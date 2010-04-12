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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 01:13
Ну, не пчёл, а шмелей.
По Вашей ссылке:
"Экспорт шмелей за январь-сентябрь 2017 года составил 73 тонны или 307,3 тыс. долларов. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года в 2017 экспорт увеличился на 107,5 тыс. долларов (54%) или на 23,5 тонн (48%). Средняя стоимость 1 кг шмелей составляет 4,2 доллара"
Это серьёзная сумма?
И там же:
При этом импорт шмелей за данный отчетный период сократился на 1% до 410,4 тыс. долларов (10,1 тонны) при средней стоимости 1 кг шмелей 40,6 доллара.
Не очень понимаю, зачем нужны встречные потоки, но в результате и здесь мы импортируем больше, чем экспортируем.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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