Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:50
tea написав: GADFLY написав:
Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.
Ось знайшов.
Чай, зайдите в ближайшее отделение любого банка и возьмите кредит готивкою выше 500к под 16%
prodigy
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:55
Откат со среды 01.08.2018 до 26.40
плюсуйте
Yuri_61
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:57
Шо то кабанчика нету...
значит откат задержится, как минимум до среды
Yuri_61
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:01
Yuri_61 написав:
Шо то кабанчика нету...
значит откат задержится, как минимум до среды
я за него
kwon
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:03
Какая среда, уже в понедельник вниз пойдем. В конце месяца нужно кучу налоговых платежей в бюджет отдать.
Dobrofey
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:04
Dobrofey написав:
Какая среда, уже в понедельник вниз пойдем. В конце месяца нужно кучу налоговых платежей в бюджет отдать.
Каких, например, платежей?..
sryvkin
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:12
sryvkin написав: Dobrofey написав:
Какая среда, уже в понедельник вниз пойдем. В конце месяца нужно кучу налоговых платежей в бюджет отдать.
Каких, например, платежей?..
https://buhgalter911.com/calendar.html? ... &year=2018
Dobrofey
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:21
Откат будет с 9 августа (оплата налогов). А пока рост
knoppixx
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:27
Запорожье повы 26,95-27,10, откат не дошёл...
edvardd
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:28
Dobrofey написав:
Какая среда, уже в понедельник вниз пойдем. В конце месяца нужно кучу налоговых платежей в бюджет отдать.
Сейчас поезд высадит наивных пассажиров, которые думают, что "станция 27" - это конечка.
И отправится дальше уже без пассажиров, но с их чемоданами и кошельками, к станциям 28-29
Грйс-мэн
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