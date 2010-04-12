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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:41

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.37 продажи СКВ на межбанке были пролонгированы, роняя курс доллара до 26,745/26,780 UAH/USD.

Дата: 27 июля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 26,85-90/26,98-27,05 UAH/USD
EUR 31,35/31,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:50

дядя Caша
Киев Подол на прием - 26,90,
Киев Лукяновка на прием - 26,85
Scorpion1
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:53

Привет из Днепра-5

К 10.47 котировки «зеленого» безнала консолидировались в сопровождении равновесия спроса и предложения на уровне 26,75/26,79 UAH/USD, рынок успокоился после стартовой «встряски», торги перешли в деловую атмосферу.

Дата: 27 июля 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,95/27,10 UAH/USD
€ 31,30/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,428 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания розничного «приноса».

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 22,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); евро – 31,30/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 27,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 50 пунктов).

На открытии торгов 27 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 22,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); евро – 31,30/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 27,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 50 пунктов).

На старте торгов 27 июля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали, солидный клиент выжидал.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:02

  twin написав:tea
В мене була така думка на початку липня, маю картку з лімітом 50т під 11% але не ризикнув)

У Вас кредитна лінія під 11% річних у гривні? :shock: :shock:
А в чому тоді ризик?
Підрахуй такий:1-3 липня у Львові курс продажу був 26.15.
26.15 + 5.5% = 27.59.
Тут Оксана писала,що вже 15 серпня вже буде 27.60.А потім бомбитимуть Харків. :mrgreen:Який тоді курс буде 31 грудня?
Востаннє редагувалось tea в П'ят 27 лип, 2018 10:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:06

Сегодня откатим??
юрген
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:08

Привет из Днепра-6

Появление на рынке регулятора с его интервенциями по технологии Matching
заморозило цены безналичного доллара по состоянию на 11.04 на уровне 26,74/26,78 UAH/USD. Со слов очевидцев, НБУ потратил до $30 млн.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

відкат
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:15

  юрген написав:Сегодня откатим??


Похоже, наличка готова для отката, с безналом, который продолжает купаться в гривне, сложнее.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:17

Банки подняли курси, Укргазбанк уже 27,00 полчаса назад было 26,75.
AGK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:28

tea
І ще 2% за зняття готівки)
twin
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