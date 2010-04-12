Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:43

Привет из Днепра-10



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,72/26,74 UAH/USD виртуально, без сделок.



С 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на «широкой» отметке 26,75/26,80 UAH/USD. На моменте ликвидность «на уровне плинтуса», рост на энтузиазме.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене настроения на рынке гривневого ресурса, где обозначилось «послабление», на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 989,0 млн. грн. к отметке 51 199,4 млн. грн.



Меж тем, несмотря на расширение гривневого ресурса, с 10.25 Киева локальные максимумы безналичного «американца» начали потихоньку распродавать, понизив цены оферов на указанное время к 26,75/26,79 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.



По состоянию на 10.37 продажи СКВ на межбанке были пролонгированы, роняя курс доллара до 26,745/26,780 UAH/USD.



К 10.47 котировки «зеленого» безнала консолидировались в сопровождении равновесия спроса и предложения на уровне 26,75/26,79 UAH/USD, рынок успокоился после стартовой «встряски», торги перешли в деловую атмосферу.



Появление на рынке регулятора с его интервенциями по технологии Matching

заморозило цены безналичного доллара по состоянию на 11.04 на уровне 26,74/26,78 UAH/USD. Со слов очевидцев, НБУ потратил до $30 млн.



Около 11.25 котировки доллара на межбанке предельно сузили спред (26,76/26,77 UAH/USD), сопровождаясь сбалансированной торговлей.



Дополуденная заметная курсовая динамика на межбанке , остановленная «вмешательством» регулятора, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Судя по всему, около 11.43 регулятор отлучился с межбанка, а тамошние спекулянты не упустили возможность воспользоваться этим, тотчас подняв цену «американца» до 26,77/26,79 UAH/USD. Обороты оставляют желать лучшего.



Около 12.20 регулятор снова провел «заливку» СКВ, что в очередной раз понизило действующие цены «американца» по состоянию на 12.26 до уровня 26,74/26,76 UAH/USD.



Судя по всему, на сей раз регулятор не пожадничал с интервенцией - по состоянию на 13.03 котировки доллара на межбанке упали к цифре 26,72/26,74 UAH/USD.



На фоне упавших котировок валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 июля с уровней: доллар – 26,70/27,00 UAH/USD, евро – 30,90/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.



Евро по сравнению с 26 июля по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 26 июля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1642, опустившись до $1,1640 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1647 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 22,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); евро – 31,30/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 27,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 50 пунктов).



На открытии торгов 27 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 22,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); евро – 31,30/31,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 27,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 50 пунктов).



На старте торгов 27 июля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали, солидный клиент выжидал.



На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен, продемонстрировавших снижение (26,85/27,00 UAH/USD, евро – 31,35/31,70 UAH/EUR), которые сопровождались низколиквидной двусторонней торговлей.



По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении действующих цен из-за сохранения преобладания розничного клиентского «приноса»: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,30/31,70 UAH/EUR, рубль 0,421/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась низкими оборотами реальных сделок.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились с открытия, реагируя на настроения клиентов: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,85/27,15 UAH/USD, евро – 31,30/31,70 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB, Киев опт 26,85-90/26,98-27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,85-90/26,98-27,05 UAH/USD, евро (опт) 31,35/31,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,35/31,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,75/27,10 UAH/USD, евро – 31,00/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 26,90/27,05 UAH/USD, розница – 26,85/27,10 UAH/USD; Запорожье – 26,95/27,10 UAH/USD; евро – 31,30/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,428 RUB/USD.



К пятнице на украинском валютном рынке обозначилась дивергенция (расхождение) в азимуте движения трендов наличного и безналичного долларов. Первый продемонстрировал очевидную готовность к откату, в то время как второй был готов продолжать «восхождение».



Истоки подобного «разнобоя» в заметном отличии состояния гривневых инструментов обеих ветвей валютного рынка. Если в течение уходящей недели «зеленый» безнал буквально купался в гривневой ликвидности «от щедрот» Казначейства и Минфина, рынок наличных пребывал на голодном пайке, довольствуясь скудными ресурсами в нацвалюте (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).

Полагаю, кроме упомянутого только что радикального отличия в «снабжении» гривневым ресурсом, на наличном рынке обозначился явный коллапс ликвидности, который сделал дальнейший подъем действующих цен ради реанимации клиентского «приноса» бессмысленным. Остановка роста цен на наличную «зелень» вызвала определенный, пока робкий ренессанс в ликвидности – наличную пару доллар-гривня начали работать в балансе или даже в условиях некоторого преобладания клиентских оферов.



На этом фоне сохранение изрядного гривневого навеса, который, несмотря на высокую торговую активность в последние дни, так и не успели «переварить» спросом на «зеленый» безнал, к упомянутому выше давления на курс «американца» со стороны гривни подключился «пятничный синдром», предписывающий довольно массовое вхождение игроков в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье.



Кашу, которую заварили Казначейство и Минфин на рынке гривневого ресурса, в конечном счете, пришлось расхлебывать регулятору, который на текущей неделе несколько раз, а в пятницу дважды за сессию, проводил долларовые интервенции.



Таким образом, следуя логике только что изложенного видения ситуации на валютном межбанке, стоит набраться терпения и дождаться, пока рассосется выросший гривневый пузырь, после чего, высоковероятно, котировки «американца» немного просядут, реализуя фрагмент «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вверх, один вниз», вернув сам рынок в более-менее равновесное состояние, не требующее форс-мажорных мероприятий регулятора.



Мы не исключаем, что Институтская может катализировать процесс, более интенсивно изымая с рынка гривневую ликвидность.



US

