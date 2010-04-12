Не треба панікувати,ситуація під контролем.
Алекс2006 підтвердить,що це черговий загон.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:31
Не треба панікувати,ситуація під контролем.
Алекс2006 підтвердить,що це черговий загон.
Востаннє редагувалось tea в Чет 26 лип, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:33
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:40
Re: Валютный рынок в контексте
Вот, наконец-таки, розродился... Охрименко с роликом на тему данной ветки
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:46
Резкий спрос.
У Alex2006 как бы есть работа... А что тут комментировать, разве случилось что-то серьезное? Вроде все и так ясно. Нерезиденты конвертировали выручу от ОВГЗ. Последние 3 дня были рекордные обороты на МБ, за 3 дня наторговали на $1,65 млрд, а за 4 дня этой недели наторговали уже больше, чем за всю прошлую неделю. И при этом всем за 3 дня курс вырос АЖ на 26 коп То, что экспортеры стали активно заводить выручку под этот рост лишь подтверждает, что они осознают временность халявы. Хотя я бы не отказался от продолжения роста, т.к. мои баксы должны зайти на МБ в понедельник Но, халява к тому времени уже, скорее всего, закончится.
Да, кто-то там скидывал ссылку на статью со словами "эксперта", что гривну будут специально девальвировать, чтобы прийти к заложенному среднегодовому курсу 29+. Спасибо, посмеялся от души над "экспертом", жгите еще) Подобные опусы для информационной обработки оленей лишь вызывают улыбку
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:49
Создается впечатление, что наблюдается временный повышенный спрос, и НБУ не упустил возможность заработать и тут, не отдавать же всю халяву лишь экспортерам. Продаем 50 млн по 26.7, потом откупаем по 26.2 и на ровном месте выводим с рынка к себе в карман 25 млн грн Побольше цитируйте "кабанчиков"))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:50
Re: Валютный рынок в контексте
Судя по времени проведения интервенции, регулятор был в этот момент основным продавцом. Продавать он мог по любому курсу, т.е. контроль над курсом был значительно более полным, чем при интервенциях во время активных торгов.
Должен признать, что ситуация на торгах выглядела необычно. Создается впечатление, что какой-то крупный покупатель решил придержать заявки до конца сессии, чтобы не провоцировать рост курса и купить все непосредственно у НБУ, шантажируя серьезным перекосом. Его немножко наказали, продав дороже рынка. Все события вымышленные, за совпадения автор ответственности не несет
Додано: Чет 26 лип, 2018 21:51
[quote="4416461:дядюшка ау"]
Это ты зря, щас тебя забанят. Лучше удали
Додано: Чет 26 лип, 2018 22:34
Слишком резкий рост за короткое время при том, что лето еще не закончилось. Очень похоже на загон.
Я бы сейчас не покупал. Можно покупать в начале загона. До 26,5. Сейчас поздно. Думаю, что через неделю, когда откупятся спекулянты с полгодовых депо, курс вернется к этой цифре и продержится до сентября.
Пик курса пришелся с 17 по 24 января. Ровно полгода назад. Основной слив был на падении 25-26 и позже. Потом выходные и в понедельник стояли очереди в банках открыть депо. В этот понедельник они будут заканчиваться. Загончик как раз подгадали к этому моменту.
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