Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:37

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,45 коп., на торгах пятницы упал на 11,01 коп., оказавшись на уровне 26,7615 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 июля с уровней предыдущего закрытия 26,72/26,74 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,75/26,80, которая, как оказалось впоследствии, была максимальной за пятницу по позиции «предложение». Этот локальный утренний максимум начали постепенно распродавать, понизив цену «американца» около 10.33 Киева до 26,745/26,780 UAH/USD, однако новая попытка роста, поднявшая курс доллар около 10.45 до 26,75/26,79 UAH/USD, вынудила «вмешаться» регулятора, который провел долларовую интервенцию в режиме Matching, «влив» около $30,0 млн.

В результате интервенции котировки «американца», медленно и «нехотя» снижаясь, консолидировались около 11.23 Киева на цифре 26,76/26,77 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложение.

Однако это спокойствие оказалось ложным, и с 11.35 СКВ на межбанке возобновила рост, сумев около 11.45 достичь отметки 26,77/26,79 UAH/USD. Эти «американские горки», подтвердив известный тезис о том, что «скупой платит дважды», снова заставил НБУ появиться на рынке со второй порцией «зеленой заливки», объем которой составил $10,0-15,0 млн.

На сей раз щедрость регулятор оказалась более эффективной – на обед рынок ушел при курсе СКВ 26,72/26,74, а с 13.10 и, по сути, до самого закрытия, доллар на межбанке оставался на цифре 26,71/26,74 UAH/USD.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги валютного межбанка 27 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,71/26,74 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7615 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,65% с 28,0672 UAH/USD до 26,7615 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 июля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, углубила «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала выросшая гривневая ликвидность, предположительно, очередной порцией компенсации НДС Казначейством. На это указало повышение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 989,0 млн. грн. к отметке 51 199,4 млн. грн.



Во-вторых, наверняка на рынке осталась значительная часть «непереваренной» межбанком гривневой ликвидности после погашения Минфином гривневых ОВГЗ.



В-третьих, мы не исключаем, что часть вышеозначенного гривневого изобилия «окольными путями» появлялась на межбанке, где конвертировалась в доллар.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса». Более высокие цены наличного рынка могли возобновить траффик более дешевого доллара с межбанка, стимулируя тамошний спрос на него.



В-пятых, катализировал рост курса СКВ «пятничный синдром» (накануне выходных заметная часть бизнеса конвертирует свои активы в «старый надежный» доллар ради спокойного отдыха и перестраховываясь).



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 июля едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной СКВ стал более «бычьим» (если накануне рост курса составил 2,45 коп., нынче, несмотря на двойную интервенцию НБУ, «привес» составил 11,01 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.



Во-вторых, межбанк покинули нерезиденты, завершив свой сезон репатриации дивидендов.



В-третьих, сессия межбанка в пятницу длится на час короче.



Дата: 27 июля 2018 г. 16.41



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,95/27,05 UAH/USD (с утра – 26,95/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,05 UAH/USD)

€ – 31,35/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,32/31,67 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,425 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях сдержанной, хотя и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня незначительными партиями СКВ. Значительные объемы сделок отсутствовали.



До полудня рынок наличных Днепра успел успокоиться, констатировав сохранение двусторонней торговли.

Последнее дало возможность дилерам к полудню немного понизить действующие цены.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились с открытия, реагируя на настроения клиентов: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда, стимулируя клиентский «принос». Подобная ревизия цен стала возможной из-за текущей равновесной торговли.



По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиков «четверку», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 27 июля 2018 г. 16.28



рынок Запорожья, опт:



$ - 26,95/27,10 UAH/USD (с утра - 26,95/27,10 UAH/USD, к полудню – 26,90/27,05 UAH/USD)

€ – 31,30/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,40 UAH/EUR)

RUB – 0,421/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,428 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,427 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания розничного «приноса».



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали сохранение доминирования клиентских оферов мелких партий СКВ.



По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некотором снижении действующих цен из-за сохранения преобладания розничного клиентского «приноса»: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,30/31,70 UAH/EUR, рубль 0,421/0,427 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась низкими оборотами реальных сделок.



После обеда на местном рынке появились покупки доллара клиентами, не желавшими проводить выходные вне СКВ. Это приподняло цены закрытия до стартовых уровней, одновременно выровняв рынок Запорожья в баланс спроса и предложения.



Последнее, однако, не реанимировало обороты, оставшиеся на уровне предыдущей сессии, заслужив «тройку с минусом».







Дата: 27 июля 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,95/27,03 UAH/USD (с утра - 26,85/27,15 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,03 UAH/USD)

€ – 31,30/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,60 UAH/EUR)

RUB 0,420/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,427 UAH/RUB)



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