компанию» с наличным долларом наши валютчики подняли и обе позиции евро, сделав это более сдержанно с учетом обвала пары евро-доллар на мировом рынке forex.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1732 к отметке $1,1660, констатировав внутридневное его падение на изрядные 72 пункта. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту потерю, учтя при этом внутридневное заметное подорожание наличной пары доллар-гривня и дефицит наличного евро «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1725, пара евро-доллар к 03.00 Киева приподнялась в диапазон $1,1730-1,1740, который не покидала до 10.30 Киева, инициировав с этого момента первую, довольно плавную коррекцию, опустившую пару к полудню до цифры $1,1700, где она «дожидалась» «приговора» управляющего совета Евроцентробанка, который, напомним, решил на своем заседании оставить процентные ставки в еврозоне без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0,00%.



Пара евро-доллар отреагировала на это решение ЕЦБ и последовавшим комментариям Марио Драги изрядным падением, оказавшись около 17.10 Киева в районе $1,1660, не покидая с этого момента и до 20.55 Киева диапазон $1,1650-1,1665…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Управляющий совет Евроцентробанка решил в четверг на своем заседании оставить процентные ставки в еврозоне без изменения. Ставка рефинансирования осталась на уровне 0,00%.



Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

С января 2018 г. ЕЦБ сократил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. При этом с октября объем покупок будет снижен еще в два раза - до Є15 млрд. в месяц. Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 г.



Несмотря на рост протекционизма, ЕЦБ оптимистично оценивает перспективы экономики еврозоны. ЕЦБ не стал менять свои прогнозы.



Президент ЕЦБ Драги заявил 26-го, что последние данные в еврозоне свидетельствуют о продолжающемся росте экономики региона, уровень инфляции невысок, однако в среднесрочной перспективе ожидается ее постепенный рост. В сегодняшнем заявлении ЕЦБ вновь было отмечено, что уровень основных процентных ставок не будет повышаться до лета следующего года.



Драги отметил, что участники рынка правильно оценивают перспективы изменения ставок. В настоящее время, вероятность повышения уровня основной процентной ставки на 0,10% в сентябре 2019 года оценивается в 57%.



Доллар после полудня Киева растет после двухдневных потерь, ускоряя тенденцию с 16.10 Киева, поскольку валюты, связанные с сырьевыми товарами, падают до минимума сессии, а евро опустился до сессионных минимумов против доллара США, поскольку президент ЕЦБ Марио Драги затронул вопросы монетарной политики на своей пресс-конференции.



Индекс доллара Bloomberg растет на 0,36%, американская валюта растет против всех ведущих валют G10; даже против таких тихих гаваней, как иена и швейцарский франк.



Доходность 10-летних облигаций UST снижается на фоне сделки о перемирии между США и Европой, хотя торговые проблемы США и Китая могут, напротив, обостриться. Евро упал после того, как глава Евроцентробанка Марио Драги подтвердил обещание сохранить ставки без изменений, по крайней мере, до лета 2019 года.



Единая валюта снизилась на 0,5% по отношению к доллару. Напротив, доллар продолжил свое продвижение вверх после того, как данные показали, что заказы на американские товары длительного пользования выросли в июне третий месяц подряд.



Снижение евро - это «комбинация выступления Драги, конкретизировавшего итоговое заявления регулятора по вопросам монетарной политики и в отношении процентных ставок» и укрепления доллара после экономических данных США, что добавило ожиданий выхода сильного отчета по валовому внутреннему продукту за второй квартал в пятницу», - сказал Бипан Рай, валютный стратег в Canadian Imperial Bank of Commerce.



Евро снизился на 0,4% до $1,1683 по состоянию на 16.47 Киева. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,3%. Опцион по евро на Є2,6 млрд. со страйком на $1,1700 истекает в ближайшие два дня; 1-летний риск-разворот по паре евро-доллар находится на уровне ~ 1,5 в пользу путов, то есть на свежем 1-летнем максимуме для премии за путы, предполагая риски снижения евро.



