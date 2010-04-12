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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5558555955605561

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:44

  ЛАД написав:
  somilitark написав:Плюс пчёлы не дохли массово

Экспорт мёда - это копейки

а экспорт пчел ? :) https://ukranews.com/news/545047-za-9-mesyacev-ukrayna-ehksportyrovala-73-tonny-shmeley
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 01:13

  Игорь написав:
  ЛАД написав:
  somilitark написав:Плюс пчёлы не дохли массово

Экспорт мёда - это копейки

а экспорт пчел ? :) https://ukranews.com/news/545047-za-9-mesyacev-ukrayna-ehksportyrovala-73-tonny-shmeley

Ну, не пчёл, а шмелей. :)
По Вашей ссылке:
"Экспорт шмелей за январь-сентябрь 2017 года составил 73 тонны или 307,3 тыс. долларов. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года в 2017 экспорт увеличился на 107,5 тыс. долларов (54%) или на 23,5 тонн (48%). Средняя стоимость 1 кг шмелей составляет 4,2 доллара"

Это серьёзная сумма?
И там же:
При этом импорт шмелей за данный отчетный период сократился на 1% до 410,4 тыс. долларов (10,1 тонны) при средней стоимости 1 кг шмелей 40,6 доллара.

Не очень понимаю, зачем нужны встречные потоки, но в результате и здесь мы импортируем больше, чем экспортируем. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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  #<1 ... 5558555955605561
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