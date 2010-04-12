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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5562556355645565>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:01

Re: Валютный рынок в контексте

щастя ретушоване в смартфонах ©
почали нести євро, з гривнею проблем немає
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:06

  zorka написав:щастя ретушоване в смартфонах ©
почали нести євро, з гривнею проблем немає


Скажите, а по доллару принос все так же никакой?
Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:10

Привет из Днепра-2

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,72/26,74 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на «широкой» отметке 26,75/26,80 UAH/USD. На моменте ликвидность «на уровне плинтуса», рост на энтузиазме.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:14

  serg1974 написав:
  tea написав:Пару місяців назад ГАДФЛІ писав,що в нього є кредитна лінія в Укрексімбанку під 16% річних.Більш того - він приводив приклад з життя,коли скористався такою схемою.


Как говорится, где вы (мы) и где Гадфли.

Перше моє повідомлення,звідки пішла дискусія,було приблизно таке:"А чи є форумчани,які скористались гривневою кредитною лінією і купили готівкові долари?"
Зрозуміло,що це будуть одиниці.Якщо є такі ризикові.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:14

Искатель да, нынче $ купить проблематично за любую из валют
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:23

Пока ехал на работу, посматривал из окна на обменки. Везде 26.75/27.0 , левый берег, Киев.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:25

tea
В мене була така думка на початку липня, маю картку з лімітом 50т під 11% але не ризикнув)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:33

Привет из Днепра-3

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене настроения на рынке гривневого ресурса, где обозначилось «послабление», на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 989,0 млн. грн. к отметке 51 199,4 млн. грн.

Меж тем, несмотря на расширение гривневого ресурса, с 10.25 Киева локальные максимумы безналичного «американца» начали потихоньку распродавать, понизив цены оферов на указанное время к 26,75/26,79 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:36

  twin написав:tea
В мене була така думка на початку липня, маю картку з лімітом 50т під 11% але не ризикнув)

теж саме. Але товарів трохи накупив у кредитний ліміт. Ремонт.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:39

26 июля возместили ПДВ на 1,734 млрд
25 - 0
24 - 0,266 млрд
Живите своим умом!
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