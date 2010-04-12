RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5558555955605561>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:31

  Ukrainian написав: НБУ сегодня продал около 40 млн. долларов США) не смог ни остановить, ни даже затормозить рост доллара. Создается впечатление, что ситуация выходит из-под контроля регулятора.

Не треба панікувати,ситуація під контролем. :mrgreen:
Алекс2006 підтвердить,що це черговий загон. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Чет 26 лип, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
Повідомлень: 15088
З нами з: 15.11.08
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:33

  Игорь Алексеевич написав: это говорит о том что в казне ж***...

Офіційною мовою - є нагальна потреба секвеструвати бюджет. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 15088
З нами з: 15.11.08
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:40

Re: Валютный рынок в контексте

Вот, наконец-таки, розродился... Охрименко с роликом на тему данной ветки
https://www.youtube.com/channel/UCKDQVR8JJGalvEZBmOfnKhw
дядюшка ау
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:46

  alexander_ua написав:Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке?

Резкий спрос.

  Искатель написав:
  Victor8 написав:В таком темпе на этой неделе можем увидеть 27,00 (продажа, наличный). :|


Днепр и Харьков уже 26,90. Так что 27,00 увидим или сегодня вечером, или завтра.
Киев чуть отстает.

Да, осень в этом году раньше началась...
Куда пропал Alex2006? Пусть споет нам про "загон", может, рост притормозится...

У Alex2006 как бы есть работа... А что тут комментировать, разве случилось что-то серьезное? Вроде все и так ясно. Нерезиденты конвертировали выручу от ОВГЗ. Последние 3 дня были рекордные обороты на МБ, за 3 дня наторговали на $1,65 млрд, а за 4 дня этой недели наторговали уже больше, чем за всю прошлую неделю. И при этом всем за 3 дня курс вырос АЖ на 26 коп :D То, что экспортеры стали активно заводить выручку под этот рост лишь подтверждает, что они осознают временность халявы. Хотя я бы не отказался от продолжения роста, т.к. мои баксы должны зайти на МБ в понедельник :) Но, халява к тому времени уже, скорее всего, закончится.

Да, кто-то там скидывал ссылку на статью со словами "эксперта", что гривну будут специально девальвировать, чтобы прийти к заложенному среднегодовому курсу 29+. Спасибо, посмеялся от души над "экспертом", жгите еще) Подобные опусы для информационной обработки оленей лишь вызывают улыбку :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3194
З нами з: 13.06.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:49

  tea написав:
  Ukrainian написав: НБУ сегодня продал около 40 млн. долларов США) не смог ни остановить, ни даже затормозить рост доллара. Создается впечатление, что ситуация выходит из-под контроля регулятора.

Не треба панікувати,ситуація під контролем. :mrgreen:
Алекс2006 підтвердить,що це черговий загон. :mrgreen:

Создается впечатление, что наблюдается временный повышенный спрос, и НБУ не упустил возможность заработать и тут, не отдавать же всю халяву лишь экспортерам. Продаем 50 млн по 26.7, потом откупаем по 26.2 и на ровном месте выводим с рынка к себе в карман 25 млн грн :) Побольше цитируйте "кабанчиков"))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3194
З нами з: 13.06.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Ukrainian написав:Выход Национального банка с интервенцией (по информации портала «Курс Денег», НБУ сегодня продал около 40 млн. долларов США) не смог ни остановить, ни даже затормозить рост доллара. Создается впечатление, что ситуация выходит из-под контроля регулятора.

Судя по времени проведения интервенции, регулятор был в этот момент основным продавцом. Продавать он мог по любому курсу, т.е. контроль над курсом был значительно более полным, чем при интервенциях во время активных торгов.

Должен признать, что ситуация на торгах выглядела необычно. Создается впечатление, что какой-то крупный покупатель решил придержать заявки до конца сессии, чтобы не провоцировать рост курса и купить все непосредственно у НБУ, шантажируя серьезным перекосом. Его немножко наказали, продав дороже рынка. Все события вымышленные, за совпадения автор ответственности не несет :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 02.09.15
Подякував: 567 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:51

[quote="4416461:дядюшка ау"]
Это ты зря, щас тебя забанят. Лучше удали :mrgreen:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1268 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 22:34

