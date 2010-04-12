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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5568556955705571

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 817
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
514
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:13

  дядя Caша написав:С конца. Пролонгация повышения ставок ФРС катализирует отток денег с развивающихся рынков, где мы пытаемся процветать. Так что, опосредовано это може повлиять на курс пары доллар-гривня.

Во-вторых, ФРС действительно независима, имея двойную защту от "посягательств" Белого Дома.
Поэтом в последних комментах члены FOMC ФРС дали понять, что "празднуют" твиты Трампа.

US


Ну изменение ставки ФРС должно менять стоимость доллара, но как показал длительный период, не всегда доллар растет после повышения ставки.
Главу назначает именно президент США, так что на счет защиты от Белого Дома я бы не был сильно уверен, везде создается иллюзия независимости и защиты.
В сети есть картинка индекса доллара после всяких заявлений Трампа касательно стоимости доллара
Sashulik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:32

  Sashulik написав:
  дядя Caша написав:С конца. Пролонгация повышения ставок ФРС катализирует отток денег с развивающихся рынков, где мы пытаемся процветать. Так что, опосредовано это може повлиять на курс пары доллар-гривня.

Во-вторых, ФРС действительно независима, имея двойную защту от "посягательств" Белого Дома.
Поэтом в последних комментах члены FOMC ФРС дали понять, что "празднуют" твиты Трампа.

US


Ну изменение ставки ФРС должно менять стоимость доллара, но как показал длительный период, не всегда доллар растет после повышения ставки.
Главу назначает именно президент США, так что на счет защиты от Белого Дома я бы не был сильно уверен, везде создается иллюзия независимости и защиты.
В сети есть картинка индекса доллара после всяких заявлений Трампа касательно стоимости доллара


Рынок реагирует на комменты Трампа, но на мнение членов членов FOMC относительно ставок Трамп, похоже, не влияет.

Главу ЦБ назначает президент, "подписываясь" за его независимость. Это главное условие функционирование Федрезерва.

Впрочем, вскрытие покажет.

Рост ставки ФРС безотносительно дальнейшего движения доллара усиливает отток денег с emerging markets.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Sashulik написав:Главу назначает именно президент США, так что на счет защиты от Белого Дома я бы не был сильно уверен, везде создается иллюзия независимости и защиты.

Не важно, кто назначает.
Для независимости важно, кто и по какой процедуре снимает. Только это может быть рычагом давления, поскольку назначение всегда в прошлом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:39

Середньорічна


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб_Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____ова____на вчора_________на вчора
23.07.2018 285,94 26,4497 0,003600 26,67288752 -0,0012
24.07.2018 537,34 26,5832 0,133500 26,67196061 -0,0009
25.07.2018 512,86 26,6269 0,043700 26,67152046 -0,0004
26.07.2018 598,26 26,6514 0,024500 26,67129379 -0,0002
27.07.2018 585,04 26,7615 0,110100 26,67227676 0,00100

Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: 0,06308 (0,04258). Йшла угору на тижні в середньому по 6,308 копійки за добу. І це у півтора рази скоріше чим на тому тижні. Росте другий тиждень поспіль.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,000372 (-0,002728). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,0372 копійки за добу. Це десь на порядок повільніше того тижня. В останню робочу добу навіть росло вперше з січня цього року.

Повні оберти МБ за тиждень - 2519,44 (1903,80). Добряче підросли. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 503,888 (380,76) млн. долярів. Також виросли.

СерРічна на кінець тижня - 26,67227676. Готівковий ринок перетнув середньорічну в середу. МБ став вище тільки у п'ятницю. Прийшов час коли продавати доляр стає вигідно. Та я б не став квапитись!

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна - це зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року.
У дужках - попереднє значення. Няв...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:33

Курси валют в ______

Вечірніх підсумків не було.

:(

ДС

Ну будь ласка ... :oops:

Якось звикли і корисно.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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