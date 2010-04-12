Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:05

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,45 коп., на торгах пятницы упал на 11,01 коп., оказавшись на уровне 26,7615 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 27 июля с уровней предыдущего закрытия 26,72/26,74 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,75/26,80, которая, как оказалось впоследствии, была максимальной за пятницу по позиции «предложение». Этот локальный утренний максимум начали постепенно распродавать, понизив цену «американца» около 10.33 Киева до 26,745/26,780 UAH/USD, однако новая попытка роста, поднявшая курс доллар около 10.45 до 26,75/26,79 UAH/USD, вынудила «вмешаться» регулятора, который провел долларовую интервенцию в режиме Matching, «влив» около $30,0 млн.



В результате интервенции котировки «американца», медленно и «нехотя» снижаясь, консолидировались около 11.23 Киева на цифре 26,76/26,77 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложение.



Однако это спокойствие оказалось ложным, и с 11.35 СКВ на МЕЖБАНКЕ возобновила рост, сумев около 11.45 достичь отметки 26,77/26,79 UAH/USD. Эти «американские горки», подтвердив известный тезис о том, что «скупой платит дважды», снова заставил НБУ появиться на рынке со второй порцией «зеленой заливки», объем которой составил $10,0-15,0 млн.



На сей раз щедрость регулятор оказалась более эффективной – на обед рынок ушел при курсе СКВ 26,72/26,74, а с 13.10 и, по сути, до самого закрытия, доллар на МЕЖБАНКЕ оставался на цифре 26,71/26,74 UAH/USD.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 27 июля безналичным «американцем» завершились на цифре 26,71/26,74 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7615 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 4,65% с 28,0672 UAH/USD до 26,7615 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 июля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, углубила «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала выросшая гривневая ликвидность, предположительно, очередной порцией компенсации НДС Казначейством. 26-го Казначейство перечислило 1,7 млрд. грн. На это указало повышение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 989,0 млн. грн. к отметке 51 199,4 млн. грн.



Во-вторых, наверняка на рынке осталась значительная часть «непереваренной» межбанком гривневой ликвидности после погашения Минфином гривневых ОВГЗ.



В-третьих, мы не исключаем, что часть вышеозначенного гривневого изобилия «окольными путями» появлялась на межбанке, где конвертировалась в доллар.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса». Более высокие цены наличного рынка могли возобновить траффик более дешевого доллара с межбанка, стимулируя тамошний спрос на него.



В-пятых, катализировал рост курса СКВ «пятничный синдром» (накануне выходных заметная часть бизнеса конвертирует свои активы в «старый надежный» доллар ради спокойного отдыха и перестраховываясь).



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 27 июля едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной СКВ стал более «бычьим» (если накануне рост курса составил 2,45 коп., нынче, несмотря на двойную интервенцию НБУ, «привес» составил 11,01 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.



Во-вторых, межбанк покинули нерезиденты, завершив свой сезон репатриации дивидендов.



В-третьих, сессия межбанка в пятницу длится на час короче.









Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 27 июля продемонстрировал очевидную склонность к стабилизации, которой способствовала равновесная в целом, торговля в паре доллар-гривня. Дело в большинстве случаев ограничилось сужением спреда на фоне незначительного предфинишного отскока цен, которого удалось избежать лишь столичному рынку наличных.



За исключением рынка Днепра, дилеры которого рапортовали о заметном росте оборотов, ликвидность рынков остальных вышеперечисленных населенных пунктов повторила показатели предыдущей сессии.



Общим для рынков всех центров валютообменного бизнеса стало установления итогового равновесия покупок и продаж, сменившее наблюдавшееся накануне доминирование спроса.



Мы уже подчеркивали ранее, что с пятницы пути наличного и безналичного доллара с 27-го разошлись. Первый продемонстрировал если не склонность к откату, то, во всяком случае, дал понять, что готов войти в полосу стабильности. Второй сохранил вкус к росту, чему в немалой степени способствовало сохранение гривневого изобилия стараниями финансовых властей Украины (Минфина и Казначейства). На этом фоне наличный рынок пребывал на ставшем для него привычным голодном пайке по части гривневого инструмента.



