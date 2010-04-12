щастя ретушоване в смартфонах ©
почали нести євро, з гривнею проблем немає
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:01
Re: Валютный рынок в контексте
щастя ретушоване в смартфонах ©
почали нести євро, з гривнею проблем немає
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:06
Скажите, а по доллару принос все так же никакой?
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:10
Привет из Днепра-2
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,72/26,74 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на «широкой» отметке 26,75/26,80 UAH/USD. На моменте ликвидность «на уровне плинтуса», рост на энтузиазме.
US
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:14
Перше моє повідомлення,звідки пішла дискусія,було приблизно таке:"А чи є форумчани,які скористались гривневою кредитною лінією і купили готівкові долари?"
Зрозуміло,що це будуть одиниці.Якщо є такі ризикові.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:14
Искатель да, нынче $ купить проблематично за любую из валют
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:23
Пока ехал на работу, посматривал из окна на обменки. Везде 26.75/27.0 , левый берег, Киев.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:25
tea
В мене була така думка на початку липня, маю картку з лімітом 50т під 11% але не ризикнув)
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:33
Привет из Днепра-3
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене настроения на рынке гривневого ресурса, где обозначилось «послабление», на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 989,0 млн. грн. к отметке 51 199,4 млн. грн.
Меж тем, несмотря на расширение гривневого ресурса, с 10.25 Киева локальные максимумы безналичного «американца» начали потихоньку распродавать, понизив цены оферов на указанное время к 26,75/26,79 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.
US
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:36
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:39
26 июля возместили ПДВ на 1,734 млрд
25 - 0
24 - 0,266 млрд
Живите своим умом!
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