запорожье и киев первые начали...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:31
Пытаться поймать 10 копеек профита не рекомендую.
Как по мне, будем карабкаться к цифре 35. Медленно и уверенно.
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 27 лип, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:31
Re: Валютный рынок в контексте
С утра Киев покупал 26.90, сейчас уже продает столько. Не рискнул продать. Та и времени нету так мониторить. Разворот был моментальный. Ждал 27 на покупку) Это может быть и заподня, как в прошлый раз, межбанк то вверх. Если в понедельник продолжит, то и нал пойдет вверх
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:33
Привет из Днепра-7
Около 11.25 котировки доллара на межбанке предельно сузили спред (26,76/26,77 UAH/USD), сопровождаясь сбалансированной торговлей.
Дополуденная заметная курсовая динамика на межбанке , остановленная «вмешательством» регулятора, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
На указанное время столичные валютчики отмечают признаки отката, появляются цены на уровне 26,85/26,92 UAH/USD.
US
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:42
Re: Валютный рынок в контексте
Якщо регулятор поливає, то відкуповувати буде по меншому курсу наступного тижня, якщо звісно буде зайва пропозиція)
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:43
Re: Валютный рынок в контексте
Я бы не называл признаками отката валютную интервенцию почти на миллиард гривен.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:49
serega_rubin
речь идёт пока о чр, а на мб средневзвешенный на 10коп. выше вчерашнего...
а шо делать?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:50
Привет из Днепра-8
Судя по всему, около 11.43 регулятор отлучился с межбанка, а тамошние спекулянты не упустили возможность воспользоваться этим, тотчас подняв цену «американца» до 26,77/26,79 UAH/USD. Обороты оставляют желать лучшего.
US
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:52
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:53
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