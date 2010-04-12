GADFLY написав:

Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.