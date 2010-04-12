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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5559556055615562

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:33

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Пишут, что "Рост доллара набирает обороты".
Я лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.

Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.

А что еще могут писать на загон-портале, кроме как "Доллар сильно вырос! Все в бааакс!!!"? :D Пожалуйста, хватит пытаться распространять их информационную обработку оленей и сюда, это уже за Вами наблюдается неоднократно...
Откат само собой будет, как минимум к курсу МБ.


Те, кто купили доллар по 26,15-26,20 в начале месяца, сейчас могут его сдать по 26,90. И это в три раза больше, на минуточку, чем проценты по самому выгодному депозиту в гривне.

Сто раз же уже писал на этот счет) Могут, но не сдадут :) А если все захотят сдать - по 26.9 успеют лишь немногие. Поэтому, это лишь теория.
И почему вдруг начало этого месяца, а не прошлого или позапрошлого или зимы?) Кто не купил по 26.10 в начале апреля, сейчас имеет эквивалент курса 26.10*1.04 = 27.14, для мая - 26.10*1.03 = 26.88, для июня - 26.10*1.02 = 26.62, для июля - 26.15*1.01 = 26.41. Моя стратегия не для тех, кто хочет каждый день следить за курсом и каждый месяц бегать по обменкам по пару раз) Главное, что я точно знаю, что на длительном промежутке времени эта тактика точно в плюсе, что неоднократно доказано табличками и обычной математикой :)

  tea написав:
  Искатель написав:Пишут, что "Рост доллара набирает обороты".
Я лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.

Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.

Все залежить від сьогоднішнього міжбанку.
Тут ще риторичне питання - чи багато таких українців,у яких в банках відкрита гривнева кредитна лінія під 17-18% річних і хто вирішив скористатись ситуацією і купувати,доки є 26.ХХ,щоб продати через півроку по 29.ХХ.
Колись так ГАДФЛІ зробив і не прогадав,про що й писав.

Чушь полная. Копейки возможной разницы не перекрывают риски.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:42

  Alex2006 написав:
Чушь полная. Копейки возможной разницы не перекрывают риски.


А не хочете порахувати?
1-3 липня продаж готівкового долара був 26.15.Орієнтуємось продати долари,відповідно,1-3 січня.Ну й для зручності беремо ставку 18% річних,або 1.5% в місяць
Підрахуй:26.15 + 9% = 28.51.
Якщо курс буде вищий,то є прибуток.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:45

  tea написав:
  Alex2006 написав:
Чушь полная. Копейки возможной разницы не перекрывают риски.


А не хочете порахувати?
1-3 липня продаж готівкового долара був 26.15.Орієнтуємось продати долари,відповідно,1-3 січня.Ну й для зручності беремо ставку 18% річних,або 1.5% в місяць
Підрахуй:26.15 + 9% = 28.51.
Якщо курс буде вищий,то є прибуток.

А если учесть налог с депо?
Да и 18% где дают?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:51

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Ну й для зручності беремо ставку 18% річних,або 1.5% в місяць

Ви ще найдіть таку чистими
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:59

Запорожье повы 26,90-27,00-20 основная масса ,20
edvardd
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