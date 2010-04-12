Я думаю фальшстарт. Погода не способствуюет откату. Просто нал взял сильно большой темп, и его арбитражем затопили.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:53
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:56
tea гривні достатньо, треба покрити дефіцит $, що сформувався за тиждень
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:07
zorka
Ну конечно, при таком рывке на наличке все бегают и пытаются запрыгнуть в последний вагон, поэтому спрос очень сильный, если хорошо откатит МБ, матерые спекули впарят быстро "опоздывающим в последний вагон", на этом моменте и начнется откат нормальный.
Вопрос конечно в силе спроса сейчас на налике у клиентов которые прыгают в последний вагон... хотя сильные паникеры уже думаю затарены.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:10
Це значить не 11,а 13% річних.Навіть зараз можна ризикнути на 5 місяців.
Зара напишу такий прогноз і обгрунтую.
В конкурсі курса на 31 грудня у Гагаріна я ще в кінці червня,коли курси були 26.00-26.10,поставив найпесимістичніший прогноз з усіх 5 учасників.Чому?
Давайте подивимось на події,які нас чекають найближчого року.
Як відомо,нерезиденти з короткими грошима вже не перший рік заводять долари в січні,продають їх на міжбанку,позичають мінфіну ОВДП під 16-17% річних на півроку,а потім в липні забирають гривні,купують долари,виводять їх і чекають наступного січня.
Тепер давайте подивимось на ситуацію січня-19 очима нерезидентів.У них знову буде спокуса зайти в Україну,продати долари і позичити уряду в ОВДП до липня.
Але в липні буде новий президент,який теоретично встигне поставити нового Голову НБУ.А новий президент - це нові правила гри.От,наприклад,стане Гриценко президентом,поставить будь-якого нового Голову НБУ і почне нову політику.
Скаже - пам"ятаєте паперєдніків?Що вони робили у 2018 році,скотиняки?Прийняли бюджет з курсом 29.30 і замість того,щоб з січня викуповувати надлишки по 28.90,дали курсу упасти до літа до 26.00,при тому що всі перші півроку ЗВР падали щомісяця.А потім,з липня,ще й витрачали ЗВР,щоб гасити ажіотаж по 26.ХХ,заміть того щоб спокійно дати дійти до курса,який самі й прийняли в бюджеті.
Тому такого більше не буде.Раз прийняла ВР курс бюджету 2019 у 30.ХХ,значить по 29.90 ми будемо викуповувати і поповнювати ЗВР,які за 2018 рік папєрєднікі весь рік зменшували.
А ми ж дивимось на ситуацію очима нерезидента.Значить по якому курсу йому менше ризиків продати в січні,щоб купити в липні?Добре по 29.ХХ,а ще краще і впевненіше по 30.ХХ.
Тепер подивимось на ситуацію очима наших урядовців.Вони теж розуміють,що в січні будуть заходити нерезиденти.І вони теж розуміють,що вони будуть заходити тоді,коли в липні спрогнозують витягнути з прибутком.А значить потрібно до січні дати дійти курсу до 29.ХХ,а краще до 30.ХХ.А як це зробити?Елементарно.Достатньо в грудні взагалі на міжбанку не гасити ажіотаж,а дати дійти курсу до 30.ХХ.А які нарікання можуть бути у пересічного?Читали бюджет -2018?Там який курс вказаний на грудень?Хіба не 30.10?Тому не кажіть,що уряд про це не попереджав і все сталось зненацька.
Тому я й дав на гілці прогнозу найпесимстичніший прогноз тоді,в кінці червня,коли курс був 26.10.
А тепер подивіться там інші прогнози...
topic216630.html?start=200
...подивіться на сьогоднішній курс і скажіть - а хто серед прогнозистів зараз почуває себе найспокійніше?
а)Алекс2007
б)Долярчик
в)Фейслес
г)Отож.
Запрошую до конкурсу і інших учасників.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 27 лип, 2018 11:19, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:13
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