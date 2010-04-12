дядя Caша написав:С конца. Пролонгация повышения ставок ФРС катализирует отток денег с развивающихся рынков, где мы пытаемся процветать. Так что, опосредовано это може повлиять на курс пары доллар-гривня.
Во-вторых, ФРС действительно независима, имея двойную защту от "посягательств" Белого Дома. Поэтом в последних комментах члены FOMC ФРС дали понять, что "празднуют" твиты Трампа.
US
Ну изменение ставки ФРС должно менять стоимость доллара, но как показал длительный период, не всегда доллар растет после повышения ставки. Главу назначает именно президент США, так что на счет защиты от Белого Дома я бы не был сильно уверен, везде создается иллюзия независимости и защиты. В сети есть картинка индекса доллара после всяких заявлений Трампа касательно стоимости доллара
дядя Caша написав:С конца. Пролонгация повышения ставок ФРС катализирует отток денег с развивающихся рынков, где мы пытаемся процветать. Так что, опосредовано это може повлиять на курс пары доллар-гривня.
Во-вторых, ФРС действительно независима, имея двойную защту от "посягательств" Белого Дома. Поэтом в последних комментах члены FOMC ФРС дали понять, что "празднуют" твиты Трампа.
US
Ну изменение ставки ФРС должно менять стоимость доллара, но как показал длительный период, не всегда доллар растет после повышения ставки. Главу назначает именно президент США, так что на счет защиты от Белого Дома я бы не был сильно уверен, везде создается иллюзия независимости и защиты. В сети есть картинка индекса доллара после всяких заявлений Трампа касательно стоимости доллара
Рынок реагирует на комменты Трампа, но на мнение членов членов FOMC относительно ставок Трамп, похоже, не влияет.
Главу ЦБ назначает президент, "подписываясь" за его независимость. Это главное условие функционирование Федрезерва.
Впрочем, вскрытие покажет.
Рост ставки ФРС безотносительно дальнейшего движения доллара усиливает отток денег с emerging markets.
Середньотижнева зміна СерДобової вартості доляра на МБ: 0,06308 (0,04258). Йшла угору на тижні в середньому по 6,308 копійки за добу. І це у півтора рази скоріше чим на тому тижні. Росте другий тиждень поспіль.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,000372 (-0,002728). СерРічна йшла донизу на тижні в середньому по 0,0372 копійки за добу. Це десь на порядок повільніше того тижня. В останню робочу добу навіть росло вперше з січня цього року.
Повні оберти МБ за тиждень - 2519,44 (1903,80). Добряче підросли. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 503,888 (380,76) млн. долярів. Також виросли.
СерРічна на кінець тижня - 26,67227676. Готівковий ринок перетнув середньорічну в середу. МБ став вище тільки у п'ятницю. Прийшов час коли продавати доляр стає вигідно. Та я б не став квапитись!