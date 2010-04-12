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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5558555955605561 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 815 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 115 5. более 75% 63% 512 Всього голосів : 815 Додано: Чет 26 лип, 2018 23:44 ЛАД написав: somilitark написав: Плюс пчёлы не дохли массово Плюс пчёлы не дохли массово

Экспорт мёда - это копейки Экспорт мёда - это копейки

а экспорт пчел ? https://ukranews.com/news/545047-za-9-mesyacev-ukrayna-ehksportyrovala-73-tonny-shmeley а экспорт пчел ? Игорь

Повідомлень: 273 З нами з: 23.01.16 Подякував: 340 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 01:13 Игорь написав: ЛАД написав: somilitark написав: Плюс пчёлы не дохли массово Плюс пчёлы не дохли массово

Экспорт мёда - это копейки Экспорт мёда - это копейки

а экспорт пчел ? https://ukranews.com/news/545047-za-9-mesyacev-ukrayna-ehksportyrovala-73-tonny-shmeley а экспорт пчел ?

Ну, не пчёл, а шмелей.

По Вашей ссылке:

"Экспорт шмелей за январь-сентябрь 2017 года составил 73 тонны или 307,3 тыс. долларов . По сравнению с январем-сентябрем 2016 года в 2017 экспорт увеличился на 107,5 тыс. долларов (54%) или на 23,5 тонн (48%). Средняя стоимость 1 кг шмелей составляет 4,2 доллара"

Это серьёзная сумма?

И там же:

При этом импорт шмелей за данный отчетный период сократился на 1% до 410,4 тыс. долларов (10,1 тонны) при средней стоимости 1 кг шмелей 40,6 доллара.

Не очень понимаю, зачем нужны встречные потоки, но в результате и здесь мы импортируем больше, чем экспортируем. Ну, не пчёл, а шмелей.По Вашей ссылке:Это серьёзная сумма?И там же:Не очень понимаю, зачем нужны встречные потоки, но в результате и здесь мы импортируем больше, чем экспортируем. Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей ЛАД 2 Повідомлень: 9934 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3114 раз. Подякували: 2915 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 03:04 не являюсь и не считаю себя гуру. Я не экономист.

Но, простите, и Вы такой экономист, как я балерина.

Дальше по сути.

somilitark написав: ЛАД

.............

Начнём с малого,всё таки вы 100500 лет на форуме,вы зимой слились по 28.85,запрыгнули на 4-х месячный депо и откупились по 26.05? Уточните,сколько получилось процентов чистыми? Вы же применяете свои знания на практике,хоть и институтов не кончали(с) .............Начнём с малого,всё таки вы 100500 лет на форуме,вы зимой слились по 28.85,запрыгнули на 4-х месячный депо и откупились по 26.05? Уточните,сколько получилось процентов чистыми? Вы же применяете свои знания на практике,хоть и институтов не кончали(с)

Я не один раз признавался, что ошибся - ожидал курс 29+ и не слился. Правда, в том, что курс не дошёл до таких цифр, спасибо НБУ, кот. очень вовремя поднял учётную ставку.

Институтов мы, действительно, не кончали.

В отличие от Вашего экономического величия я закончил с отличием физфак университета (когда ещё университетом не называли любую шарашку).



В начале года, естественно, не было не только существенного, но и вообще никакого дефицита. Но был запланированный дефицит + оценки и мнения достаточно грамотных людей, что в реальности он будет выше



Рост экономики,инфляция и детенизация не вызвали даже у МВФ вопросов,что за экспертов вы слушаете,те что с сайтов страна или курс ком уа?Ну да,там дорога всегда в одну сторону,но вам нравится,близкие по духу,детальней отвечу ниже. Рост экономики,инфляция и детенизация не вызвали даже у МВФ вопросов,что за экспертов вы слушаете,те что с сайтов страна или курс ком уа?Ну да,там дорога всегда в одну сторону,но вам нравится,близкие по духу,детальней отвечу ниже.

Никакой связи с дефицитом бюджета Ваше высказывание не имеет. О каком росте экономики Вы говорите? Какая инфляция "не вызывала даже у МВФ вопросов" - обещания Смолия? Так они пока ни разу не выполнены.

А Вам ближе цензор?



Какие "виды" на урожай могут быть в начале года? Разве что надежды, но это совсем разные вещи.



