"Экспорт шмелей за январь-сентябрь 2017 года составил 73 тонны или 307,3 тыс. долларов. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года в 2017 экспорт увеличился на 107,5 тыс. долларов (54%) или на 23,5 тонн (48%). Средняя стоимость 1 кг шмелей составляет 4,2 доллара"
Это серьёзная сумма? И там же:
При этом импорт шмелей за данный отчетный период сократился на 1% до 410,4 тыс. долларов (10,1 тонны) при средней стоимости 1 кг шмелей 40,6 доллара.
Не очень понимаю, зачем нужны встречные потоки, но в результате и здесь мы импортируем больше, чем экспортируем.
дядя Caша написав: С указанного часа, уже на малолюдном рынке новые единичные покупки СКВ снова поэтапно подняли цену доллара до 26,72/26,74 UAH/USD на 16.55 Киева. Вмешательство регулятора, «влившего» в рынок на этом этапе около $30,0 млн. с платформы Matching, не смогло остановить предфинишное «зеленое» ралли. До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень. US
Сьогодні знову НБУ гасив ажіотаж.За цей тиждень ЗВР схудли щонайменше на 80 млн. тільки на міжбанку.
Сегодня стоимость продажи наличного доллара в столице к вечеру достигла отметки 26,85 гривен. В Харькове, Днепре, Полтаве и многих других городах Левобережной Украины к вечеру доллар продают по 27 гривен ровно. Выход Национального банка с интервенцией (по информации портала «Курс Денег», НБУ сегодня продал около 40 млн. долларов США) не смог ни остановить, ни даже затормозить рост доллара. Создается впечатление, что ситуация выходит из-под контроля регулятора.
1. За паникерство на судах капитаны расстреливали зачинщиков паники.
2. С начала года средневзвешенный курс доллара на межбанке повысился на 5,12%.
3. На межбанке очевидно замедление темпов роста курса доллара с 4,37 коп. в среду до 2,45 коп. 26-го.
4. По выросшим из-за паники в среде потенциальных клиентом наличного рынка ценам количество реальных сделок повсеместно упало.
Рекомендую умерить свою словесную и полную лжи диарею.
Ukrainian написав:Выход Национального банка с интервенцией (по информации портала «Курс Денег», НБУ сегодня продал около 40 млн. долларов США) не смог ни остановить, ни даже затормозить рост доллара. Создается впечатление, что ситуация выходит из-под контроля регулятора.
Судя по времени проведения интервенции, регулятор был в этот момент основным продавцом. Продавать он мог по любому курсу, т.е. контроль над курсом был значительно более полным, чем при интервенциях во время активных торгов.
Должен признать, что ситуация на торгах выглядела необычно. Создается впечатление, что какой-то крупный покупатель решил придержать заявки до конца сессии, чтобы не провоцировать рост курса и купить все непосредственно у НБУ, шантажируя серьезным перекосом. Его немножко наказали, продав дороже рынка. Все события вымышленные, за совпадения автор ответственности не несет
Для этого предполагаемый покупатель должен был, как минимум, точно знать, что НБУ в конце сессии выйдет на продажу. И на каком основании он мог рассчитывать на дешёвую продажу. Мне этот вариант представляется маловероятным.
Так там же пишут, что "Его немножко наказали, продав дороже рынка. ", так что это не сговор с целью купить дешевле) Возможно, Коломойский решил подкинуть дровишек в политическое поле, и хотел устроить "ракету", выставив огромную скупку в конце сессии, когда предложения мало...
Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.
А что еще могут писать на загон-портале, кроме как "Доллар сильно вырос! Все в бааакс!!!"? Пожалуйста, хватит пытаться распространять их информационную обработку оленей и сюда, это уже за Вами наблюдается неоднократно... Откат само собой будет, как минимум к курсу МБ.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.
А что еще могут писать на загон-портале, кроме как "Доллар сильно вырос! Все в бааакс!!!"? Пожалуйста, хватит пытаться распространять их информационную обработку оленей и сюда, это уже за Вами наблюдается неоднократно... Откат само собой будет, как минимум к курсу МБ.
За Вами наблюдается неоднократно загон в гривну. Тупой и беспочвенный. И те, кто Вас послушал и не купил доллар по 26,00, наверно, уже бесконечно "благодарны" Вам. Поэтому не надо давать мне советы, что и где мне писать. Те, кто купили доллар по 26,15-26,20 в начале месяца, сейчас могут его сдать по 26,90. И это в три раза больше, на минуточку, чем проценты по самому выгодному депозиту в гривне. Так что продолжайте и дальше ездить по ушам доверчивым...
А я буду давать те советы, которые я считаю правильными. Например, сегодня покупать доллар уже поздно. Надо ждать отката. Но сильно губу не раскатывать...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.
Все залежить від сьогоднішнього міжбанку. Тут ще риторичне питання - чи багато таких українців,у яких в банках відкрита гривнева кредитна лінія під 17-18% річних і хто вирішив скористатись ситуацією і купувати,доки є 26.ХХ,щоб продати через півроку по 29.ХХ. Колись так ГАДФЛІ зробив і не прогадав,про що й писав.