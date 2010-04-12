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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5566556755685569>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 816
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
513
Всього голосів : 816
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:50

  tea написав:
  GADFLY написав:Возможно видят будущий полет гривна и с учетом девала дешевле взять в гривне. Мы так у себя в компании в 13-14 году сделали. Взяли кредит в гривне, хотя всю жизнь брали в долларах. И могли взять в долларах- 95 выручки в валюте твердой. Но, смотря тогда на дырку от бубликов в резервах НБУ и швах в экономике -было решено взять не под 10 в долларе, а под 16 в гривне и сыграть в рулетку. По итогу- на ровном месте срубили 1.5 лимона долларов через год.

Ось знайшов.


Чай, зайдите в ближайшее отделение любого банка и возьмите кредит готивкою выше 500к под 16%
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:55

Re: Валютный рынок в контексте

Откат со среды 01.08.2018 до 26.40
плюсуйте
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:57

Re: Валютный рынок в контексте

Шо то кабанчика нету...
значит откат задержится, как минимум до среды
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:01

  Yuri_61 написав:Шо то кабанчика нету...
значит откат задержится, как минимум до среды

я за него
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:03

Re: Валютный рынок в контексте

Какая среда, уже в понедельник вниз пойдем. В конце месяца нужно кучу налоговых платежей в бюджет отдать.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:04

  Dobrofey написав:Какая среда, уже в понедельник вниз пойдем. В конце месяца нужно кучу налоговых платежей в бюджет отдать.

Каких, например, платежей?..
sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:12

  sryvkin написав:
  Dobrofey написав:Какая среда, уже в понедельник вниз пойдем. В конце месяца нужно кучу налоговых платежей в бюджет отдать.

Каких, например, платежей?..

https://buhgalter911.com/calendar.html? ... &year=2018
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:21

Валютный рынок

Откат будет с 9 августа (оплата налогов). А пока рост
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:27

Запорожье повы 26,95-27,10, откат не дошёл...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:28

  Dobrofey написав:Какая среда, уже в понедельник вниз пойдем. В конце месяца нужно кучу налоговых платежей в бюджет отдать.

Сейчас поезд высадит наивных пассажиров, которые думают, что "станция 27" - это конечка.

И отправится дальше уже без пассажиров, но с их чемоданами и кошельками, к станциям 28-29 :)
Грйс-мэн
 
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