Представляете,есть наблюдения метеорологов за снежным покровом и состоянием озимых,вы не слышали про такое,может пора бы подтянуть матчасть? Представляете,есть наблюдения метеорологов за снежным покровом и состоянием озимых,вы не слышали про такое,может пора бы подтянуть матчасть?

Действительно, пора бы. Глядишь понимали бы, что эти "виды" всё же, скорее, надежды. Это оценки, прогнозы, точность которых не намного выше долгосрочных метеопрогнозов. Надеюсь, Вы не очень доверяете прогнозам погоды хотя бы на месяц вперед?



"Закон про антикоррупционный суд" принят, правда, с опозданием, но тем не менее. Но это всё же не единственное требование.

Не менее важное - цены на газ. А это далеко не простое решение и согласие с МВФ до сих пор не достигнуто. Только что услышал в новостях, что Кабмин принял решение продлить действие старых цен ещё на месяц до 1 сентября.

Все официальные лица заявляли о том,как важно выполнить условия МВФ до ЛЕТНИХ каникул Рады,но я так понял,что для пожилых людей плюс минус год\два,это как семечки,подумаешь))) Все официальные лица заявляли о том,как важно выполнить условия МВФ до ЛЕТНИХ каникул Рады,но я так понял,что для пожилых людей плюс минус год\два,это как семечки,подумаешь)))

Возраст имеет свои преимущества - перестаёшь суетиться, как Вы, и менять со страшной скоростью "зраду" на "перемогу" и обратно.

Ну приняли закон, и что? Остались цены на газ и дефицит бюджета. У вас есть предложения по этим вопросам? Знаете, как их решить?

А Вы по молодости до сих пор верите во все заявления "официальных лиц"?



Это на каком? На рынке ОВГЗ при курсе около 29? И то не такие уж сумасшедшие суммы. На мировых рынках, вроде, размещений не было.



400 мио долларов было влито в гривневые ОВГЗ,конечно мелочь,для такой песочницы как наша,но почему-то НБУ по 2 раза в день аукционы объявлял,зачем? Ведь сущие копейки для Лада 400 мио долларов было влито в гривневые ОВГЗ,конечно мелочь,для такой песочницы как наша,но почему-то НБУ по 2 раза в день аукционы объявлял,зачем? Ведь сущие копейки для Лада

О каких 400 млн. долл. Вы говорите?

У нерезов 10.01 ОВГЗ на сумму 5219 млн. грн., с 01.02 начали быстро расти и доросли до 14651 млн. 28.03, после этого начали потихоньку снижаться, резкое снижение 26.04. Не буду расписывать подробно, но на 01.06 осталось 10797 млн., на 02.07 10045 млн., 19.07 - 9978 млн., на 26.07 - 8768 млн.

Как видите, за последнюю неделю нерезы слили всего 1210 млн., т.е. всего эквивалент 46 млн. долл. 26.04 ОВГЗ у нерезов упали на 1670 млн. - за один день! - и ничего, никто даже не заметил. А с момента максимума 28.03 ОВГЗ у нерезов упали на 5883 млн. грн., т.е. примерно на 230 млн. долл. (так это почти за 4 месяца!)



Ограничения пока никак не сказались, цены тоже. А прогнозы о заметном снижении цен во втором полугодии были. Я то ли в феврале, то ли в марте приводил сообщение о прогнозе правительства Австралии.

Прогнозы??? Но ведь вы только на факты опираетесь,что вам прошлые прогнозы,что гривна крепчает всегда к лету,вы постоянно твердили с курса 27,что дно было или вчера,или сегодня ,в топку их,вы же верите свершившемуся!!! Прогнозы??? Но ведь вы только на факты опираетесь,что вам прошлые прогнозы,что гривна крепчает всегда к лету,вы постоянно твердили с курса 27,что дно было или вчера,или сегодня ,в топку их,вы же верите свершившемуся!!!

Мысль высказана совершенно невразумительно.

Никогда не отрицал нашу сезонность. И Вы здесь нагло лжёте.

О дне я сказал после 25,916 14.03, а с большей уверенностью после 25,926 12.04. И, как видите, оказался прав.





Торгбаланс у нас отрицательный практически всегда и чем дольше держится "стабильный" курс, тем сильнее разбалансировка.



