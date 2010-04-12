Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:10

twin написав: tea

І ще 2% за зняття готівки) І ще 2% за зняття готівки)

Це значить не 11,а 13% річних.Навіть зараз можна ризикнути на 5 місяців.Зара напишу такий прогноз і обгрунтую.В конкурсі курса на 31 грудня у Гагаріна я ще в кінці червня,коли курси були 26.00-26.10,поставив найпесимістичніший прогноз з усіх 5 учасників.Чому?Давайте подивимось на події,які нас чекають найближчого року.Як відомо,нерезиденти з короткими грошима вже не перший рік заводять долари в січні,продають їх на міжбанку,позичають мінфіну ОВДП під 16-17% річних на півроку,а потім в липні забирають гривні,купують долари,виводять їх і чекають наступного січня.Тепер давайте подивимось на ситуацію січня-19 очима нерезидентів.У них знову буде спокуса зайти в Україну,продати долари і позичити уряду в ОВДП до липня.Але в липні буде новий президент,який теоретично встигне поставити нового Голову НБУ.А новий президент - це нові правила гри.От,наприклад,стане Гриценко президентом,поставить будь-якого нового Голову НБУ і почне нову політику.Скаже - пам"ятаєте паперєдніків?Що вони робили у 2018 році,скотиняки?Прийняли бюджет з курсом 29.30 і замість того,щоб з січня викуповувати надлишки по 28.90,дали курсу упасти до літа до 26.00,при тому що всі перші півроку ЗВР падали щомісяця.А потім,з липня,ще й витрачали ЗВР,щоб гасити ажіотаж по 26.ХХ,заміть того щоб спокійно дати дійти до курса,який самі й прийняли в бюджеті.Тому такого більше не буде.Раз прийняла ВР курс бюджету 2019 у 30.ХХ,значить по 29.90 ми будемо викуповувати і поповнювати ЗВР,які за 2018 рік папєрєднікі весь рік зменшували.А ми ж дивимось на ситуацію очима нерезидента.Значить по якому курсу йому менше ризиків продати в січні,щоб купити в липні?Добре по 29.ХХ,а ще краще і впевненіше по 30.ХХ.Тепер подивимось на ситуацію очима наших урядовців.Вони теж розуміють,що в січні будуть заходити нерезиденти.І вони теж розуміють,що вони будуть заходити тоді,коли в липні спрогнозують витягнути з прибутком.А значить потрібно до січні дати дійти курсу до 29.ХХ,а краще до 30.ХХ.А як це зробити?Елементарно.Достатньо в грудні взагалі на міжбанку не гасити ажіотаж,а дати дійти курсу до 30.ХХ.А які нарікання можуть бути у пересічного?Читали бюджет -2018?Там який курс вказаний на грудень?Хіба не 30.10?Тому не кажіть,що уряд про це не попереджав і все сталось зненацька.Тому я й дав на гілці прогнозу найпесимстичніший прогноз тоді,в кінці червня,коли курс був 26.10.А тепер подивіться там інші прогнози......подивіться на сьогоднішній курс і скажіть - а хто серед прогнозистів зараз почуває себе найспокійніше?а)Алекс2007б)Долярчикв)Фейслесг)Отож.Запрошую до конкурсу і інших учасників.