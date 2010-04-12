tea написав: А не хочете порахувати? 1-3 липня продаж готівкового долара був 26.15.Орієнтуємось продати долари,відповідно,1-3 січня.Ну й для зручності беремо ставку 18% річних,або 1.5% в місяць Підрахуй:26.15 + 9% = 28.51. Якщо курс буде вищий,то є прибуток.
А если учесть налог с депо? Да и 18% где дают?
Мова йде не про депозит,а про кредитну лінію під 18%.
кредиты начинаются от 55%...странно,что вы не в курсе
GADFLY написав:Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.
GADFLY написав:Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.
GADFLY написав:Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.
Ось знайшов.
Это момент, который бывает раз в десятиление. Сейчас предпосылок для двухкратного девала нет. Заметьте, им было все равно нужно было брать кредит под бизнес, они просто правильно выбрали в валюту. Использовать же кредиты для спекуляций это путь в никуда. В данном случае профит выглядит слишком призрачным, чтобы рисковать и лезть в кредит. Вот возьмут и в предвыборную зиму будут держать 27 (маловероятно, но такой сценарий тоже исключать не стоит) и где вы будете со своим кредитом?
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформаьным» днем банкира!
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 июля с уровней: доллар – 26,70/27,00 UAH/USD, евро – 30,90/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 26 июля по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 26 июля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1642, опустившись до $1,1640 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1647 на открытии торгов в Европе.