В течение пятницы биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Днепр, Киев, Запорожье, Одесса), либо прибавили 10,0 коп. (Харьков).

Офера либо потеряли 5,0-10,0 коп. (Днепр, Киев, Харьков), либо не изменились (Запорожье, Одесса).



По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного «неформального» «американца» выросла на 10,0 коп., предложение «потяжелело» на 3,0-10,0 коп.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 27 июня в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 27 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 31,35/31,60 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,425 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях сдержанной, хотя и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня незначительными партиями СКВ. Значительные объемы сделок отсутствовали.



До полудня рынок наличных Днепра успел успокоиться, констатировав сохранение двусторонней торговли.

Последнее дало возможность дилерам к полудню немного понизить действующие цены.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились с открытия, реагируя на настроения клиентов: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда, стимулируя клиентский «принос». Подобная ревизия цен стала возможной из-за текущей равновесной торговли.



По итогам дня мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров розницы «четверку с плюсом», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера потеряли 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 10,0 коп., офера поднялись на 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,95/27,05 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре неспешно теряла в цене по обеим позициям, реагируя на настроение клиентов, которые с одной стороны довольно активно «сдавали валюту», с другой, не избегали ее покупок. Это сохраняло в сегменте равновесие покупок и продаж.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра немного приподняли более значимые биды, стараясь обеспечить более активный клиентский принос. При этом удалось сохранить сбалансированность спроса и предложения.



Последнее способствовало заметному прогрессу на участке ликвидности, которая заслужив по итогам дня «четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 27 июля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 26 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 10,0 коп., офера поднялись на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 июля уровнями 31,35/31,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечный рост бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы приходилось уделять основное внимание наличной паре доллар-гривня, где наконец-то наметилось улучшение как на участке клиентского настроения, так и последовавшего за этим роста ликвидности.



Разумеется, наши валютчики не упускали из виду динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, где после 15.20 Киева случилось ралли, поднявшее главную валютную пару G10 с уровня $1,1625 к отметке $1,1655, дав повод приподнять ненамного более значимые биды в паре евро-гривня.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1645 к отметке $1,1653, констатировав внутридневной его рост на «сиротские» 8 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту потерю, учтя при этот «привес», сузив спред за счет роста бидов и более заметной коррекции оферов.

Не забыв об известном дефиците наличного евро «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 27 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1642, пара евро-доллар к 04.00 Киева приподнялась в диапазон $1,1645-1,1655, который не покидала до 11.00 Киева, инициировав с этого момента коррекцию и упав в район $1,1625, где пребывала до 15.20 Киева. С указанного часа стартовало «скоропостижное» ралли, вознесшее пару к $1,1653 по состоянию на 18.00 Киева.



С 18.10 рынок пары евро-доллар в несвойственной для американской сессии форекса манере, «занервничал», вначале взлетев к $1,1660, затем провалившись около 19.10 до $1,1645… Правда в дальнейшем пара «успокоилась», не покидая диапазон $1,1654-$1,1659 до 21.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар на европейской сессии рынка forex слабо меняется в парах с евро и иеной и продолжает подъем к фунту стерлингов и швейцарскому франку после публикации предварительных данных о росте экономике США во II квартале, которые оказались максимальными с 2014 года.



Курс евро к 15.50 Киева находился на уровне $1,1635 по сравнению с $1,1643 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.



Курс доллара и евро к японской нацвалюте опустился на 0,1% - со ¥112,23 до ¥111,09 за $1 и со ¥129,50 до ¥129,25 за евро.



Американский ВВП США во II квартале увеличился на 4,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. В январе-марте темпы повышения ВВП составляли 2,2%.

Аналитики в среднем ожидали усиления подъема в апреле-июне до 4,2%.



