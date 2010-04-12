дядя Caша написав:С конца. Пролонгация повышения ставок ФРС катализирует отток денег с развивающихся рынков, где мы пытаемся процветать. Так что, опосредовано это може повлиять на курс пары доллар-гривня.
Во-вторых, ФРС действительно независима, имея двойную защту от "посягательств" Белого Дома. Поэтом в последних комментах члены FOMC ФРС дали понять, что "празднуют" твиты Трампа.
US
Ну изменение ставки ФРС должно менять стоимость доллара, но как показал длительный период, не всегда доллар растет после повышения ставки. Главу назначает именно президент США, так что на счет защиты от Белого Дома я бы не был сильно уверен, везде создается иллюзия независимости и защиты. В сети есть картинка индекса доллара после всяких заявлений Трампа касательно стоимости доллара
дядя Caша написав:С конца. Пролонгация повышения ставок ФРС катализирует отток денег с развивающихся рынков, где мы пытаемся процветать. Так что, опосредовано это може повлиять на курс пары доллар-гривня.
Во-вторых, ФРС действительно независима, имея двойную защту от "посягательств" Белого Дома. Поэтом в последних комментах члены FOMC ФРС дали понять, что "празднуют" твиты Трампа.
US
Ну изменение ставки ФРС должно менять стоимость доллара, но как показал длительный период, не всегда доллар растет после повышения ставки. Главу назначает именно президент США, так что на счет защиты от Белого Дома я бы не был сильно уверен, везде создается иллюзия независимости и защиты. В сети есть картинка индекса доллара после всяких заявлений Трампа касательно стоимости доллара
Рынок реагирует на комменты Трампа, но на мнение членов членов FOMC относительно ставок Трамп, похоже, не влияет.
Главу ЦБ назначает президент, "подписываясь" за его независимость. Это главное условие функционирование Федрезерва.
Впрочем, вскрытие покажет.
Рост ставки ФРС безотносительно дальнейшего движения доллара усиливает отток денег с emerging markets.