Но важна динамика,те все факторы которые я привёл и ухудшат коеф. покрытия экспортом импортом с 0.91(те что были в январе\феврале),до скорее всего 0.85-.86,хотя при удачном раскладе мы могли бы хотя бы держаться на 0.9 и стал бы вопрос к лету о 25,а не о преждевременном росте курса. Но важна динамика,те все факторы которые я привёл и ухудшат коеф. покрытия экспортом импортом с 0.91(те что были в январе\феврале),до скорее всего 0.85-.86,хотя при удачном раскладе мы могли бы хотя бы держаться на 0.9 и стал бы вопрос к лету о 25,а не о преждевременном росте курса.

Какая динамика?! Что, не видно было, что торгбаланс у нас ухудшается уже далеко не первый мксяц?



По СП-2 суперечки шли, но было практически понятно, что это разговоры, а дело идёт своим ходом. И отразится на нас, даже если всё произойдёт наихудшим для нас образом (в чём на 100% до сих пор не уверен), в лучшем случае через 1,5 года.



СП2 именно весной разрешила строить Германия,хотя США до сих пор активно против,до этого это был просто пиар ход Газпрома для пугалок,ровно как и турецкий поток,или вам как всегда всё равно,строят или не строят,ведь его влияние где-то далеко,а ваша слепая вера в роиссю не вызывает у вас никаких вопросов,наверное все договора,в т.ч. и Будапештский меморандум они выполняют безукоризненно?Точно знаете,что транзиту через Неньку ещё 1.5 года быть? СП2 именно весной разрешила строить Германия,хотя США до сих пор активно против,до этого это был просто пиар ход Газпрома для пугалок,ровно как и турецкий поток,или вам как всегда всё равно,строят или не строят,ведь его влияние где-то далеко,а ваша слепая вера в роиссю не вызывает у вас никаких вопросов,наверное все договора,в т.ч. и Будапештский меморандум они выполняют безукоризненно?Точно знаете,что транзиту через Неньку ещё 1.5 года быть?

А при чём тут "вера в роиссю"? Какой "пиар ход Газпрома для пугалок"?

1,5 года транзиту быть, потому что СП-2 построят только через 1,5 года, до этого без нашей трубы точно не обойдутся.

А вообще, научитесь понятнее излагать свои мысли.



Так что реально изменилось?



Я понимаю,что для вас последние 27 лет это сплошная боль и разочарование,для вас плюс минус километр в экономике,это стат.погрешность,и почему курс погулял за полгода в пределах 10+% для вас тоже загадка без ответов))

У нас в институте долго растолковывали,что не всем дана экономика,не у всех есть чутьё экономики,не у всех будет понятие что да как сообщается в экономике даже после получения диплома,но то что у вас есть монотонное чувство ностальгии и нытья, по славным временам при которых не было никакой рыночной экономики, ЭТО ТОЧНО!!! Я понимаю,что для вас последние 27 лет это сплошная боль и разочарование,для вас плюс минус километр в экономике,это стат.погрешность,и почему курс погулял за полгода в пределах 10+% для вас тоже загадка без ответов))У нас в институте долго растолковывали,что не всем дана экономика,не у всех есть чутьё экономики,не у всех будет понятие что да как сообщается в экономике даже после получения диплома,но то что у вас есть монотонное чувство ностальгии и нытья, по славным временам при которых не было никакой рыночной экономики, ЭТО ТОЧНО!!!

То, что "не всем дана экономика" Вам в институте так растолковать и не сумели.

Остальное даже комментировать не буду. Только не понятно, какое отношение Ваш ответ имеет к моему вопросу, что реально изменилось в июле.



Вам бы логику подтянуть - очень часто отвечаете не на слова оппонента, а неизвестно на что. На свои собственные мысли?



Простите, но больше отвечать на Ваши "экономические" сочинения. Жаль потраченного времени. Надеюсь, что люди меньше будут реагировать на Ваши периодические истерики как о "зраде", так и о "перемоге".