Индекс ВВП США за II квартал вышел в соответствии с прогнозом. Таким образом, спекуляции о более высоком значении индекса, которые появились в начале недели, не подтвердились.



Вследствие этого, инвесторы, ожидавшие более высокое значение индекса, начали закрывать свои длинные позиции по курсу доллара. Однако в связи с окончанием недели и сниженной деловой активностью в период отпусков данное движение развития не получило.



Курс пары доллар-иена опустился с уровня ¥111,23 до ¥110,78, пара евро-доллар поднялась с уровня $1,1619 до $1,1660.



Итак, в пятницу днем пара евро-доллар незначительно растет, торги проходят в диапазоне $1,161-1,166.



Статистика по темпам роста ВВП США во II квартале совпала с ожиданиями, рост составил 4,1% кв./кв. Реакции рынка не последовало, мы связываем это с тем, что событие было отыграно еще в четверг.



«Покупай на событиях, продавай на ожиданиях» – советует известная биржевая пословица. В целом диапазон торгов сильно сузился, возможно, на следующей неделе ситуация изменится.



Вечером данные по балансу бюджета представит Канада, однако вряд ли в парах с канадским долларом произойдет что-то существенное. Основные события уже отгремели, сейчас и пара доллар США-канадский доллар, и пара евро-канадский доллар торгуются в узком диапазоне.



На следующей неделе основное внимание инвесторов будет приковано к публикации индекса ВВП еврозоны за II квартал, заседанию Банка Англии, на котором ожидается повышение основных процентных ставок, и публикации обзора состояния рынка труда в США за июль.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,35/31,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной пятикопеечный рост

бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 27 июля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля не изменились, офера потеряли 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 июля по спросу не изменились, потеряв 30 пунктов по предложению.



К пятнице на украинском валютном рынке обозначилась дивергенция (расхождение) в направлении движения трендов наличного и безналичного долларов. Первый продемонстрировал очевидную готовность к откату, в то время как второй был готов продолжать «восхождение».



Истоки подобного «разнобоя» в заметном отличии состояния гривневых инструментов обеих ветвей валютного рынка. Если в течение уходящей недели «зеленый» безнал буквально купался в гривневой ликвидности «от щедрот» Казначейства и Минфина, рынок наличных пребывал на голодном пайке, довольствуясь скудными ресурсами в нацвалюте (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Полагаю, кроме упомянутого только что радикального отличия в «снабжении» гривневым ресурсом, на наличном рынке обозначился явный коллапс ликвидности, который сделал дальнейший подъем действующих цен ради реанимации клиентского «приноса» бессмысленным. Остановка роста цен на наличную «зелень» вызвала определенный, пока робкий ренессанс в ликвидности – наличную пару доллар-гривня начали работать в балансе или даже в условиях некоторого преобладания клиентских оферов.



На этом фоне сохранение изрядного гривневого навеса, который, несмотря на высокую торговую активность в последние дни, так и не успели «переварить» спросом на «зеленый» безнал, к упомянутому выше давления на курс «американца» со стороны гривни подключился «пятничный синдром», предписывающий довольно массовое вхождение игроков в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье.



Кашу, которую заварили Казначейство и Минфин на рынке гривневого ресурса, в конечном счете, пришлось расхлебывать регулятору, который на текущей неделе несколько раз, а в пятницу дважды за сессию, проводил долларовые интервенции.



Таким образом, следуя логике только что изложенного видения ситуации на валютном межбанке, стоит набраться терпения и дождаться, пока рассосется выросший гривневый пузырь, после чего, высоковероятно, котировки «американца» немного просядут, реализуя фрагмент «курсовой пилы» с алгоритмом «два шага вверх, один вниз», вернув сам рынок в более-менее равновесное состояние, не требующее форс-мажорных мероприятий регулятора.



Мы не исключаем, что Институтская может катализировать процесс, более интенсивно изымая с рынка гривневую ликвидность.



US

