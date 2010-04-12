Додано: Чет 26 лип, 2018 21:46

alexander_ua написав: Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке? Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке?

Искатель написав: Victor8 написав: В таком темпе на этой неделе можем увидеть 27,00 (продажа, наличный). В таком темпе на этой неделе можем увидеть 27,00 (продажа, наличный).



Днепр и Харьков уже 26,90. Так что 27,00 увидим или сегодня вечером, или завтра.

Киев чуть отстает.



Да, осень в этом году раньше началась...

Куда пропал Alex2006? Пусть споет нам про "загон", может, рост притормозится... Днепр и Харьков уже 26,90. Так что 27,00 увидим или сегодня вечером, или завтра.Киев чуть отстает.Да, осень в этом году раньше началась...Куда пропал Alex2006? Пусть споет нам про "загон", может, рост притормозится...

Резкий спрос.У Alex2006 как бы есть работа... А что тут комментировать, разве случилось что-то серьезное? Вроде все и так ясно. Нерезиденты конвертировали выручу от ОВГЗ. Последние 3 дня были рекордные обороты на МБ, за 3 дня наторговали на $1,65 млрд, а за 4 дня этой недели наторговали уже больше, чем за всю прошлую неделю. И при этом всем за 3 дня курс вырос АЖ на 26 копТо, что экспортеры стали активно заводить выручку под этот рост лишь подтверждает, что они осознают временность халявы. Хотя я бы не отказался от продолжения роста, т.к. мои баксы должны зайти на МБ в понедельникНо, халява к тому времени уже, скорее всего, закончится.Да, кто-то там скидывал ссылку на статью со словами "эксперта", что гривну будут специально девальвировать, чтобы прийти к заложенному среднегодовому курсу 29+. Спасибо, посмеялся от души над "экспертом", жгите еще) Подобные опусы для информационной обработки оленей лишь вызывают улыбку