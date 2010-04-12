Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:18

Alex2006 написав: Искатель написав: Пишут, что "Рост доллара набирает обороты" .

Я лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.



Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра. Пишут, чтоЯ лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.

А что еще могут писать на загон-портале, кроме как "Доллар сильно вырос! Все в бааакс!!!"? Пожалуйста, хватит пытаться распространять их информационную обработку оленей и сюда, это уже за Вами наблюдается неоднократно...

Откат само собой будет, как минимум к курсу МБ. А что еще могут писать на загон-портале, кроме как "Доллар сильно вырос! Все в бааакс!!!"?Пожалуйста, хватит пытаться распространять их информационную обработку оленей и сюда, это уже за Вами наблюдается неоднократно...Откат само собой будет, как минимум к курсу МБ.

За Вами наблюдается неоднократно загон в гривну. Тупой и беспочвенный. И те, кто Вас послушал и не купил доллар по 26,00, наверно, уже бесконечно "благодарны" Вам. Поэтому не надо давать мне советы, что и где мне писать.Те, кто купили доллар по 26,15-26,20 в начале месяца, сейчас могут его сдать по 26,90. И это в три раза больше, на минуточку, чем проценты по самому выгодному депозиту в гривне.Так что продолжайте и дальше ездить по ушам доверчивым...А я буду давать те советы, которые я считаю правильными. Например, сегодня покупать доллар уже поздно. Надо ждать отката. Но сильно губу не раскатывать...