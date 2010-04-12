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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5567556855695570

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 817
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
514
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:05

  siriys написав:И это вы ради 2-5 долл попу рвали? Ибо "откупить в одном банке.." даже 500 долл в моменты подобных подскоков курса практически нереально (исходя из личного опыта в последние годы (имею ввиду с 2014)). Вам будут талдычить даже в центральных отделениях крупнейших украинских "банков" что-то типа: "у нас в кассе по заказу было, но уже все выдали", "если начальник отделения разрешит, то продам вам 100", "только под депозит" и прочую ерунду.
Так что даже 5-6 тыс. вы ни в одном банке не откупите в такие моменты. А "на роликах" по жаре кататься ради 50 грн прибыли - это удовольствие еще то.

Купил запросто более 1тыс., может еще и было. 5-6 тыс, такие суммы не рассчитываю в банке откупить.
Миниоткат таки пошел.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:07

Re: Валютный рынок в контексте

  twin написав:При сьогоднішньому рості повернення під 26.50 вже в серпні запросто може бути, можете це вважати моїм прогнозом
Если глобально не жахнет, то такой откат вполне реален.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:38

Re: Валютный рынок в контексте

2% отката малореально

растем сначала с 26 до 26.50 потом откат до 26.25
сейчас 27 откат возможен в район 26.75 - 26.79 ниже уже врятли, сезонных желающих откупиться в августе застал этот рост в расплох
Zebra
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