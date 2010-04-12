Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:33

Искатель написав: Alex2006 написав: Искатель написав: Пишут, что "Рост доллара набирает обороты" .

Я лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.



Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра. Пишут, чтоЯ лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.

А что еще могут писать на загон-портале, кроме как "Доллар сильно вырос! Все в бааакс!!!"? Пожалуйста, хватит пытаться распространять их информационную обработку оленей и сюда, это уже за Вами наблюдается неоднократно...

Откат само собой будет, как минимум к курсу МБ. А что еще могут писать на загон-портале, кроме как "Доллар сильно вырос! Все в бааакс!!!"?Пожалуйста, хватит пытаться распространять их информационную обработку оленей и сюда, это уже за Вами наблюдается неоднократно...Откат само собой будет, как минимум к курсу МБ.



Те, кто купили доллар по 26,15-26,20 в начале месяца, сейчас могут его сдать по 26,90. И это в три раза больше, на минуточку, чем проценты по самому выгодному депозиту в гривне.

Те, кто купили доллар по 26,15-26,20 в начале месяца, сейчас могут его сдать по 26,90. И это в три раза больше, на минуточку, чем проценты по самому выгодному депозиту в гривне.

tea написав: Искатель написав: Пишут, что "Рост доллара набирает обороты" .

Я лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.



Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра. Пишут, чтоЯ лично считаю, что рост слишком быстрый. И от 27,00-27,05 должны чуть вниз откатить.Есть все предпосылки, что это начнется уже сегодня, в крайнем случае, завтра.

Все залежить від сьогоднішнього міжбанку.

Тут ще риторичне питання - чи багато таких українців,у яких в банках відкрита гривнева кредитна лінія під 17-18% річних і хто вирішив скористатись ситуацією і купувати,доки є 26.ХХ,щоб продати через півроку по 29.ХХ.

Колись так ГАДФЛІ зробив і не прогадав,про що й писав. Все залежить від сьогоднішнього міжбанку.Тут ще риторичне питання - чи багато таких українців,у яких в банках відкрита гривнева кредитна лінія під 17-18% річних і хто вирішив скористатись ситуацією і купувати,доки є 26.ХХ,щоб продати через півроку по 29.ХХ.Колись так ГАДФЛІ зробив і не прогадав,про що й писав.

Сто раз же уже писал на этот счет) Могут, но не сдадутА если все захотят сдать - по 26.9 успеют лишь немногие. Поэтому, это лишь теория.И почему вдруг начало этого месяца, а не прошлого или позапрошлого или зимы?) Кто не купил по 26.10 в начале апреля, сейчас имеет эквивалент курса 26.10*1.04 = 27.14, для мая - 26.10*1.03 = 26.88, для июня - 26.10*1.02 = 26.62, для июля - 26.15*1.01 = 26.41. Моя стратегия не для тех, кто хочет каждый день следить за курсом и каждый месяц бегать по обменкам по пару раз) Главное, что я точно знаю, что на длительном промежутке времени эта тактика точно в плюсе, что неоднократно доказано табличками и обычной математикойЧушь полная. Копейки возможной разницы не перекрывают риски.