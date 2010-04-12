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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55615562556355645565>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:19

Вчера вечером ПОВы в Киеве светили на продажу доллар:
26,90
26,95
26,99
27,00
Сегодня утром начнут с этих же уровней, с тенденцией к росту до 27,20-27,30. ИМХО.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:20

  tea написав:
  Vlad442 написав:
  tea написав:
А не хочете порахувати?
1-3 липня продаж готівкового долара був 26.15.Орієнтуємось продати долари,відповідно,1-3 січня.Ну й для зручності беремо ставку 18% річних,або 1.5% в місяць
Підрахуй:26.15 + 9% = 28.51.
Якщо курс буде вищий,то є прибуток.

А если учесть налог с депо?
Да и 18% где дают?

Мова йде не про депозит,а про кредитну лінію під 18%.


кредиты начинаются от 55%...странно,что вы не в курсе
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:21

  tea написав:
  Faceless написав:
  tea написав:Ну й для зручності беремо ставку 18% річних,або 1.5% в місяць

Ви ще найдіть таку чистими

Мова йде про кредитну лінію.Людина бере гривню,1-3 липня купує готівкові долари по 26.15,а потім чекає 31 грудня,продає вище 28.50,закриває кредитну лінію і прибуток залишає собі.


это чисто детский лепет
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:21

  prodigy написав:
  tea написав:Мова йде не про депозит,а про кредитну лінію під 18%.


кредиты начинаются от 55%...странно,что вы не в курсе

Пару місяців назад ГАДФЛІ писав,що в нього є кредитна лінія в Укрексімбанку під 16% річних.Більш того - він приводив приклад з життя,коли скористався такою схемою.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 27 лип, 2018 08:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:25

  GADFLY написав:Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.

Ось знайшов.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:33

  tea написав:
  GADFLY написав:Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.

Ось знайшов.

https://www.youtube.com/watch?v=QAyke1W4W0Y
Alexanderman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:46

Курсы ПОВ Николаев

Доброе утро всем.

Николаев - ПОВы - 26.80/27.10
ОПТ - 90/95-00

Банки - Укргаз - доллара в кассе нет на продажу
Ощадбанк - ответ отрицательный на вопрос о продаже валюты.

Пока утро начинаем так.
swodnix
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:51

  tea написав:
  GADFLY написав:Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.

Ось знайшов.

Это момент, который бывает раз в десятиление.
Сейчас предпосылок для двухкратного девала нет.
Заметьте, им было все равно нужно было брать кредит под бизнес, они просто правильно выбрали в валюту. Использовать же кредиты для спекуляций это путь в никуда.
В данном случае профит выглядит слишком призрачным, чтобы рисковать и лезть в кредит. Вот возьмут и в предвыборную зиму будут держать 27 (маловероятно, но такой сценарий тоже исключать не стоит) и где вы будете со своим кредитом?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:53

  tea написав:
  prodigy написав:
  tea написав:Мова йде не про депозит,а про кредитну лінію під 18%.


кредиты начинаются от 55%...странно,что вы не в курсе

Пару місяців назад ГАДФЛІ писав,що в нього є кредитна лінія в Укрексімбанку під 16% річних.Більш того - він приводив приклад з життя,коли скористався такою схемою.


Как говорится, где вы (мы) и где Гадфли. Откройте для начала подобную линию в Укрсибе. Для этого выполните все их требования.
Какой смысл на такую ставку ориентироваться, одним словом.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформаьным» днем банкира!

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 июля с уровней: доллар – 26,70/27,00 UAH/USD, евро – 30,90/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.

Евро по сравнению с 26 июля по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 20,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 26 июля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1642, опустившись до $1,1640 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1647 на открытии торгов в Европе.

Дата: 27 июля 2018 г. на 09.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,85/27,15 UAH/USD
€ – 31,30/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,430 UAH/RUB

US
дядя Caша
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