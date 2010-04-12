Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.
А что еще могут писать на загон-портале, кроме как "Доллар сильно вырос! Все в бааакс!!!"? Пожалуйста, хватит пытаться распространять их информационную обработку оленей и сюда, это уже за Вами наблюдается неоднократно... Откат само собой будет, как минимум к курсу МБ.
Те, кто купили доллар по 26,15-26,20 в начале месяца, сейчас могут его сдать по 26,90. И это в три раза больше, на минуточку, чем проценты по самому выгодному депозиту в гривне.
Сто раз же уже писал на этот счет) Могут, но не сдадут А если все захотят сдать - по 26.9 успеют лишь немногие. Поэтому, это лишь теория. И почему вдруг начало этого месяца, а не прошлого или позапрошлого или зимы?) Кто не купил по 26.10 в начале апреля, сейчас имеет эквивалент курса 26.10*1.04 = 27.14, для мая - 26.10*1.03 = 26.88, для июня - 26.10*1.02 = 26.62, для июля - 26.15*1.01 = 26.41. Моя стратегия не для тех, кто хочет каждый день следить за курсом и каждый месяц бегать по обменкам по пару раз) Главное, что я точно знаю, что на длительном промежутке времени эта тактика точно в плюсе, что неоднократно доказано табличками и обычной математикой
Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.
Все залежить від сьогоднішнього міжбанку. Тут ще риторичне питання - чи багато таких українців,у яких в банках відкрита гривнева кредитна лінія під 17-18% річних і хто вирішив скористатись ситуацією і купувати,доки є 26.ХХ,щоб продати через півроку по 29.ХХ. Колись так ГАДФЛІ зробив і не прогадав,про що й писав.
Чушь полная. Копейки возможной разницы не перекрывают риски.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав: Чушь полная. Копейки возможной разницы не перекрывают риски.
А не хочете порахувати? 1-3 липня продаж готівкового долара був 26.15.Орієнтуємось продати долари,відповідно,1-3 січня.Ну й для зручності беремо ставку 18% річних,або 1.5% в місяць Підрахуй:26.15 + 9% = 28.51. Якщо курс буде вищий,то є прибуток.
Alex2006 написав: Чушь полная. Копейки возможной разницы не перекрывают риски.
А не хочете порахувати? 1-3 липня продаж готівкового долара був 26.15.Орієнтуємось продати долари,відповідно,1-3 січня.Ну й для зручності беремо ставку 18% річних,або 1.5% в місяць Підрахуй:26.15 + 9% = 28.51. Якщо курс буде вищий,то є прибуток.