Стало быть, в истекшие сутки пара евро-доллар показала еще пару колебаний вокруг отметки $1,17.



Сначала евро вырос выше $1,17 поздно вечером в среду после того как президент США Трамп и глава Еврокомиссии Юнкер неожиданно пришли к соглашению по торговле. Неожиданно потому, что ранее ЕС не хотел идти ни на какие уступки США и весьма жестко (в лице того же Юнкера) реагировал на односторонние требования Трампа. А теперь ЕС вдруг пошел навстречу, снижает пошлины против промышленных товаров США (конечная цель – нулевые взаимные пошлины и субсидии по неавтомобильным промышленным товарам), начнет закупать у США сою и сжиженный природный газ.



Надо отметить, что США давно пытались добиться от ЕС уступок по торговым вопросам. Еще при президенте Обаме США пытались включить Европу в проектируемое Трансатлантическое Торговое Партнерство (особой линией шла тема поставок СПГ из США в Европу), но переговоры шли закулисно, и Евросоюз упорно противился оказываемому скрытому давлению. Теперь же Трампу удалось путем открытых угроз осуществить то, что не удалось Обаме дипломатическими методами.



Пара евро-доллар естественно отреагировала на позитивные для аппетитов к риску новости ростом, от $1,1670 поднималась до $1,1740 ночью и еще держалась высоко утром, но днем 26-го пошла вниз, а после публикации итогов заседания ЕЦБ и во время пресс-конференции Драги продолжила снижение и достигала цифры $1,1655.



И это при том, что Драги не сделал каких-либо заявлений, которые можно было бы считать как «подножка» евро - его тон был нейтральным.



Полагаем, спекулятивно все готово для крупного падения евро за стопами под отметкой $1,155. Впрочем, стопы начнут срабатывать еще раньше, например, станут закрываться позиции тех, кто поставил на рост евро в связи с достижением торгового соглашения по линии США-ЕС.



Повторимся в который уже раз, что ждем только краткосрочного, спекулятивного укрепление доллара. Позитивный исход переговоров США по торговле с Европой работает на наше предположение о том, что в ближайший год мировая экономика продолжит показывать высокие темпы роста, а аппетиты к риску со временем снова вернутся на рынки.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,30/31,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост

бидов на фоне семикопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», повысившись в течение 26 июля на 20 пунктов по спросу, и «потяжелев» на 50 пунктов по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера прибавили 60 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 10,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 июля по спросу выросли на 30 пунктов, прибавив 60 пунктов по предложению.



Несколько замедлившись, как и предполагалось, «бычий» тренд рынка безналичного доллара сохранился на торгах четверга. Причина «ползучего» (если накануне «американец» вырос в цене на 4,37 коп., нынче его привес не превысил 2,5 коп.) роста средневзвешенного курса безналичного доллара осталась прежней: идущее на текущей неделе пополнение рынка гривневого ресурса, которое стимулирует придержки СКВ экспортерами на фоне сезона репатриации дивидендов нерезидентами.



Напомним, что на рынке остались «непереваренными» пара миллиардов гривен погашения ОВГЗ Минфином, а также дополнительные несколько сотен миллионов нацвалюты компенсации НДС Казначейством. Это давление гривни на курс безналичного доллара сдерживалось лишь тремя факторами: отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам, бюджетный период, отбирающий на себя часть гривневого изобилия, и рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке.



В свою очередь сохранение цен наличного рынка в приподнятом состоянии, как и накануне, результат низкого клиентского «приноса» СКВ.



Есть реальная вероятность сохранения «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на пятничной сессии межбанка, где, вероятно, будет продолжена замедление подорожания «американца». Вернуть рынок безналичной пары доллар-гривня в колею полноценной стабильности помешает «пятничный синдром» (нежелание значительной части игроков рисковать своими активами в гривне во время субботы-воскресенья и вхождение в «старый надежный» доллар).



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