alexander_ua написав:Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке?
Резкий спрос.
Искатель написав:
Victor8 написав:В таком темпе на этой неделе можем увидеть 27,00 (продажа, наличный).
Днепр и Харьков уже 26,90. Так что 27,00 увидим или сегодня вечером, или завтра. Киев чуть отстает.
Да, осень в этом году раньше началась... Куда пропал Alex2006? Пусть споет нам про "загон", может, рост притормозится...
У Alex2006 как бы есть работа... А что тут комментировать, разве случилось что-то серьезное? Вроде все и так ясно. Нерезиденты конвертировали выручу от ОВГЗ. Последние 3 дня были рекордные обороты на МБ, за 3 дня наторговали на $1,65 млрд, а за 4 дня этой недели наторговали уже больше, чем за всю прошлую неделю. И при этом всем за 3 дня курс вырос АЖ на 26 коп То, что экспортеры стали активно заводить выручку под этот рост лишь подтверждает, что они осознают временность халявы. Хотя я бы не отказался от продолжения роста, т.к. мои баксы должны зайти на МБ в понедельник Но, халява к тому времени уже, скорее всего, закончится.
Да, кто-то там скидывал ссылку на статью со словами "эксперта", что гривну будут специально девальвировать, чтобы прийти к заложенному среднегодовому курсу 29+. Спасибо, посмеялся от души над "экспертом", жгите еще) Подобные опусы для информационной обработки оленей лишь вызывают улыбку
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Ukrainian написав: НБУ сегодня продал около 40 млн. долларов США) не смог ни остановить, ни даже затормозить рост доллара. Создается впечатление, что ситуация выходит из-под контроля регулятора.
Не треба панікувати,ситуація під контролем. Алекс2006 підтвердить,що це черговий загон.
Создается впечатление, что наблюдается временный повышенный спрос, и НБУ не упустил возможность заработать и тут, не отдавать же всю халяву лишь экспортерам. Продаем 50 млн по 26.7, потом откупаем по 26.2 и на ровном месте выводим с рынка к себе в карман 25 млн грн Побольше цитируйте "кабанчиков"))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Ukrainian написав:Выход Национального банка с интервенцией (по информации портала «Курс Денег», НБУ сегодня продал около 40 млн. долларов США) не смог ни остановить, ни даже затормозить рост доллара. Создается впечатление, что ситуация выходит из-под контроля регулятора.
Судя по времени проведения интервенции, регулятор был в этот момент основным продавцом. Продавать он мог по любому курсу, т.е. контроль над курсом был значительно более полным, чем при интервенциях во время активных торгов.
Должен признать, что ситуация на торгах выглядела необычно. Создается впечатление, что какой-то крупный покупатель решил придержать заявки до конца сессии, чтобы не провоцировать рост курса и купить все непосредственно у НБУ, шантажируя серьезным перекосом. Его немножко наказали, продав дороже рынка. Все события вымышленные, за совпадения автор ответственности не несет
Слишком резкий рост за короткое время при том, что лето еще не закончилось. Очень похоже на загон. Я бы сейчас не покупал. Можно покупать в начале загона. До 26,5. Сейчас поздно. Думаю, что через неделю, когда откупятся спекулянты с полгодовых депо, курс вернется к этой цифре и продержится до сентября. Пик курса пришелся с 17 по 24 января. Ровно полгода назад. Основной слив был на падении 25-26 и позже. Потом выходные и в понедельник стояли очереди в банках открыть депо. В этот понедельник они будут заканчиваться. Загончик как раз подгадали к этому моменту.
Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (июль-июнь) экспортировала 1,49 млн тонн зерновых, что на 15,3% меньше на аналогичную дату предыдущего года. Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, к настоящему времени экспортировано около 433 тыс. тонн пшеницы, 430 тыс. тонн ячменя, 631 тыс. тонн кукурузы.
Кроме того, на указанную дату экспортировано 2 тыс. тонн муки.
Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, по предварительным данным, Украина в 2017/2018 МГ (МГ, июль-июнь) экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле 2018 года снизило прогноз урожая зерна в Украине на 1 млн тонн - до 63,75 млн тонн, экспорта - на 0,5 млн тонн, до 44,21 млн тонн за счет падения показателей по пшенице.
Украинская диаспора призывает МВФ не настаивать на повышенности цен на газ для населения Украины. Об этом говорится в письме президента Всемирного конгресса украинцев Евгения Чолия директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард.
"ВКУ призывает МВФ отказаться от повышения цен на газ для населения как предпосылки выделения Украине следующего финансового транша", - отмечает Чолий.
По его убеждению, повышению тарифов будет иметь негативное влияние на благосостояние украинцев и не способствовать стабилизации ситуации в стране.
Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ), так как переговоры по оставшимся вопросам бюджета и цен на газ идут конструктивно, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV в Лондоне в понедельник. "Думаю, сейчас мы имеем хорошее обсуждение: Антикоррупцитонный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ имеем очень конструктивные дискуссии", – сказала глава Минфина.
Ukrainian написав:Выход Национального банка с интервенцией (по информации портала «Курс Денег», НБУ сегодня продал около 40 млн. долларов США) не смог ни остановить, ни даже затормозить рост доллара. Создается впечатление, что ситуация выходит из-под контроля регулятора.
Судя по времени проведения интервенции, регулятор был в этот момент основным продавцом. Продавать он мог по любому курсу, т.е. контроль над курсом был значительно более полным, чем при интервенциях во время активных торгов.
Должен признать, что ситуация на торгах выглядела необычно. Создается впечатление, что какой-то крупный покупатель решил придержать заявки до конца сессии, чтобы не провоцировать рост курса и купить все непосредственно у НБУ, шантажируя серьезным перекосом. Его немножко наказали, продав дороже рынка. Все события вымышленные, за совпадения автор ответственности не несет
Для этого предполагаемый покупатель должен был, как минимум, точно знать, что НБУ в конце сессии выйдет на продажу. И на каком основании он мог рассчитывать на дешёвую продажу. Мне этот вариант представляется маловероятным.