P.s. Интересно, что Вы писали мне в личке, что так быстро удалили? Я даже прочитать не успел. Что, много мата было? Для начала повторю ещё раз - яявляюсь и не считаю себя гуру. Яэкономист.Но, простите, и Вы такой экономист, как я балерина.Дальше по сути.Я не один раз признавался, что ошибся - ожидал курс 29+ и не слился. Правда, в том, что курс не дошёл до таких цифр, спасибо НБУ, кот. очень вовремя поднял учётную ставку.Институтов мы, действительно, не кончали.В отличие от Вашего экономического величия я закончил с отличием физфак университета (когда ещё университетом не называли любую шарашку).Никакой связи с дефицитом бюджета Ваше высказывание не имеет. О каком росте экономики Вы говорите? Какая инфляция "не вызывала даже у МВФ вопросов" - обещания Смолия? Так они пока ни разу не выполнены.А Вам ближе цензор?Действительно, пора бы. Глядишь понимали бы, что эти "виды" всё же, скорее, надежды. Это оценки, прогнозы, точность которых не намного выше долгосрочных метеопрогнозов. Надеюсь, Вы не очень доверяете прогнозам погоды хотя бы на месяц вперед?Возраст имеет свои преимущества - перестаёшь суетиться, как Вы, и менять со страшной скоростью "зраду" на "перемогу" и обратно.Ну приняли закон, и что? Остались цены на газ и дефицит бюджета. У вас есть предложения по этим вопросам? Знаете, как их решить?А Вы по молодости до сих пор верите во все заявления "официальных лиц"?О каких 400 млн. долл. Вы говорите?У нерезов 10.01 ОВГЗ на сумму 5219 млн. грн., с 01.02 начали быстро расти и доросли до 14651 млн. 28.03, после этого начали потихоньку снижаться, резкое снижение 26.04. Не буду расписывать подробно, но на 01.06 осталось 10797 млн., на 02.07 10045 млн., 19.07 - 9978 млн., на 26.07 - 8768 млн.Как видите, за последнюю неделю нерезы слили всего 1210 млн., т.е. всего эквивалент 46 млн. долл. 26.04 ОВГЗ у нерезов упали на 1670 млн. - за один день! - и ничего, никто даже не заметил. А с момента максимума 28.03 ОВГЗ у нерезов упали на 5883 млн. грн., т.е. примерно на 230 млн. долл. (так это почти за 4 месяца!)Мысль высказана совершенно невразумительно.Никогда не отрицал нашу сезонность. И Вы здесьО дне я сказал после 25,916 14.03, а с большей уверенностью после 25,926 12.04. И, как видите, оказался прав.Какая динамика?! Что, не видно было, что торгбаланс у нас ухудшается уже далеко не первый мксяц?А при чём тут "вера в роиссю"? Какой "пиар ход Газпрома для пугалок"?1,5 года транзиту быть, потому что СП-2 построят только через 1,5 года, до этого без нашей трубы точно не обойдутся.А вообще, научитесь понятнее излагать свои мысли.То, что "не всем дана экономика" Вам в институте так растолковать и не сумели.Остальное даже комментировать не буду. Только не понятно, какое отношение Ваш ответ имеет к моему вопросу, что реально изменилось в июле.Вам бы логику подтянуть - очень часто отвечаете не на слова оппонента, а неизвестно на что. На свои собственные мысли?Простите, но больше отвечать на Ваши "экономические" сочинения. Жаль потраченного времени. Надеюсь, что люди меньше будут реагировать на Ваши периодические истерики как о "зраде", так и о "перемоге".P.s. Интересно, что Вы писали мне в личке, что так быстро удалили? Я даже прочитать не успел. Что, много мата было? Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей ЛАД 2 Повідомлень: 9934 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3114 раз. Подякували: 2915 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 03:59 дядя Caша написав:

.....

Это давление гривни на курс безналичного доллара сдерживалось лишь тремя факторами: отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам ,

............

US



А в январе покупали по 28+ и не считали те цены запредельными.

Через пару-тройку месяцев сегодняшние цены будут вспоминать как дешёвые. А в январе покупали по 28+ и не считали те цены запредельными.Через пару-тройку месяцев сегодняшние цены будут вспоминать как дешёвые. Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей ЛАД 2 Повідомлень: 9934 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3114 раз. Подякували: 2915 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 05:20 "Рост доллара набирает обороты" .

Я лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.



Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра. Пишут, чтоЯ лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра. Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1614 З нами з: 22.02.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 06:22 Валютный рынок Имхо два шага вверх-один вниз. К выходным мы увидим 27.3-27.5 с откатом на 27. Шума и пыли больше, чем рост курса. knoppixx Повідомлень: 292 З нами з: 19.02.12 Подякував: 26 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5558555955605561 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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