Слишком резкий рост за короткое время при том, что лето еще не закончилось. Очень похоже на загон.
Я бы сейчас не покупал. Можно покупать в начале загона. До 26,5. Сейчас поздно. Думаю, что через неделю, когда откупятся спекулянты с полгодовых депо, курс вернется к этой цифре и продержится до сентября.
Пик курса пришелся с 17 по 24 января. Ровно полгода назад. Основной слив был на падении 25-26 и позже. Потом выходные и в понедельник стояли очереди в банках открыть депо. В этот понедельник они будут заканчиваться. Загончик как раз подгадали к этому моменту.
Vlad442
 
Повідомлень: 4570
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:33

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за июнь 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,03 млрд долл., или на 0,04% - до 76,29 млрд долл. по состоянию на 30 июня.

https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4293490-minfin-otchitalsya-o-sostoyanii-gosdolga-ukrainyi-3.html

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (июль-июнь) экспортировала 1,49 млн тонн зерновых, что на 15,3% меньше на аналогичную дату предыдущего года.
Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к настоящему времени экспортировано около 433 тыс. тонн пшеницы, 430 тыс. тонн ячменя, 631 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, по предварительным данным, Украина в 2017/2018 МГ (МГ, июль-июнь) экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле 2018 года снизило прогноз урожая зерна в Украине на 1 млн тонн - до 63,75 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 44,21 млн тонн за счет падения показателей по пшенице.

https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4288913-eksport-zernovyih-ukrainoy-snizilsya-po-sravneniyu-s-proshlyim-godom.html Тут,правда. не очень понятная нестыковка цифр Минагропрода и Минсельхоза США.

Украинская диаспора призывает МВФ не настаивать на повышенности цен на газ для населения Украины. Об этом говорится в письме президента Всемирного конгресса украинцев Евгения Чолия директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард.

"ВКУ призывает МВФ отказаться от повышения цен на газ для населения как предпосылки выделения Украине следующего финансового транша", - отмечает Чолий.

По его убеждению, повышению тарифов будет иметь негативное влияние на благосостояние украинцев и не способствовать стабилизации ситуации в стране.

https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4264246-vku-prizyivaet-mvf-otkazatsya-ot-povyisheniya-tsen-na-gaz-dlya-naseleniya-ukrainyi.html

Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ), так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV в Лондоне в понедельник.
"Думаю, сейчас мы имеем хорошее обсуждение: Антикоррупцитонный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ имеем очень конструктивные дискуссии", – сказала глава Минфина.

https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4283379-byudzhet-i-tsena-na-gaz-v-minfine-rasskazali-o-hode-peregovorov-s-mvf.html

Директор Всемирного банка по вопросам Украины Сату Кахконен сообщила, что уровень бедности населения в Украине увеличился до 25%, а в 2014 году был 15%

https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4260600-vsemirnyiy-bank-uroven-bednosti-v-ukraine-vyishe-chem-5-let-nazad.html Не буду давать длинную цитату, советую посмотреть ссылку, интересно.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9931
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3114 раз.
Подякували: 2915 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:43

  Сибарит написав:
  Ukrainian написав:Выход Национального банка с интервенцией (по информации портала «Курс Денег», НБУ сегодня продал около 40 млн. долларов США) не смог ни остановить, ни даже затормозить рост доллара. Создается впечатление, что ситуация выходит из-под контроля регулятора.

Судя по времени проведения интервенции, регулятор был в этот момент основным продавцом. Продавать он мог по любому курсу, т.е. контроль над курсом был значительно более полным, чем при интервенциях во время активных торгов.

Должен признать, что ситуация на торгах выглядела необычно. Создается впечатление, что какой-то крупный покупатель решил придержать заявки до конца сессии, чтобы не провоцировать рост курса и купить все непосредственно у НБУ, шантажируя серьезным перекосом. Его немножко наказали, продав дороже рынка. Все события вымышленные, за совпадения автор ответственности не несет :)

Для этого предполагаемый покупатель должен был, как минимум, точно знать, что НБУ в конце сессии выйдет на продажу. И на каком основании он мог рассчитывать на дешёвую продажу.
Мне этот вариант представляется маловероятным.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9931
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3114 раз.
Подякували: 2915 раз.
 
Профіль
1
2
4
  #<1 ... 5558555955605561>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1281, 1282, 1283
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12829 1422755
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 15:04
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 632, 633, 634
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6339 1340849
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лип, 2018 14:08
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 242006
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8273)
27.07.2018 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.