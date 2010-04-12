siriys написав:И это вы ради 2-5 долл попу рвали? Ибо "откупить в одном банке.." даже 500 долл в моменты подобных подскоков курса практически нереально (исходя из личного опыта в последние годы (имею ввиду с 2014)). Вам будут талдычить даже в центральных отделениях крупнейших украинских "банков" что-то типа: "у нас в кассе по заказу было, но уже все выдали", "если начальник отделения разрешит, то продам вам 100", "только под депозит" и прочую ерунду. Так что даже 5-6 тыс. вы ни в одном банке не откупите в такие моменты. А "на роликах" по жаре кататься ради 50 грн прибыли - это удовольствие еще то.
Купил запросто более 1тыс., может еще и было. 5-6 тыс, такие суммы не рассчитываю в банке откупить. Миниоткат таки пошел.