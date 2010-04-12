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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5564556555665567>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:30

  zorka написав:відкат

запорожье и киев первые начали...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:31

  юрген написав:Сегодня откатим??

Пытаться поймать 10 копеек профита :-) не рекомендую.
Как по мне, будем карабкаться к цифре 35. Медленно и уверенно.
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 27 лип, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:31

Re: Валютный рынок в контексте

С утра Киев покупал 26.90, сейчас уже продает столько. Не рискнул продать. Та и времени нету так мониторить. Разворот был моментальный. Ждал 27 на покупку) Это может быть и заподня, как в прошлый раз, межбанк то вверх. Если в понедельник продолжит, то и нал пойдет вверх
rils33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:33

Привет из Днепра-7

Около 11.25 котировки доллара на межбанке предельно сузили спред (26,76/26,77 UAH/USD), сопровождаясь сбалансированной торговлей.

Дополуденная заметная курсовая динамика на межбанке , остановленная «вмешательством» регулятора, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

На указанное время столичные валютчики отмечают признаки отката, появляются цены на уровне 26,85/26,92 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:42

Re: Валютный рынок в контексте

Якщо регулятор поливає, то відкуповувати буде по меншому курсу наступного тижня, якщо звісно буде зайва пропозиція)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:43

Re: Валютный рынок в контексте

Я бы не называл признаками отката валютную интервенцию почти на миллиард гривен.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:49

serega_rubin
речь идёт пока о чр, а на мб средневзвешенный на 10коп. выше вчерашнего...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:50

Привет из Днепра-8

Судя по всему, около 11.43 регулятор отлучился с межбанка, а тамошние спекулянты не упустили возможность воспользоваться этим, тотчас подняв цену «американца» до 26,77/26,79 UAH/USD. Обороты оставляют желать лучшего.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:52

  zorka написав:відкат

Кицька за старт відкату назбирала купу лайків..
Кицю - дивіться не попадіться у пастку.Зелені букви на міжбанку малюють ріст.І це після інтервенції НБУ у 30 млн.
А попереду два вихідні.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:53

  чик написав:serega_rubin
речь идёт пока о чр, а на мб средневзвешенный на 10коп. выше вчерашнего...

Бредят откатом которого нет
Zebra
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